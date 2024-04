Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci è stata la protagonista, nella stagione televisiva 2023/2024, di un nuovo show tv. La conduttrice televisiva, infatti, dopo aver presentato con sapienza e ironia i seguitissimi concerti di Battiti Live nella stagione estiva, ha portato a termine, adesso, un nuovo impegno televisivo su Rai Due. Nella rete pubblica, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore è stata scelta per essere la conduttrice di Mad in Italy, nuovo programma comico che segue la scia divertente inaugurata da un altro show, Made in Sud, molto apprezzata dal pubblico da casa.

Anche in questa sua nuova avventura televisiva, Elisabetta Gregoraci ha brillato in fatto di stile, scegliendo degli outfit davvero sorprendenti. Ma la presentatrice tv è sempre molto attenta ai suoi look e, spesso, il suo abbigliamento è fonte d’ispirazione per tutte le donne.

Elisabetta Gregoraci, il cherry dress con dettaglio seducente

Elisabetta Gregoraci sta vivendo un periodo molto importante della sua vita. La conduttrice televisiva, infatti, ha terminato con successo la sua nuova avventura televisiva in Rai, ma potrebbe anche ritornare alla conduzione di Battiti Live. La presentatrice tv ha smentito, difatti, le voci che la volevano già fuori dal programma televisivo musicale, visto che la notizia non sarebbe ancora confermata. Oltre agli impegni lavorativi, Elisabetta Gregoraci ha vissuto un brutto periodo a livello personale, perché la conduttrice tv è stata vicina a Flavio Briatore, suo ex marito e padre di suo figlio Nathan Falco, che ha dovuto subire un delicato intervento al cuore.

Malgrado i cambiamenti degli ultimi tempi, Elisabetta Gregoraci è sempre molto attenta al suo stile e riesce a scegliere sempre degli outfit chic, che le donano molto. Anche di recente, la conduttrice televisiva ha indossato, per un evento a cui ha presenziato, un abito mozzafiato. La presentatrice tv ha selezionato, per la sua occasione importante, un cherry dress nero, completamente ricoperto da stampe di grappoli di ciliegie nelle tinte del rosso per la frutta e del verde per le foglie.

Il taglio dell’abito donava particolarmente all’ex moglie di Briatore perché contornava sapientemente le sue curve. Il vestito, infatti, era aderente e si apriva, solo alla fine, in una coda. Lo scollo a cuore metteva in risalto il fisico mozzafiato di Elisabetta Gregoraci ma il vero dettaglio seducente si trovava nella parte posteriore del vestito, dove l’abito si apriva in uno scollo profondo che lasciava nuda la schiena della conduttrice tv.

Elisabetta Gregoraci, il make up e l’hairstyle

Il cherry dress, scelto da Elisabetta Gregoraci, è stato accompagnato da un make up e un hairstyle dal sicuro effetto. La conduttrice televisiva, infatti, ha raccolto parte dei capelli dietro la nuca, mettendo in evidenza il suo sguardo mediterraneo. Gli occhi castani della presentatrice tv sono stati ulteriormente sottolineati dal make up scelto da Elisabetta Gregoraci.

La conduttrice televisiva, infatti, ha scelto di puntare sull’eyeliner, accompagnato da un ombretto nelle tinte del grigio scuro per dare ulteriore profondità al suo sguardo. Il vero focus del make up della conduttrice televisiva era il rossetto, selezionato in una tinta rosso accesa, che ben si sposava con il colore delle stampe del suo cherry dress.