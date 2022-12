“Alfonso Signorini non condurrà più il GF Vip”: l’indiscrezione

Mentre su Canale 5 va in onda l’edizione del GF Vip più lunga di sempre, nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’indiscrezione che riguarda il conduttore Alfonso Signorini: questa sarebbe per lui l’ultima volta al timone del popolare reality show che il prossimo anno dovrebbe subire un totale restyling (opinioniste incluse).

Alfonso Signorini via dal “GF Vip”, l’indiscrezione

Come riporta BlastingNews, a lanciare l’indiscrezione-bomba a proposito di Alfonso Signorini è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica. L’ormai celebre “Investigatore Social” ha condiviso su Instagram e su Twitter un post che ha lasciato tutti di stucco: “Dalla prossima edizione Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello Vip! Cambieranno anche gli opinionisti!”, recita la “notizia esclusiva”.

Un cambio di rotta che, se fosse confermato, avrebbe dell’incredibile. Alfonso Signorini ha trovato al GF Vip il suo habitat ideale, dimostrandosi un conduttore piuttosto attento e bravo ad aggirare gli ostacoli (e gli scivoloni) con una certa maestria. La decisione riguarderebbe anche Sonia Bruganelli, opinionista già per la seconda volta consecutiva discussa ma anche molto amata da buona parte del pubblico, e l’ultima arrivata Orietta Berti, che sta offrendo a questa settima edizione del reality show un tocco personale che ha ricevuto numerosi consensi.

Il successo di Alfonso Signorini al “GF Vip”

L’indiscrezione lanciata a mezzo social ha fatto scalpore, ma appare anche piuttosto improbabile. Il GF Vip è passato nelle mani di Alfonso Signorini dopo la conduzione impeccabile di Ilary Blasi, tanto da far storcere il naso a molti in un primo momento. Poi, però, il conduttore ha preso in mano le redini di un programma già rodato come questo, dimostrando di esserne all’altezza.

Non sono mancate le critiche per Signorini, a cominciare dal caso Bellavia scoppiato proprio in quest’ultima edizione e che ha suscitato il malcontento di buona parte del pubblico per via della sua gestione troppo “blanda”. Critiche che arrivano ogni volta che tira in ballo Belen Rodriguez approfittando della presenza di Antonino Spinalbese nel cast, quando lancia messaggi non proprio condivisi (indimenticabile nella scorsa edizione il suo commento sull’aborto) o ancora quando decide di introdurre un blocco di divulgazione scientifica sul Covid.

“C’è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé”, scrisse una volta Oscar Wilde. E il principio del GF Vip in fondo è proprio questo, quel che spinge gli stessi Vipponi (come li chiama Signorini) a mettersi in gioco in un contesto che li espone pubblicamente 24 ore su 24. Inciampare è inevitabile, sbagliare e parlare a sproposito lo è altrettanto. E nel mezzo c’è un Signorini che con estrema furbizia cavalca ogni onda rendendola un argomento di cui discutere. Nel bene ma anche nel male, appunto.

I dati dimostrano che la sua strategia funziona, visto che il GF Vip è “tra i programmi più apprezzati dal pubblico di Canale 5, con una media di quasi 2,8 milioni di spettatori a settimana e uno share che arriva a toccare anche il 23%”, come riporta BlastingNews. Ecco perché sembra quasi surreale l’ipotesi di un suo allontanamento dal reality show: perché mai la produzione dovrebbe voltargli le spalle? Squadra che vince non si cambia, come si suol dire.