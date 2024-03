Fonte: IPA #acasadi Aurora Ramazzotti

Scopriamo la casa milanese di Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante Eros e della showgirl Michelle Hunziker, condivisa con il compagno Goffredo Cerza. Un appartamento dallo stile moderno ed essenziale, ma arricchito da elementi pop e giovanili e con qualche pezzo di vero design.

La casa di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

È stata la stessa Aurora Ramazzotti a svelare in un video postato sul suo profilo Instagram l’appartamento di Milano diviso con il compagno Goffredo Cerza, padre del piccolo Cesare, il tanto amato nipotino di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti nato il 30 marzo 2023. La presentatrice figlia d’arte aveva già svelato in un home tour l’appartamento durante le fasi di trasloco e arredo e oggi lo mostra come un nido d’amore completo, in cui il piccolo Cesare sta muovendo i primi passi alla scoperta del mondo.

L’ampio appartamento si apre su una zona di disimpegno all’ingresso, occupata da un grande armadio a parete, con particolari ante colore d’oro. La prima stanza a mostrarsi una volta entrati è il grande salone open space, dove l’influencer gira gran parte dei suoi contenuti, raccontando gioie e fatiche della maternità.

La stanza si contraddistingue per una particolare carta da parati che riproduce la fantasia di una grande piuma di pavone, proprio dietro il grande divano angolare in verde scuro, sulle stesse tonalità della parete. Il salone si completa di una zona dedicata alla sala da pranzo, con un piccolo tavolino tondo nero, accompagnato da quattro poltroncine bianche. A svettare sul tavolo un prezioso lampadario di design, moderno e all’avanguardia, in grado di conferire carattere all’intero ambiente.

Come detto, la zona giorno della casa della giovane coppia è un open space, ma la cucina è separata da una porta in vetro. Si tratta di un’ambiente molto tecnologico e minimal, con armadietti e pensili neri, posizionati ad angolo lungo tutta la parete. Nera è anche la grande isola, così come scuri sono i pavimenti di pietra, che si distinguono dal chiaro parquet del resto dell’appartamento.

La passione per la carta da parati

La zona notte si compone di due ampie camere da letto e due bagni. Una delle due camerette, una volta dedicata agli ospiti, è oggi il regno del piccolo Cesare, con il suo bagnetto accogliente grazie al caldo color salmone delle pareti e alla grande vasca da bagno.

La camera padronale è invece molto intima e moderna, con pareti scuri e una grande opera d’arte luminosa dell’artista Katrhin Geller sopra il letto. Il bagno della coppia è arredato, così come il soggiorno, con una particolare carta da parati. Sui toni del beige, dallo stile lievemente etnico, mostra disegni di giraffe e stampe vegetali.

Completano la zona notte una grande cabina armadio (ma non di certo enorme come quella di Chiara Ferragni) e uno studio luminosissimo. Sono bianche, infatti, le scaffalature che ricoprono l’intera stanza, mentre, per aggiungere ulteriore leggerezza, la scrivania è completamente in vetro trasparente.