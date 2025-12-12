Michelle Hunziker ha optato per un look total white, che esalta fisico e incarnato: a quasi 50 anni è sempre una diva, anche senza red carpet

IPA Michelle Hunziker in total white: il look con Aurora e Jonathan

Basta davvero poco a Michelle Hunziker per tornare a conquistare riflettori e titoli. Non ha neanche necessità di un red carpet, la splendida mamma e nonna 48enne (49 a gennaio 2026). Le è bastato mostrarsi in strada in compagnia di sua figlia Aurora Ramazzotti e dell’amico di lunga data Jonathan Kashanian.

Il look total white di Michelle

Uscita informale ma Michelle Hunziker non è di certo passata inosservata. Non si fa fatica del resto a indicarla come una delle icone di stile più riconoscibili e trasversali del panorama italiano. In città ha sfoggiato un look che è un perfetto equilibrio tra glamour e raffinatezza. Il tutto portato con grazia e senza sforzo. Un outfit che racconta molto di lei: femminile, sicuro e luminoso.

Protagonista assoluto è il bianco. Una scelta total white tutt’altro che scontata per un’uscita serale, su di lei totalmente riuscita. La conduttrice ha indossato un tailleur dalle linee morbide, composto da pantaloni ampi e blazer dal profondo scollo. Sa bene qual è il suo aspetto e lavora per mantenerlo. È dunque molto sicura di sé nel passo e nell’indossare il completo. Il bianco è spesso considerato “difficile” ma su di lei trasuda naturalezza. È una vera e propria dichiarazione di stile: elegante, contemporaneo e femminile.

Cappotto e scarpe, l’outfit è completo

A rendere ancora più interessante il look di Michelle Hunziker è di certo il cappotto in pelliccia eco, color crema. Un capo soffice e avvolgente, dal taglio leggermente oversize. Aggiunge in questo modo volume e carattere, trasformando il completo sartoriale in qualcosa di molto più fashion.

Anche la pelliccia è indossata da Michelle con grande disinvoltura, a spezzare la linearità del tailleur e regalando quell’aura da diva contemporanea che sembra esserle attaccata addosso. Si suol dire che il dettaglio fa la differenza e la Hunziker ha ampiamente appreso questa lezione.

Riesce poi a fare tutto questo senza prendersi troppo sul serio. Lo si vede da come passeggia e (non) si atteggia. Il tutto con ai piedi dei sandali con tacco che slanciano ulteriormente la sua figura.

Contribuiscono a completare il look con una nota sensuale, senza però risultare eccessiva. Gli accessori restano poi essenziali:

clutch scura tenuta a mano;

pochi gioielli discreti.

Del resto, quando l’outfit parla da sé, non ha necessità d’essere affiancato da troppi elementi. Per quanto riguarda il reparto beauty, stessa filosofia: capelli biondi portati sciolti, con piega liscia e naturale. Make-up luminoso, che punta maggiormente su sguardo intenso e incarnato radioso.

