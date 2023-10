Fonte: IPA L'allenatore Antonio Conte

Antonio Conte è uno degli allenatori italiani più apprezzati a livello internazionale. I suoi metodo sono osannati da alcuni e osteggiati da altri ma, a conti fatti, ha dimostrato d’essere un tecnico vincente.

A Belve, ha affrontato differenti temi dinanzi a Francesca Fagnani, discutendo anche del suo ipotetico futuro. Amerebbe ritrovarsi in piazze calde come Roma e Napoli, ma non accetta squadre in corsa. Si spiegherebbe così il rifiuto agli azzurri di De Laurentiis.

Nel frattempo, ha detto più volte, si gode questo periodo di pausa, restando al fianco della propria famiglia. Ciò comprende sua moglie Elisabetta Muscarello, sposata nel 2023, e sua figlia Vittoria, che oggi ha quasi 16 anni.

Antonio Conte: come ha conosciuto sua moglie

La storia d’amore tra Antonio Conte e sua moglie Elisabetta Muscarello ha avuto inizio quando i due erano molto giovani. Sette anni di differenza per la coppia, con l’ex calciatore che ne aveva 22 anni quando si è ritrovato per la prima volta dinanzi la futura madre di sua figlia, al tempo 15enne.

Un colpo di fulmine avvenuto a Torino, dove Conte si era trasferito nel 1991 per giocare con la Juventus, unica squadra della sua carriera dopo il Lecce. Il destino ci ha messo lo zampino, dal momento che i due si sono ritrovati quasi porta a porta. Elisabetta era infatti la figlia dei vicini di casa di Conte. Impossibile per lui non notarla, ma l’approccio non è avvenuto immediatamente.

Sapeva benissimo chi fosse e un giorno di molti anni dopo, incontratisi in un bar, il calciatore si è giocato le proprie carte. Le cose sono andate per il meglio e nel 2007, sei anni prima del loro matrimonio, è venuta al mondo la loro unica figlia, Vittoria.

Chi è Elisabetta Muscarello

Di VIP in casa ne basta uno, con tutto il carico di curiosità che ciò comporta. Il pubblico non è mai sazio e, di tanto in tanto, Antonio Conte si ritrova al centro di tempeste di notizie, accurate o meno. Elisabetta Muscarello, invece, si tiene alla larga dai riflettori, per quanto possibile. Sappiamo di lei che è nata nel 1975 ma la sua proverbiale riservatezza rende quasi impossibile ottenere ulteriori informazioni.

La semplicità di carattere è una dote che non ha mai perso e che possedeva fin da giovanissima. Conte le ha infatti provate tutte per conquistarla, anche arrivando a fare sfoggio delle sue possibilità economiche. Al primo appuntamento si presentò in Porsche, ricevendo però un due di picche, o quasi. Macchine del genere non mi piacciono. Preferisco le cose semplici. Ecco le parole della sua futura moglie, che mise da subito le cose in chiaro.

Per quanto non presente sui social e poco disposta a rilasciare interviste, Elisabetta Muscarello non si tira indietro nei momenti di giubilo. Ha infatti seguito suo marito in numerosi stadi, come ad esempio durante l’avventura con il Chelsea. È stata anche avvistata sugli spalti quando il padre di sua figlia era CT della nazionale italiana.

Scavando però nei meandri del web, ecco apparire una sua intervista risalente al 2009. Ai microfoni di TMW ha raccontato come siano trascorsi 5 anni tra il loro primo incontro e quell’appuntamento che ha cambiato le cose. Da un’amicizia è nato l’amore, ha detto.

“Abbiamo deciso subito di convivere e dopo due anni di cercare un figlio. Seguirlo non è mai stato difficile, perché è l’unico modo che ho per trascorrere più tempo insieme. Abbiamo deciso fosse l’unica alternativa per vivere a pieno il rapporto, soprattutto dopo l’arrivo di nostra figlia”.