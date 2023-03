Alfonso Signorini, lascia e cambia vita. Quale sarà il suo nuovo lavoro

Fonte: IPA Alfonso Signorini, il nuovo lavoro del giornalista e conduttore

Alfonso Signorini lascia e cambia lavoro. Di cosa stiamo parlando? Del fatto che il giornalista e conduttore televisivo da oggi (2 marzo) non sarà più il direttore responsabile di Chi, il magazine che ha seguito a partire dal 2006 e per 17 anni. Ma quale sarà il suo nuovo ruolo? In realtà per lui si apriranno due percorsi professionali diversi.

Alfonso Signorini lascia Chi, il suo commento e cosa farà adesso

Dal 2 marzo 2023 Alfonso Signorini non è più il direttore responsabile di Chi, ad annunciarlo una nota stampa di Mondadori che spiega quali saranno i suoi nuovi impegni professionali.

“A partire da oggi Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento – si legge nel comunicato -. Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera”.

Ma non lascerà definitivamente Chi, infatti prenderà le redini di un altro ruolo: quello di direttore editoriale, ufficiale a partire dal prossimo numero della rivista.

Il giornalista e conduttore ha commentato le novità facendo andare il suo pensiero anche a colui che raccoglierà il suo testimone, il giornalista Massimo Borgnis, che diventa direttore responsabile della rivista: “Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio- ha detto Signorini -. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Massimo Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazine di proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo”.

A spiegare, invece, quel sarà il nuovo impegno professionale che è stato affidato a Signorni è stato l’ad di Mondadori Media Carlo Mandelli che ha spiegato che si tratta di una: “Sfida che lo vedrà impegnato nella creazione e nello sviluppo di una talent agency del Gruppo, in cui potrà mettere a frutto la profonda conoscenza del mondo dello spettacolo, misurandosi in un ruolo manageriale”.

Alfonso Signorini non è solamente un giornalista apprezzato ma anche un conduttore molto amato: le sue edizioni del Grande Fratello Vip ne sono una prova tangibile.

Oltre a quelle contenute nel comunicato ufficiale, per il momento, Alfonso Signorini non ha rilasciato altre dichiarazioni.

Alfonso Signorini, condurrà lui la prossima edizione del Grande Fratello Vip?

In quest’aria di cambiamento che ha investito la vita di Alfonso Signorini non si può non includere, almeno con il pensiero, anche il Grande Fratello Vip.

Infatti – solamente a dicembre – era circolata un’indiscrezione in merito alla possibilità che non sia lui il conduttore della prossima edizione del programma. Voci che erano state smentite dal diretto interessato che, come aveva riportato Fanpage, a Tv Sorrisi e Canzoni aveva rivelato poco tempo dopo: “Confermo che condurrò anche la prossima edizione del GF Vip, lo farò”.

Quindi la presenza come padrone di casa della prossima edizione del reality dovrebbe essere confermata. Per il resto, invece, si apre una nuova fase professionale della sua vita.