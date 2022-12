L’home tour di Aurora Ramazzotti su Instagram: mostra per la prima volta la nuova casa

Ad aprile 2022 Aurora Ramazzotti ha mostrato per la prima volta le immagini della sua nuova casa, ancora però in fase di ristrutturazione. Al tempo aveva promesso ai propri fan un home tour, ovvero uno sguardo nel dettaglio alle varie camere, in seguito al completamento dei lavori. Da allora ne sono accadute di cose nella sua vita.

Una su tutte, la gravidanza. Aspetta un maschietto e, dopo essere un po’ influenzata, ha deciso di impiegare il tempo da “reclusa” per tenere fede alla parola data. Armata di smartphone, ha così iniziato a pubblicare svariate storie, attraverso le quali ha condotto i suoi fan in ogni angolo dell’abitazione che condivide con il compagno Goffredo Cerza.

La nuova casa di Aurora Ramazzotti

Trasferitasi da qualche tempo nella sua nuova casa, Aurora Ramazzotti non aveva ancora trovato il tempo per offrire ai propri follower un vero e proprio home tour. Ovviamente le stanze hanno fatto da sfondo a numerosi video, ma ora sono diventate le vere protagoniste.

Non si poteva partire da altro luogo, se non dall’ingresso. Un piccolo spazio arricchito da un armadio a parete, messo in evidenza dalle ante dorate. A intralciare un po’ vi è un alberello di Natale, regalo della madre di Goffredo Cerza. Posizione provvisoria, promette Aurora.

Si arriva poi nel salone, che non è ancora del tutto completo. Adora la carta da parati che ricopre una delle pareti, spiegando come la fantasia scelta riproduca una piuma di pavone ingrandita. Occupa gran parte dello spazio uno splendido divano verde, dinanzi al quale vi è un pouf, che ben presto sparirà. Al suo posto ci sarà un tavolino, per il momento assente. Al termine dei lavori d’arredo, si potrà ammirare anche un grande quadro dietro la parete principale.

Parte del salotto è impiegato come sala da pranzo. Vi è infatti un tavolo rotondo con intorno quattro poltroncine. Completa l’area una libreria nera, da poco arrivata, e la torretta destinata a far arrampicare i gatti. Da qui si arriva poi alla cucina.

La cosa interessante è che gli ospiti possono vivere tutta quest’area, senza mai scorgere la zona notte, separata da una parete che è in parte a scorrimento. Si tratta di quella decorata con la carta da parati. Qui troviamo due bagni e altrettante camere da letto. Quella matrimoniale, della coppia, vanta un’ampia cabina armadio e un’opera d’arte di Kathrin Geller.

L’altra camera è ancora in allestimento, così come la piccola zona studio. Non resta che attendere, ora, un nuovo home tour dedicato alla stanza del bambino in arrivo.

Aurora Ramazzotti: dove partorirà

Aurora Ramazzotti ha deciso di fare un sopralluogo a Lugano, recandosi nella stessa clinica dove ha partorito sua mamma Michelle Hunziker. Una gita di piacere, immortalata da Chi. L’allegra famiglia non potrebbe essere più emozionata per questo lieto evento.

Il pancione della futura mamma continua a crescere e ha ormai raggiunto il sesto mese di gravidanza. Al suo fianco anche Goffredo Cerza, pronto a vivere l’anno più importante della sua vita.

Spazio anche per le future zie Sole e Celeste che, come i futuri nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non vedono l’ora che il grande giorno arrivi. La ben nota rivista svela il nome della clinica, Sant’Anna, che si trova a Sorengo. È considerata una vera e propria eccellenza e si trova su di una collina immersa nel verde, con vista sul lago di Lugano.