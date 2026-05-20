Michelle Hunziker a cuore aperto su figlie e nuovo amore: “Sono molto felice”

In una nuova intervista, Michelle Hunziker ha parlato del suo rapporto con le figlie e del presunto nuovo amore

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Michelle Hunziker

Tra i volti più amati della tv, Michelle Hunziker è una donna dall’entusiasmo contagioso. Eppure, anche nella vita della conduttrice svizzera non sono mancati momenti difficili: ne ha parlato lei stessa in una recente intervista, in cui si è confessata a 360 gradi su famiglia e amore, condividendo anche i suoi segreti di bellezza.

Michelle Hunziker, l’amore e i 50 anni

Michelle Hunziker è tornata sul piccolo schermo accanto ad Alvin al timone di Battiti Live Spring. Tuttavia, oltre che per i suoi nuovi impegni professionali, la showgirl svizzera sta facendo chiacchierare anche per la presunta relazione con l’attore Giulio Berruti. Una storia d’amore della quale ha parlato in una recente intervista al Corriere della Sera, aprendosi anche sullo speciale rapporto con le figlie e sulla sua routine di bellezza.

“Ho imparato che quando sei molto felice c’è sempre chi mette becco. Perciò i dettagli li tengo per me; dico solo: sono molto felice”, ha raccontato Hunziker lasciando intendere di trovarsi in una relazione serena e positiva. Un traguardo importante per la bella Michelle, che il prossimo anno festeggerà i suoi primi 50 anni.

“Non ho assolutamente paura. Io non percepisco il tempo che passa come una cosa brutta; sento di raccogliere sempre più responsabilità, maturità, consapevolezza. Prima o poi il corpo perderà dei pezzi, e acquisterà altre skills”, spiega con filosofia

Michelle Hunziker e il rapporto con le figlie

Professionista instancabile, Michelle è anche mamma di tre figlie: Aurora Ramazzotti, nata nel 1996, e le piccole Sole e Celeste Trussardi di 13 e 11 anni. Nonostante il cognome ingombrante, Hunziker ha raccontato di essere una mamma quasi “ordinaria”: “Le cresco nella normalità, per quanto possibile. Sanno che ci sono i paparazzi davanti scuola e che dovranno affrontare cose toste; ma ripeto loro che sono fortunate e dovranno faticare per diventare donne indipendenti”.

E a proposito di forza e indipendenza, la showgirl rivela un inedito retroscena: “A volte le mie figlie mi chiedono di condividere un po’ di vulnerabilità; ma i miei problemi li porto alla psicologa o a una cara amica; non a loro, né al pubblico”.

In quanto a condividere i propri dolori, Michelle si definisce piuttosto “pudica”: “Io ringrazio la vita che da bambina mi ha anche messa di fronte a difficoltà grosse e non mi ha esentato da grandi dolori. Ma io condivido un problema solo quando l’ho risolto. Mio padre, con tutti i suoi difetti, mi ha insegnato due cose: non lamentarsi e non parlare male degli altri. Il lamento non fa parte della mia vita”.

Michelle e i suoi segreti di bellezza

Infine, Michelle Hunziker ha voluto spendere qualche parola sulla sua idea di “bellezza”: “Per me è un concetto meraviglioso, olistico, che non si riduce all’estetica. Per me la vera bellezza è l’amore, motore di ogni cosa”. A tal proposito, si augura che la scienza possa presto lavorare in quella direzione: “Gli scienzati dovrebbero mettere assieme tutti gli ormoni che scatenano l’innamoramento in un elisir di eterna bellezza”.

In attesa di questa magica formula, la presentatrice continua a seguire metodi più tradizionali: “Antiossidanti e vitamina C quando sono stanca, collagene quando lavoro. In quanto all’allenamento cambio sempre: il corpo è furbo, se gli dai uno stimolo in più esce dalla sua comfort zone”. A giudicare dai risultati, non si può dire non abbia ragione.