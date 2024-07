Fonte: IPA Aurora Ramazzotti

“2011. Un respiro profondo”. C’è un tema su cui si rischia sempre di scadere nelle banalità. Un argomento che è strettamente personale. In cui tutti, però, mettono “bocca”, spesso con l’intento di ferire. “Ora tiro dentro la pancia”. Chi non lo ha mai fatto? In estate, la stagione bella per eccellenza, spesso vissuta come un incubo, l’idea di mettersi in bikini, di sentire gli occhi addosso, di percepire i giudizi altrui. Anche in silenzio. “In costume ho la pancia”. Queste sono le dichiarazioni scritte da Aurora Ramazzotti su Instagram, una riflessione che, di fatto, è una storia, un percorso di accettazione iniziato più di un decennio fa. Immediato il commento di mamma Michelle Hunziker: “Mi ha commosso ciò che hai scritto. Io ero accanto a te in ognuno di questi momenti di apnea”.

Aurora Ramazzotti, la lezione di accettazione su Instagram

Un post su Instagram per spiegare il percorso di accettazione: è quello che ha fatto Aurora Ramazzotti con l’intento di essere ancora una volta d’ispirazione a tutti, dai giovani agli adulti. Cicatrici vissute lontane dalle luci dei riflettori, riflessioni private condivise per mostrare che, no, anche se ti chiami Aurora Ramazzotti i mostri sono uguali per tutti. Un carosello di scatti e di elementi testuali, in cui emerge un disagio profondo, affrontato giorno dopo giorno. In apnea. Trattenendo il respiro per non mostrare la pancia.

E ancora: “2016. (…) Forse se mi copro è meglio. Magari mi siedo nella sabbia così non si vede la cellulite nelle foto”. La sua vita è sempre stata vissuta in pubblico, con paparazzi pronti a riprenderla in qualsiasi momento. Tanto da scatenare in lei il pensiero di come sarebbe venuta in foto. Il cambiamento è iniziato nel 2018, quando ha cominciato a fare sport. “Sto imparando a respirare, ma è difficile”. Il respiro usato come strumento per spiegare la dura realtà, un’immagine distorta di sé: “Non capisco perché quando mi guardo allo specchio mi faccio ancora schifo“.

Il supporto di mamma Michelle Hunziker

“2022. Ho mollato il colpo. Mantenere il controllo era diventato troppo”. Non è stato facile per la Ramazzotti affrontare questo periodo, un respiro alla volta, con automatismi innaturali. “Anziché imparare a respirare, ho imparato a irrigidire la parete addominale”. Poi, nel 2024, una svolta netta, guardando il piccolo Cesare giocare sulla sabbia, il figlio avuto con Goffredo Cerza. Ed è in quel momento, in un giorno di ordinaria tranquillità, che sceglie di mettersi tra lui e l’obiettivo di un paparazzo. Fregandosene del risultato finale, della foto, di tutto. “Da adesso in poi voglio respirare. Sono finalmente libera”.

Sotto il post di Aurora Ramazzotti, il commento di Michelle Hunziker ha raccolto migliaia di like. “Speravo sempre da mamma di poterti togliere io questa sofferenza, ma alla fine l’amor proprio è un grande e lunghissimo percorso che dobbiamo fare noi, con il grande ostacolo da affrontare della cattiveria e dell’insensibilità di molte persone che non pensano a quanto male fanno con i loro commenti. Oggi ti sento libera, realizzata e felice, così anche il mio cuore di mamma si riposa un po’ ed è felice. Ti amo”. La mamma è sempre la mamma.