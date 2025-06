IPA Elisabetta Gregoraci ha lanciato una frecciatina ad Antonella Fiordelisi

Qual è il punto di collegamento tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi? I fan del gossip più attenti sapranno benissimo di chi si sta parlando: Giulio Fratini. L’ex del Grande Fratello è la sua nuova compagna e sembra esserci qualche frizione con la storica ex di Flavio Briatore, oggi apprezzata conduttrice.

Elisabetta Gregoraci e l’ex suocera

Iniziamo col dire che non c’è stato un messaggio di sfida ad Antonella Fiordelisi. Una 45enne che dà il via a una faida social con una 27enne, in nome di un 33enne ormai ex, sarebbe un bene soltanto per gli amanti del Lotto. Di certo la conduttrice avrebbe ben poco da guadagnarci.

Sembra dunque aver optato per una soluzione un po’ meno evidente. A nessuno fa piacere essere sostituiti ed ecco che la Gregoraci ha deciso di punzecchiare con una foto a Forte dei Marmi. Uno scatto che la ritrae al fianco della sua ex suocera, ovvero la mamma di Giulio Fratini.

“Gli incontri, quelli belli a Forte dei Marmi. Antonella”, ecco la frase d’accompagnamento dell’immagine nelle storie. Le due donne appaiono molto complici, sorridente e serene durante un incontro fortuito in strada.

Quel nome è tutto un programma, Antonella. L’emoji del bacio, poi, sta tanto a indicare quanto sia ancora la favorita della mamma di Fratini quanto, forse, un divertito saluto all’attuale compagna del suo ex.

Cena romantica per Antonella e Giulio

La storia pubblicata dalla Gregoraci non aveva nessuna particolare mira. Un semplice episodio trasformato in frecciatina. Cose che sui social sono all’ordine del giorno, anche tra Vip molto in vista. Come dimenticare i primi tempi post separazione tra Ilary Blasi e Totti, del resto.

Detto ciò, nessuno sembra poter disturbare la Fiordelisi e Fratini, impegnati nella fase di luna di miele del loro rapporto. L’ex schermitrice però “marca il territorio” e, non avendo grandi traguardi da pubblicizzare, ha messo in mostra la cena romantica imbandita per il loro “mesiversario”.

Perché Gregoraci e Fratini si sono lasciati

Tutto questo accade a quasi un anno dall’annuncio della fine della storia tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Lei aveva svelato l’addio a ottobre 2024 e tutti si erano chiesti il motivo della scelta. Un nome è circolato in particolare: Flavio Briatore.

Il settimanale Oggi riportava di una discussione molto animata, con tanto di lacrime versate. Un equilibrio di colpo spezzato tra i due a causa di una presenza ingombrante e costante, quella dell’ex marito di lei. Al tempo stesso la showgirl e conduttrice si sarebbe dimostrata fin troppo gelosa del giovane compagno, ormai ex. Un sentimento che non sembra averla lasciata ancora oggi, considerando il giochino social appena descritto.