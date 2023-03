Aurora Ramazzotti replica alle critiche: “Stufi? Non dovete portarlo voi il pancione”

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti incinta: come cresce il pancione

Aurora Ramazzotti è quasi arrivata alla fine della sua gravidanza e i follower e gli utenti di Instagram non smettono di farglielo notare. Si tratta di una situazione a tratti seccante, che l’influencer ha voluto commentare con la sua ormai celebre vena ironica.

La replica di Aurora alle critiche sulla sua gravidanza “infinita”

Manca ormai poco alla nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti: la nascita del bebè è infatti prevista tra le fine di marzo e l’inizio di aprile e, com’è ovvio, il pancione comincia a pesare. L’influencer sta continuando ad aggiornare i suoi follower sulla sua gravidanza, parlando di come è cambiato il suo corpo durante questi mesi, della scelta di interrompere i suoi duri allenamenti per il bene del bambino, sempre con la sua vena ironica.

Adesso che è arrivata all’ultimo mese di gestazione, viene sempre più spesso sommersa dai commenti di chi le dice di essere stanco dei suoi contenuti, ormai incentrati soltanto sulla sua vita da ragazza incinta. Se da un lato c’è chi comprende il periodo delicato che sta attraversando l’influencer, dall’altro c’è chi continua a criticarla.

E così Aurora è tornata sull’argomento, sfogandosi tra le storie di Instagram, sempre con la sua solita ironia. “A quelli che vedono i miei post e scrivono ‘Che palle questa, sembra che è incinta da una vita’ dico: ma dovete portarlo voi questo?“, riferendosi al pancione ormai tanto cresciuto.

“Questa cosa mi sfugge perché, se sentite voi il peso del pancione lo capisco, anche io mi sono rotta… ma altrimenti perché?”, ha detto Aurora tra le storie. “Poi uno può anche pensarlo, per carità, anche a me in passato è capitato con le gravidanze degli altri, perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere che sei stufo? Ah, tu sei stufo? Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu che si alza dal letto”, ha concluso scherzando.

Aurora Ramazzotti, la sua ironia sulla dolce attesa

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti ironizza sulla sua dolce attesa: tante volte i commenti degli utenti sui social sono stati indelicati, pungenti, ma lei ha sempre trovato il modo di scherzarci su, ironizzando sulla sua gravidanza “da elefante”.

Ma non sono mancate le occasioni in cui ha anche ammesso le sue fragilità, come quando ha dovuto interrompere i suoi amati allenamenti: “All’inizio è stato difficile fermarmi, anche se necessario. Quasi non mi riconoscevo più”, ammettendo quanto fosse importante conoscere il proprio corpo e soprattutto ascoltarlo.

Qualche tempo fa la Ramazzotti ha deciso anche di allontanarsi temporaneamente dai social, per prendere un po’ di respiro dalle dinamiche – che possono rivelarsi a volte tossiche – dei social. Ma poi è tornata più forte di prima, lanciando anche delle frecciatine (neanche troppo velate) ad Alfonso Signorini, il primo che aveva dato notizia della sua gravidanza.

“Non dimentichiamoci poi che la mia è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese e di solito non si annuncia prima dell’inizio del quarto”, aveva detto con un certo risentimento sui social, dimostrando che il perdono, su una questione così delicata, è ancora lontano.