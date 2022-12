Aurora Ramazzotti si sposa? Le foto di Natale svelano un dettaglio “prezioso”

Aurora Ramazzotti si sposa? È quello che si può intuire dalle sue ultime foto pubblicate su Instagram: l’influencer ha condiviso una carrellata di scatti che raccontano il suo Natale circondata dall’amore della sua famiglia. Ma agli occhi dei più attenti non è sfuggito un dettaglio “prezioso”, un anello di fidanzamento che potrebbe essere arrivato proprio durante queste feste.

Nozze in vista per Aurora Ramazzotti? Spunta l’anello su Instagram

Il prossimo anno potrebbe essere davvero speciale per Aurora Ramazzotti, che tra fine marzo e inizio aprile diventerà mamma per la prima volta di un bel maschietto. Eppure a giudicare dal suo ultimo post di Instagram le novità potrebbero non concludersi qua.

Gli osservatori più attenti avranno di certo notato un dettaglio “prezioso” comparso al dito di Aurora in una delle immagini postate. La figlia della Hunziker e di Eros Ramazzotti ha infatti condiviso con i suoi seguaci una carrellata di foto per immortalare i momenti più belli del suo Natale, con mamma Michelle che le accarezza il pancione, i pranzi in famiglia e le cene con gli amici. “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà”, ha scritto Aurora a corredo della rassegna di foto.

Tra gli scatti pubblicati dall’influencer impossibile non notare quello del tenero abbraccio con il compagno Goffredo, dove è evidente un anello con brillante al dito di lei, un gioiello luccicante che ha tutta l’aria di essere un prezioso pegno di amore eterno, forse ricevuto proprio durante queste feste di Natale.

E c’è chi tra i commenti lo ha fatto notare senza troppi giri di parole: “Ma l’anello è una novità?”, chiede un’utente, a cui fa eco un’altra: “Vedo un matrimonio in vista!!!”.

Aurora Ramazzotti incinta, il 2023 sarà un anno speciale

Al momento Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza non si sono sbilanciati sulle nozze imminenti, ma per la giovane coppia il 2023 potrebbe essere l’anno perfetto per suggellare il loro amore con il matrimonio, magari dopo la nascita del loro piccolo.

Nel frattempo la coppia si sta godendo gli ultimi mesi “in due” nella nuova casa, che l’influencer ha mostrato per la prima volta qualche tempo fa ai follower con un video dettagliato su Instagram. Ormai nell’appartamento è quasi tutto pronto per accogliere anche il bebè in arrivo, mentre qualche settimana fa – come ha fatto sapere il settimanale Chi – Aurora si è recata a Lugano con mamma Michelle e le sorelle Sole e Celeste per un sopralluogo importante.

La Ramazzotti infatti è andata in Svizzera, per la precisione a Sorengo, alla clinica Sant’Anna, la stessa dove ha partorito sua mamma Michelle Hunziker, per organizzare il parto. Del resto il lieto evento è sempre più vicino: l’influencer ha ormai superato il sesto mese visto che la nascita è prevista tra fine marzo e inizio aprile del 2023.

Sebbene la coppia abbia già svelato il sesso del piccolo con un emozionante gender reveal, non si conosce ancora il nome: forse rimarrà una sorpresa fino alla prossima primavera.