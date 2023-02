Aurora Ramazzotti, tutto pronto per l’arrivo del bebè: il tenero regalo di mamma e papà

Aurora Ramazzotti sta raccontando passo dopo passo la sua gravidanza, ironizzando sulle dimensioni del suo pancione e rendendo partecipi i suoi fan delle emozioni che ruotano attorno questa esperienza che le sta già cambiando la vita. L’influencer ha mostrato su Instagram un regalo che sta preparando per il piccolo che nascerà a breve, un modo per fargli conoscere i suoi genitori e la loro bellissima storia d’amore.

Aurora Ramazzotti, l’album dei ricordi per il bebè in arrivo

Da qualche tempo Aurora Ramazzotti si sta dedicando a un progetto tenerissimo per il figlio in arrivo e ne ha mostrato qualche pagina su Instagram. L’influencer infatti sta componendo un album fotografico con i ricordi più belli della storia d’amore con Goffredo Cerza. “L’obiettivo è quello di raccontare la nostra storia fino all’arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui”, ha spiegato Aurora tra le storie.

“Ti presento mamma e papà”, si legge in una delle pagine dell’album dei ricordi, che colleziona i momenti più romantici e divertenti della loro relazione, dalle prime foto insieme fino a quelle di lei col pancione. Un modo per raccontare la loro storia da favola – iniziata nel 2017 – e un bellissimo dono da regalare al piccolo al momento opportuno, quando sarà più grande e potrà rivivere grazie alle istantanee tutto l’amore che ha portato alla sua nascita.

“Ho pensato di dividerlo per anni e ho meticolosamente selezionato le foto più belle per ogni anno, avvenimento, viaggio. Anche foto stupide o divertenti che potessero star bene nel racconto”, ha spiegato.

Aurora Ramazzotti, quando nascerà il suo primo figlio

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta condividendo sui social le tappe fondamentali della sua gravidanza, cogliendo l’occasione di scherzarci su. Dalla gestazione definita “da elefante”, ai video divertenti sul pancione sempre più grande, Aurora non ha perso la sua consueta ironia, anche in un momento così delicato della sua vita.

Dall’altro lato l’influencer non ha mai nascosto tutte le emozioni che girano attorno alla maternità, confessando di aver avuto un po’ di sana incoscienza per iniziare questa nuova avventura: “Quando mi chiedono se ho un po’ di sana paura non riesco proprio a rispondere di sì, perché quando ci penso, a quel momento che scandirà l’inizio del tempo dopo di te, tutto quello che sento è… che non vedo l’ora“, aveva scritto qualche tempo fa su Instagram.

Il piccolo di casa Ramazzotti-Cerza dovrebbe arrivare tra fine marzo e inizio aprile, e l’influencer – come ha fatto sapere qualche tempo fa il settimanale Chi – ha scelto di dare alla luce il piccolo in Svizzera, in una clinica a Lugano, dove aveva già partorito mamma Michelle. Nel frattempo però potrebbe esserci un’altra bella novità in vista per la giovane coppia: oltre alla nascita del loro primo figlio, Aurora e Goffredo potrebbero convolare presto a nozze.

Nessuno dei due si è sbilanciato sull’argomento, eppure da Natale sull’anulare dell’influencer brilla un prezioso anello di fidanzamento: che il 2023 sia l’anno giusto per celebrare il loro amore e pronunciare il fatidico sì?