Elisabetta Gregoraci, chi è il suo (presunto) nuovo amore di 12 anni più giovane

Nella vita di Elisabetta Gregoraci, che in questo periodo ha deciso di godersi le sue vacanze a Capri con la sua famiglia, compreso Flavio Briatore, sembrerebbe esserci una nuova persona. Si tratterebbe di un ragazzo non del tutto sconosciuto nel mondo dello showbiz, arrivato dopo un periodo di solitudine per la showgirl.

Elisabetta Gregoraci, il presunto nuovo amore

Era da tanto che la vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci non finiva al centro dell’attenzione mediatica, nonostante i viaggi con Flavio Briatore e il piccolo Nathan come una bellissima famiglia; questa volta, dopo molto tempo, sono spuntate le prime indiscrezioni su un presunto nuovo amore della showgirl.

Si tratterebbe di un uomo più piccolo di lei di 12 anni, e non totalmente sconosciuto. Il suo nome è Giulio Fratini, e sicuramente qualcuno lo ricorderà per le sue vecchie relazioni. Classe 1992 e giovane imprenditore di successo, Fratini ha vissuto una storia d’amore con Raffaella Fico e successivamente con Roberta Morise.

I due sarebbero stati avvistati più volte in un locale di Forte dei Marmi, di proprietà di Flavio Briatore, e in atteggiamenti che sembrerebbero essere intimi. Secondo il giornale DiPiù, infatti, la Gregoraci non sarebbe più libera come prima, proprio perché nella sua vita adesso c’è il bel Giulio con il quale condivide momenti che andrebbero oltre una semplice amicizia.

Elisabetta Gregoraci, con Briatore nonostante il nuovo (presunto) amore

L’estate di Elisabetta Gregoraci sembra procedere a gonfie vele. La conduttrice di Battiti Live è lavorativamente molto impegnata, ma ha anche il tempo per ritagliarsi dei momenti in famiglia in assoluta tranquillità.

Così come in altre occasioni, come ad esempio la vacanza in Kenya con il suo ex marito e il piccolo Nathan Falco durante il periodo natalizio, Elisabetta Gregoraci ama passare il suo tempo libero con la sua famiglia allargata. Proprio in questi giorni, infatti, si trova a Capri insieme al figlio, all’ex marito e a Leni Klum, la diciottenne figlia di Briatore avuta dalla relazione con Heidi Klum.

Come sempre, la showgirl dimostra di essere un bellissimo esempio per tutte le persone che nella vita hanno vissuto molti cambiamenti; nonostante l’amore e il matrimonio finiti, Elisabetta e Flavio al momento vivono un rapporto fatto di affetto e stima reciproca, anche e soprattutto per il bene del piccolo Nathan.

Ora, però, nella vita dell’ex concorrente del GF Vip ci sarebbe questa nuova persona, Giulio Fratini. Il trentenne, CEO della holding Benvedere Angelico e noto soprattutto per le sue storie d’amore, vanta anche un curriculum di tutto rispetto; nel 2020, infatti, è stato inserito nella rivista Forbes nell’elenco dei talenti italiani come giovane imprenditore.

Sulla sua frequentazione con Elisabetta Gregoraci non si hanno prove certe per ora, ma qualcosa potrebbe davvero bollire in pentola: dopotutto, per la showgirl sarebbe il momento perfetto per iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo tutti gli impegni avuti nell’ultimo periodo. Anche vero che lei stessa aveva dichiarato recentemente di essere single proprio perché gli uomini hanno paura delle donne indipendenti come lei, ma chissà se il bel Giulio Fratini potrebbe essere quello giusto.