Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci, dopo l’esperienza al Grande Fratello vip e i diversi anni alla conduzione di Battiti Live, è tornata in televisione al timone di uno show comico: Mad in Italy. L’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, è, adesso, un volto di Rai Due e, su questa rete televisiva, è andata in onda, lunedì 26 febbraio, l’ultima puntata del programma divertente da lei condotto. Per l’importante appuntamento televisivo, la conduttrice ha scelto due look strabilianti.

Infatti, nel corso dell’episodio, Elisabetta Gregoraci ha effettuato un cambio d’abito, passato da un abito lungo con un seducente spacco laterale a un mini dress luccicante, corredato da dei sandali gioiello.

Elisabetta Gregoraci, l’abito con lo spacco laterale

Il 2024 ha portato in dono a Elisabetta Gregoraci una nuova avventura televisiva. L’ex gieffina, infatti, è stata annunciata come conduttrice di Mad in Italy, show comico targato Rai, che prende spunto da Made in Sud, fortunato programma televisivo, condotto da Stefano De Martino. Sul palco dello show, diversi comici si sono dati il cambio per intrattenere il pubblico con le loro battute e anche Elisabetta Gregoraci ha dimostrato la sua verve più ironica, aprendosi in battute e prendendo parte a diversi sketch divertenti.

Ma non è passata in secondo piano, neanche questa volta, la bellezza mozzafiato dell’ex moglie di Flavio Briatore, che ha indossato sul palcoscenico dei look dal sicuro effetto. Anche per la puntata finale dell’edizione, Elisabetta Gregoraci ha scelto due outfit dal sicuro effetto, uno lungo e uno corto.

La conduttrice televisiva, infatti, ha aperto la puntata conclusiva dello show comico con un abito lungo e morbido nelle tinte del bianco e del nero. La gonna del vestito, in particolare, era di colore nera e presentava uno spacco sulla gamba sinistra. La parte superiore del vestito era, in realtà, un reggiseno bianco e nero, collegato centralmente alla gonna. Dei cut-off laterali davano un ulteriore tocco seducente a tutto l’abito, disegnato da Stefano De Lellis, come riportato da Fanpage.

Elisabetta Gregoraci, i sandali luminosi

Elisabetta Gregoraci è da sempre una regina di stile. Già sul palco di Battiti Live, infatti, la conduttrice televisiva si è fatta sempre apprezzare per le sue scelte di stile, sempre eleganti, ma anche seducenti. Nell’ultima puntata di Mad in Italy, però, dopo aver ammaliato tutti con un abito dallo spacco vertiginoso, la presentatrice ha cambiato outfit, optando per un abito corto. Il vestito in questione, creato da Self Portrait, era completamente ricoperto di lustrini cangianti dal bianco al celeste. Lo scollo superiore del vestito era decorato da piume, che s’allungavano, anche, sulle braccia della conduttrice, creando una finta manica. Sul fianco sinistro l’abito presentava uno spacco.

A impreziosire il look, dei sandali davvero sorprendenti. Le scarpe della conduttrice televisiva, infatti, rubavano la scena a tutto l’outfit. Si trattava di una creazione di Le Silla, dal costo di euro 1950. Il tacco dei sandali era a spillo e il colore argento. La particolarità delle scarpe stava nel cinturino a spirale che saliva lungo la gamba della conduttrice televisiva. Da questa linea, scendevano delle frange di cristalli brillanti.