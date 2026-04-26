Michelle Hunziker parla d’amore a Verissimo, su Giulio Berruti c’è un “ma” che cambia tutto

A Verissimo le prime parole di Michelle Hunziker su Giulio Berruti, l'attore e dottore che le ha rubato il cuore negli ultimi mesi e che ha già presentato alle figlie

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Michelle Hunziker è tornata a raccontarsi nel salotto di Verissimo e, come sempre, lo ha fatto con sincerità, leggerezza e quella punta di ironia che da anni la contraddistingue. Ospite di Silvia Toffanin per presentare il nuovo show Tim Battiti Live Spring, la showgirl ha parlato di famiglia, del legame con le tre figlie e anche della serenità sentimentale che sta vivendo in questo momento della sua vita.

A quasi 50 anni, Michelle appare più consapevole che mai, soprattutto quando si parla di relazioni e felicità privata. Se da una parte non ha nascosto di attraversare un periodo positivo, dall’altra preferisce tenere lontani i riflettori da ciò che riguarda il cuore.

“Una cosa che ho imparato è che quando tu sei felice lo devi comunicare e divulgare il meno possibile“, ha spiegato durante l’intervista. Una frase che sembra raccontare non soltanto una scelta di riservatezza, ma anche una vera filosofia di vita maturata con il tempo e con l’esperienza. E soprattutto dopo le tante delusioni sentimentali subite negli anni.

Per la conduttrice, proteggere ciò che funziona significa anche sottrarlo al giudizio esterno, soprattutto quando si tratta di sentimenti.

Michelle Hunziker a Verissimo parla di Giulio Berruti

Sebbene non si sia soffermata apertamente su nomi e dettagli, il riferimento di Michelle Hunziker al suo legame con Giulio Berruti è apparso inevitabile. Da diversi mesi i due sono vicini e il pubblico continua a seguire con attenzione ogni loro paparazzata. Le ultime foto li ritraggono mentre si scambiano baci carichi di passione e coinvolgimento.

Michelle, però, ha scelto di non alimentare ulteriormente il chiacchiericcio, preferendo una linea chiara: vivere l’amore senza trasformarlo in un argomento da copertina.

“Perché dal momento in cui lo divulghi, sempre più persone vogliono metterci il becco“, ha aggiunto, sottolineando quanto l’esposizione mediatica possa complicare anche i rapporti più autentici.

Una dichiarazione che lascia intendere serenità ma anche la volontà di proteggere uno spazio personale che non intende condividere pubblicamente. Dunque la scelta di custodire l’amore con discrezione, evitando che venga travolta dal rumore delle indiscrezioni.

“Quello che posso dire è che sì, sono felice, molto, ma i dettagli li tengo in una cassaforte svizzera“, ha concluso sorridendo. Una frase che ha fatto sorridere anche Silvia Toffanin e che, in poche parole, riassume perfettamente il suo approccio attuale alla vita sentimentale: felicità sì, esposizione no.

Michelle Hunziker e il matrimonio di Aurora Ramazzotti

Nel corso dell’intervista a Verissimo si è parlato anche della sua famiglia, in particolare del futuro matrimonio della figlia Aurora Ramazzotti.

Un altro capitolo importante che Michelle Hunziker sta vivendo con grande emozione e partecipazione:

“Aurora e Goffredo si sposano il 4 luglio, in Sicilia. Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne ora mi viene da piangere. Ho fatto mettere una postazione make-up ritocco solo per me. Auri ha tenuto tantissime cose segrete per gli ospiti perché vuole emozionarci. Però sappiamo che tutti i suoi fratelli avranno un ruolo. Saranno tre giorni di matrimonio, una volta che facciamo una festa la facciamo bene!”