Elisabetta Gregoraci criticata per l’abito al matrimonio della cugina: la replica

Elisabetta Gregoraci è tornata in Calabria per un evento importante ma è stata sommersa dalle critiche per via del suo look

Fonte: IPA Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci sotto accusa. La soubrette è stata ampiamente criticata sui social network per l’abito che ha scelto di indossare al matrimonio della cugina. In questi giorni, infatti, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata nella natia Calabria per un’occasione speciale. Sui social ha condiviso le foto più belle dell’evento, quelle in cui sorride accanto alla sposa e alla sorella Marzia, ma anche mentre abbraccia teneramente il nonno. Diversi follower però hanno puntato il dito contro la showgirl, menzionando una caduta di stile che ha spinto la diretta interessata ad intervenire.

Elisabetta Gregoraci e l’abito al matrimonio della cugina

Elisabetta Gregoraci si è presentata al matrimonio della cugina con un lungo abito chiaro a sirena, che metteva in risalto il suo fisico tonico e ben scolpito. Davvero splendida, elegante e raffinata. Non tutti hanno apprezzato la scelta del colore: “Mai vestirsi di bianco ad un matrimonio”, hanno rimarcato in tanti. “Le basi…”, hanno ironizzato altri. “Ti sei vestita di bianco ad un matrimonio? La faccia della sposa dice tutto”, ha commentato qualcun altro tirando in ballo la parente della Gregoraci.

Stufa delle critiche Elisabetta ha fatto chiarezza sulla situazione: “Non ero di bianco, mia cugina super felice”, ha replicato la Gregoraci. Qualche fan ha così preso le difese della conduttrice: “Ma se la sposa non ha avuto problemi (basta vedere i suoi post) perché dovete farveli voi?”. E poi: “È comunque stupenda e sarebbe stata la star anche vestita con un sacco di patate! Che vuoi farci è stupenda!”; “Vi preoccupate della cugina senza sapere niente, sono una bellissima famiglia e non servono commenti stupidi”.

Elisabetta Gregoraci e l’abito riciclato dal Festival di Cannes

Tra l’altro quello sfoggiato da Elisabetta Gregoraci alle nozze della cugina è un abito riciclato: si tratta infatti dello stesso vestito che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha indossato al Festival di Cannes nel 2008, qualche mese prima del suo matrimonio con Flavio Briatore. Un modello firmato Roberto Cavalli, che la Gregoraci aveva scelto per il Chopard Trophy ceremony and party. Con scollatura a V e leggermente arricciato, il long dress presenta due rombi piccoli dal tessuto che ricorda la pelle del serpente sull’addome.

Fonte: IPA

A distanza di sedici anni Elisabetta Gregoraci non è cambiata di una virgola, anzi, è diventata ancora più bella. Per partecipare alla cerimonia in Chiesa, al matrimonio calabrese, la soubrette si è coperta le spalle con una stola di seta chiara di Louis Vuitton. Ed è apparsa raggiante: la 44enne sta vivendo un momento davvero sereno, complice il rapporto d’amore con il giovane imprenditore Giulio Fratini.

Quest’estate Elisabetta Gregoraci potrà trascorrere più tempo con il suo fidanzato, con il figlio Nathan Falco, con amici e parenti perché non condurrà più Battiti Live, la kermesse musicale itinerante che ha condotto per ben sei anni. Mediaset ha deciso di affidare le redini dello show a Ilary Blasi, che presenterà l’evento insieme ad Alvin e Rebecca Staffelli.

Ad oggi non è chiaro quando Elisabetta Gregoraci tornerà sul piccolo schermo: il suo ultimo impegno televisivo è stato Made in Italy, lo show comico di Rai2 dove è stata protagonista insieme a Gigi e Ross.