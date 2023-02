“Grande Fratello VIP”, nuova punizione di Alfonso Signorini: arriva la busta nera

Nella puntata del 23 febbraio del Grande Fratello VIP Alfonso Signorini ha mostrato al pubblico la temuta busta nera, annunciando un nuovo e duro provvedimento da parte della produzione.

Le anticipazioni della puntata del reality hanno messo nel mirino Antononino Spinalbese. L’ex di Belen Rodriguez e padre della piccola Luna Marì ha infatti riportato in casa delle informazioni ottenute all’esterno, in merito alle preferenze del pubblico. Atteggiamento contrario al regolamento interno. La busta nera, però, è per altri quattro concorrenti.

GF VIP, cos’ha fatto Antonino Spinalbese

Tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023 Antonino Spinalbese è uscito dalla casa del Grande Fratello VIP per potersi sottoporre a degli accertamenti medici. Questo lo ha spinto in quarantena in una camera d’hotel, dove avrebbe ottenuto delle informazioni sulle preferenze del pubblico in merito ai concorrenti.

Un video divenuto virale in rete ha svelato come l’hairstylist abbia rivelato ad alcuni “vipponi” quanto scoperto fuori. Nel filmato si vedono infatti Antonella Fiordelisi e Sarah Altobello confrontarsi sul televoto in corso.

L’ex schermitrice si è così espressa: “Antonino mi ha già detto che la preferita sarà Micol al 100%. Mi ha detto che si è reso conto di chi sono i preferiti, quando è uscito”.

I concorrenti dovrebbero essere tenuti all’oscuro delle dinamiche esterne. Nel caso in cui ciò risulti impossibile per uno o più “vipponi”, è fatto loro divieto di divulgare qualsiasi informazione. Ciò potrebbe infatti modificare l’atteggiamento all’interno del reality, indirizzando eventuali nomination e falsando il gioco. Impossibile pensare che Alfonso Signorini avrebbe lasciato correre questo atteggiamento.

Il vero provvedimento, però, lo ha preso il pubblico, che ha deciso di eliminare Antonino Spinalbese, rimasto da solo in nomination con Antonella Fiordelisi. L’ex di Belen Rodriguez l’ha presa decisamente bene, dopo tanti mesi, felice di poter tornare da sua figlia.

A ciò si aggiunge il grande regalo di ritrovare Ginevra Lamborghini al momento dell’uscita, scoprendo che è single e che finalmente potranno andare a Pomezia insieme, magari dando inizio a una vera e propria frequentazione. Lo studio invocava il bacio, ma i due, ridendo e abbracciandosi di continuo, hanno preferito tenere per sé questo momento. Di sicuro di loro si continuerà a parlare molto.

Grande Fratello VIP, busta nera

È un periodo molto particolare all’interno della casa del Grande Fratello VIP, come dimostrato dalla puntata di lunedì 20 febbraio. Alfonso Signorini ha infatti tuonato contro i concorrenti, ribadendo come alcuni atteggiamenti non siano accettabili.

Il riferimento va a quanto accaduto durante la notte della festa di Carnevale. Durissime le liti scatenatesi, con Luca Onestini all’attacco di Nikita Pelizon, deridendola, ma non solo: “Occorreva dare un provvedimento che abbiamo reputato di estendere a tutta la Casa. Le immagini viste non rispecchiano lo spirito di questo programma. Mi riferisco alle provocazioni gratuite e reciproche, a scatti d’ira e atteggiamenti aggressivi”. Saranno due settimane molto dure per i “vipponi”, con il budget dimezzato per la spesa.

Quest’edizione del Grande Fratello VIP è stata tra le più polemiche e dure da digerire degli ultimi anni. Gli atteggiamenti visti sono stati spesso deprecabili, come nel caso Marco Bellavia e non solo. Un provvedimento dopo l’altro e tutto lascia pensare non sarà l’ultimo.

La busta nera della puntata del 23 febbraio riguarda quattro “vipponi”: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. Il gruppetto si è radunato nel van di Tavassi, confabulando in gran segreto, desiderosi di non farsi ascoltare, nel cuore della notte e nelle prime ore del mattino.

Alfonso Signorini ha spiegato come l’audio sia andato perso (mentendo) e ha chiesto la collaborazione dei quattro per capire cosa sia accaduto. Incorvaia ha sottolineato come stessero parlando di sesso in maniera un po’ più disinibita, credendo di non essere ripresi. Tavassi ha confermato d’aver ritenuto che la telecamera fosse disattivata e così si sono sentiti liberi di fare battute, senza censure, parlando di cose intime, anche sessuali, confermando di fatto la versione di Micol.

Donnamaria ha invece aggiunto un dettaglio importante, ovvero d’aver rivelato un suo rapido incontro con i genitori durante il permesso d’uscita per andare a votare. Nicole Murgia ha poi confermato la versione degli altri, ovvero. che si siano lasciati tutti andare liberamente.

A sorpresa, però, Signorini svela come il microfono di Edoardo fosse in realtà attivo, facendo sentire come Micol e Tavassi abbiano staccato i microfoni ambientali. Una violazione molto grave del regolamento, punita in maniera dura. Nel mirino però ci sono anche le rivelazioni dall’esterno di Nicole e alcuni duri commenti di Tavassi su Daniele, suggerendo possa essere omosessuale o bisessuale.

Un lunghissimo e duro confronto, che ha portato il fratello di Guendalina Tavassi a svelare d’aver staccato i microfoni ambientali per un altro motivo, per poter essere in intimità con Micol Incorvaia, totalmente in imbarazzo in seguito a questa confessione.