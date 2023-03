Diletta Leotta in costume su Instagram, la prima dolcissima foto del pancione

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Stavolta non ci sarà bisogno di indagare, il pancino c’è e non si nasconde più. Dopo l’annuncio ufficiale della dolce attesa, Diletta Leotta, in vacanza a Dubai con il fidanzato Loris Karius, condivide la prima tenerissima foto con le curve da futura mamma ben in vista.

Qualche mese di riserbo, giusto il tempo di preservare i primi momenti della gravidanza da occhi indiscreti, e la conduttrice di Dazn è oggi pronta a condividere con i follower il dolce viaggio della maternità attraverso il quale, non c’è dubbio, i migliaia di fan saranno ben felici di tenerle compagnia.

Diletta Leotta, la prima foto da futura mamma

Golden hour, è chiamato così quel magico momento della sera che precede l’incombere del buio, quando il sole, in procinto di gettarsi nelle acque, illumina il panorama di caldi riflessi dorati. È questo il momento scelto da Diletta Leotta per immortalare i primi momenti della dolce attesa. Con un mare cristallino ai piedi e i grandi grattacieli dello skyline di Dubai a far da sfondo.

“Prima vacanza insieme” ha scritto la conduttrice sotto il tenero scatto, che la ritrae serena e con un’espressione decisamente più tenera di quelle cui ha abituato i suoi fan. Per lei e il fidanzato, il portiere Loris Karius, si tratta infatti della prima vacanza da genitori, dopo l’annuncio della gravidanza condiviso sui social qualche giorno prima.

Dolce attesa social per Diletta Leotta

All’inizio ci fu il silenzio. Chiacchiere incessanti, rumors e gossip mai confermati né smentite. Oggi, la giornalista ha smesso di nascondere la lieta notizia, ma ha scelto di raccontarla a modo suo, senza intermediari. La gravidanza è stata confermata con un video postato dalla stessa Diletta Leotta sul proprio profilo Instagram, assieme al futuro papà Loris Karius.

Conferma a ciò che ormai sembrava essere certo a tutti. Seppur le voci di una presunta gravidanza della conduttrice avessero iniziato a girare fin dai primi di febbraio, la “conferma” è arrivata lo scorso 19 marzo quando, intenta a commentare il Clasico derby del campionato spagnolo Barcelona-Real Madrid, Leotta ha mostrato un profilo sinuoso in modo nuovo, svelando per un attimo il pancione.

Fan e haters: la reazione alle foto della dolce attesa

Condividere la propria vita privata sui social ha i suoi pro e i suoi contro. La maggior parte dei commenti agli ultimi post di Diletta Leotta sono stati di sincere felicitazioni: “Evviva!” ha commentato Aurora Ramazzotti, anche lei futura mamma molto attiva sul web; “Sarà l’avventura più bella della vostra vita” ha aggiunto Melissa Satta, affiancata dal nuovo fidanzato Matteo Berrettini.

Non sono tuttavia mancati i tipici commenti gradevoli dei soliti leoni da tastiera, infastiditi in particolar modo dalle tempistiche della dolce attesa. “Non avete perso tempo” ha scritto qualcuno, “Vi conoscete da soli 5 mesi, come fate a fare già figli?” ha risposto qualcun altro. E se è vero che la storia tra Diletta Leotta e Loris Karius è ai suoi albori, è altrettanto innegabile che per la conduttrice è stato fin da subito vero amore, così come testimoniato dalla toccante lettera dedicata al fidanzato sulle pagine della rivista The Athletic.