Diletta Leotta incinta: è uno spettacolo della natura

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Ha voluto proteggere il suo dolcissimo segreto fino a che non si è sentita pronta e, ora che può sfoggiare le sue nuove forme da futura mamma, Diletta Leotta appare davvero magnifica. La giornalista di DAZN, legata da qualche mese a Loris Karius, è in attesa di una bambina ma sta continuando a lavorare con grande entusiasmo. E, a bordo campo per Napoli-Milan, ha puntato su un look che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza.

Diletta Leotta incinta, il look per Napoli-Milan

Il match tra il Milan e il Napoli non ha decretato solo la clamorosa disfatta della capolista, ma ci ha mostrato una Diletta Leotta in stato di grazia totale. I lunghi capelli biondi sono lasciati sciolti a sfiorare le spalle, proprio com’è nel suo stile, mentre per proteggersi dai timidi freddi primaverili ha optato per un bomber in pelle che ha valorizzato il look, scelto in maniera impeccabile per la sua discesa in campo.

Le gambe sono lasciate scoperte da un lungo spacco, mentre lo stile del capospalla è richiamato dagli anfibi in pelle che ha portato per completare un outfit decisamente aggressivo per le sue abitudini. Sembra proprio che la gravidanza, annunciata attraverso un video con il suo compagno Loris Karius, le abbia donato una nuova luce.

Fonte: Getty Images

Diletta Leotta è finalmente libera di mostrarsi, senza più dover far attenzione a coprire il pancino in crescita che spesso ha nascosto con le mani. E sì, perché nei tanti mesi che sono intercorsi tra le indiscrezioni e l’annuncio ufficiale via Instagram, la giornalista ha provato a ripararsi in tutti i modi perché la vita che stava crescendo dentro di lei fosse protetta da ogni tipo di facile pettegolezzo.

Diletta Leotta, il pancino cresce: lo stile dell’abito degradé

“La mia pancia esplode”, con queste – e altre parole – Diletta Leotta ha voluto annunciare al mondo di essere in attesa della sua prima figlia. Le nuove forme non la spaventano e si è già mostrata in costume, in una della prime vacanze di famiglia, e nella sua terrazza a Milano, dove ha indossato un lungo abito degradè con il quale ha fatto il pieno di vitamina D, rilassandosi al sole prima di tornare alle tante incombenze lavorative.

Fonte: IPA

L’abito è morbido come un guanto e scivola sul pancino che fa capolino prima che il vestito si colori di azzurro. Il capo, firmato Ssheena, è in vendita al prezzo di 743 euro. Un indizio non indizio, questo, arrivato prima che venisse rivelato il sesso del nascituro. Il colore suggeriva infatti che Diletta Leotta fosse in attesa di un maschietto, ma l’annuncio ufficiale ci ha riservato una bellissima sorpresa.

Fonte: IPA

Diletta Leotta e Loris Karius aspettano infatti una bambina, ma la data della sua nascita non è stata ancora resa nota. La conduttrice DAZN potrebbe essere già entrata nel 4° mese di gravidanza ma, oltre alla notizia confermata, non ha voluto condividere altri particolari. Una cosa è certa: l’attesa per questa nuova vita, che cresce dentro di lei giorno dopo giorno, l’ha resa raggiante di felicità.