Il pancione di Diletta Leotta per Napoli-Sampdoria: abito cut out e spacco proibitivo

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Diletta Leotta ha chiuso la sua personale stagione calcistica sul campo dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Come? Con un bellissimo abito nero che ha messo in evidenza le sue forme da futura mamma e il pancione che non nasconde più da tempo. La nascita della sua bambina, concepita col portiere del New Castle Loris Karius, è prevista per agosto ma la giornalista di DAZN è più felice che mai. E, per Napoli-Sampdoria, ha scelto il capo più sensuale del suo guardaroba premaman.

Diletta Leotta in abito nero per Napoli-Sampdoria

Da quando ha confermato di essere in dolce attesa, Diletta Leotta si è lasciata andare sotto molteplici punti di vista. Certamente più rilassata sotto l’aspetto personale, poiché non più costretta a tenere segreto il suo stato, ha anche sfoggiato i look più belli che potessimo immaginare. Dall’abito fluo a quello più sbarazzino con giacchino di pelle, non ha lasciato davvero niente al caso.

Per Napoli-Sampdoria, ultima di Campionato alla quale è seguita una grande festa per lo Scudetto, la giornalista siciliana ha scelto un abito nero cut out che ha lasciato il pancione, in parte, scoperto. Aderentissimo, ha evidenziato le dolcissime forme da mamma e il suo corpo tonico, che sta tenendo in forma con un allenamento adatto a questo periodo così delicato della sua vita. I capelli, invece, sono lasciati sciolti sulle spalle, proprio com’è nelle sue abitudini.

Immancabile la foto con la coppa dei Campioni d’Italia stretta al petto. La stessa che Capitan Di Lorenzo ha alzato al cielo al termine di una stagione praticamente perfetta, che ha consentito a un’intera città di festeggiare lo Scudetto dopo 33 anni. Lei è sempre stata lì, a bordo campo, a commentare le partite che hanno condotto alla fine del Campionato.

Il nuovo progetto e le nozze con Loris Karius

Nonostante il Campionato si sia ormai concluso, gli impegni lavorativi di Diletta Leotta non si sono ancora conclusi. Dal 19 giugno è infatti alla guida del podcast Mamma Dilettante, nel quale racconta gioie e dolori della maternità, per poi addentrarsi nelle ultime settimane di gravidanza che la porteranno alla nascita della sua piccola in programma per agosto, magari nel giorno del suo compleanno, il 16: “Forse il mio stesso giorno, il 16, che non so se sia positivo o no – ha detto a Corriere – avere il compleanno in agosto è sfigato, ho sempre festeggiato da sola”.

Il matrimonio con Loris Karius non è escluso, ma a fare la proposta deve essere lui: “In questo sono all’antica”, ha dichiarato Diletta Leotta a Corriere della Sera, che però è sicura che lui sarà un ottimo papà. Sul nome della bambina vige ancora la più completa incertezza. Archiviata la possibilità di chiamarla Ofelia come la futura nonna, il campo si apre a una serie di opzioni che lei non ha voluto ancora rivelare.

Sul ritorno a bordo campo, sembra però non avere dubbi. Vorrebbe infatti tornare quanto prima, magari già a settembre alla ripresa del Campionato: “Se tutto va bene punto a “tornare in campo” subito. Magari non ad agosto, ma a settembre immagino di sì”.