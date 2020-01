GF Vip, Signorini fa dimenticare la Blasi. E riunisce Pago e Serena

editato in: da

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato, seppur con qualche mese di ritardo: la quarta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata. Si tratta della prima che vede al timone Alfonso Signorini. E il suo esordio alla conduzione del reality show è stato un vero e proprio successo.

Dopo aver fatto “gavetta” per anni, come spalla di Ilary Blasi, il giornalista ha finalmente avuto il suo momento di gloria. E possiamo dire che non ha assolutamente sprecato l’occasione. Frizzante e simpatico come sempre, con l’aiuto di Pupo e di Wanda Nara, Signorini ha saputo coinvolgere sin da subito gli spettatori e trascinarli all’interno della casa più spiata d’Italia al fianco dei concorrenti.

E a proposito di concorrenti: quest’anno il cast è davvero speciale e promette scintille. I primi vip a fare il loro ingresso tra le quattro mura della casa di Cinecittà si sono subito lanciati in siparietti divertenti, subendo qualche scherzetto che ci ha strappato più di una risata.

Le prime sorprese del GF Vip 4 non si sono fatte attendere. Paola Di Benedetto, per esempio, ha festeggiato i suoi 25 anni con un mazzo di fiori e una dolcissima dedica del suo fidanzato Federico Rossi.

Anche l’arrivo di Salvo Veneziano e Sergio Volpini, indimenticabili protagonisti della prima edizione del GF, ha portato grande scompiglio. E il loro ingresso – momentaneo – nella casa è stata anche l’occasione per ricordare un altro grande ex concorrente, Pietro Taricone, deceduto 10 anni fa a causa di un incidente con il paracadute.

Uno dei concorrenti più attesi è stato, però, Pago. Il cantante, reduce da mesi davvero difficili, ha partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island Vip assieme a Serena Enardu. In quell’occasione, entrambi erano intenzionati a mettere alla prova la loro relazione che andava avanti ormai da 7 anni.

Ma proprio sull’isola delle tentazioni la storia d’amore che li aveva uniti fino a quel momento si è infranta. Pago, ancora innamorato della sua ex, ha deciso di cercare il suo riscatto nella casa del GF Vip 4. Ma non sapeva che ci sarebbe stata proprio Serena nello studio del reality show.

Il cantante, una volta entrato, ha avuto la possibilità di rivedere le immagini del suo percorso a Temptation Island Vip. Le lacrime, naturalmente, non si sono fatte attendere. Ma Pago si è mostrato risoluto nel voler andare avanti con la sua vita, tanto da non voler lasciare neanche un messaggio per la Enardu. Ora sta al pubblico decidere il destino di Serena, che per il momento resta in attesa di scoprire il verdetto da casa.