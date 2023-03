Aurora Ramazzotti, come l’ha cambiata la gravidanza: le foto su Instagram

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti incinta: come cresce il pancione

Ormai la gravidanza sta volgendo verso il termine e Aurora Ramazzotti è più bella che mai. Impegnata in televisione con mamma Michelle, infatti è membro fisso del one woman show Michelle Impossibile & friends, la possiamo ammirare con il pancione e con look premaman comodi e fashion. Ora su Instagram, dove spesso aggiorna sulla sua vita, ha pubblicato una serie di foto che mostrano come l’ha cambiata la gravidanza. Uno spoiler? È sempre bellissima.

Aurora Ramazzotti, come è cambiata durante la gravidanza

Quando si rimane incinta si può solo immaginare quanto la gravidanza potrà influire sul corpo e sulla mente. Durante la gestazione, infatti, le donne assistono alla magia della vita e di come agisca su di loro. Aurora Ramazzotti, a tal proposito, ha condiviso su Instagram una serie di scatti che vedono il ventre crescere mese dopo mese restituendo ai suoi follower l’emozionante diario di viaggio della vita che cresce dentro di lei.

La si vede questa estate, con indosso un micro bikini, e nessuna rotondità. Probabilmente era l’epoca in cui, il fatto che fosse incinta, non era ancora di dominio pubblico ed erano circolate solamente le voci dell’acquisto di un test di gravidanza con mamma Michelle Hunziker.

Poi, ciò che è accaduto è noto: infatti hanno iniziato a rincorrersi le voci di una dolce attesa, rumors che poi sono stati messi a tacere quando, lei e il compagno Goffredo Cerza, hanno deciso di rendere pubblica la notizia con un video.

Gli scatti condivisi adesso su Instagram immortalano il pancino crescere nel tempo. Abbigliamento sportivo, ventre scoperto e quella rotondità che è sinonimo di attesa.

Il carosello, che racconta questi mesi, è un vero e proprio inno alla maternità e al corpo che si adatta e cambia forma, lei lo ha descritto come “Bumpvolution”, ovvero “evoluzione della pancia”. Evoluzione che nel tempo ha mostrato ai suoi follower, proseguendo lungo il tracciato di quel desiderio di condivisione con gli altri che da sempre caratterizza la sua presenza sui social.

Aurora Ramazzotti, cosa ha detto della gravidanza e quando partorisce

Di recente Aurora Ramazzotti ha scherzato sulla dolce attesa, del resto il suo piglio ironico è uno degli aspetti che più la fanno apprezzare dal pubblico. Una forma mentis che non ha perso durante la gestazione.

Come quando ha fatto una battuta in merito alla durata della gravidanza, che vista da fuori può sembrare infinita. Nella stessa occasione aveva anche colto la palla al balzo per una frecciatina a Chi e, all’allora direttore responsabile Alfonso Signorini, che aveva dato la notizia molto presto: “Non dimentichiamoci poi che la mia è stata brutalmente spoilerata che ero al secondo mese e di solito non si annuncia prima dell’inizio del quarto”.

E mentre sta preparando un tenero regalo per il bebè, Aurora ha dovuto modificare le proprie abitudini. Da sempre molto sportiva, infatti, ha rivelato di aver rinunciato allo sport: “Nonostante sappia che è la cosa giusta, lo vivo un po’ come un fallimento verso me stessa e la promesse che mi ero fatta di allenarmi fino alla fine”.

L’attesa sta volgendo verso il termine, infatti Aurora ha spiegato di essere entrata nel nono mese il 5 marzo e, più nello specifico, di essere a 35 settimane più un giorno.