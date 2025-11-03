Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Ansa/IPA Elisabetta Gregoraci, 10 look audaci che solo lei può indossare

Come si affronta efficacemente l’arrivo della fredda stagione? Partendo per mete calde e lontane, e possibilmente dimenticandosene. Se non altro, pare essere proprio questa la strategia messa in atto da Elisabetta Gregoraci. Attualmente al centro del gossip — ma come sempre, del resto — la showgirl calabrese è volata in Marocco, precisamente a Marrakech, per concedersi una meritata pausa dalla solita routine. Ovviamente l’occasione si sta rivelando buona per sfoggiare un outfit degno di nota dopo l’altro, che sarebbe stato un vero peccato non sfruttare sino alla prossima estate, dopotutto.

Elisabetta Gregoraci elegante ma comoda a Marrakech: il completo in stile pigiama con fantasia etnica

Il novembre 2025 di Elisabetta Gregoraci è iniziato fuori dall’Italia: “Colori forti, giorni pieni, Marrakech dentro” ha scritto la conduttrice nella didascalia ad introdurre le prime foto ricordo del suo viaggio, su Instagram.

Nel carosello di immagini la vediamo intenta nello sforzo di mimetizzarsi con la festosa atmosfera che caratterizza la città, con addosso un completo due pezzi in stile pigiama (attualmente tra le maggiori tendenze di stagione) dalla fitta stampa etnica: si tratta di un coordinato composto da camicia e pantalone a palazzo, entrambi interamente realizzati in seta, contraddistinto da fantasia verde e bianca ma con orli decorati color mattone a contrasto. Ai piedi, invece, delle pratiche sneakers. La perfetta rappresentazione di come ci si veste eleganti ma comode, insomma.

Per la sera, invece, eccola tornare alla sua solita allure: la vediamo nella terza foto della sequenza dare sfoggio di un meraviglioso abito turchese, in chiffon, a collo alto e con vaporosi volant sparsi qua e là sulla silhouette. A chiudere degnamente il look da manuale dei sandali, alcuni gioielli ed una borsetta tutti dorati. Dopotutto stile e charme sono doti internazionali, giusto?

Gelo tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Fiordelisi: “Ognuna per la sua strada”

Ai più attenti non sarà certo sfuggito: l’ultima volta che Elisabetta Gregoraci era stata in quel di Marrakech, nell’aprile 2024, era in compagnia dell’ex Giulio Fratini. L’imprenditore toscano, come tutti sappiamo, è al momento fidanzato con Antonella Fiordelisi e tra le due donne non scorrerebbe affatto buon sangue. È stata proprio la concorrente di Tale e Quale Show a sbilanciarsi in merito all’argomento, di recente. Dopo essersi scontrate nel 2021 dietro le quinte di quel noto programma Mediaset, la tensione tra loro sembrerebbe tutt’altro che risolta.

Durante un’intervista, infatti, l’ex schermitrice salernitana si è lasciata andare al racconto di questo felice periodo di vita ed ha ovviamente parlato anche dell’ambito amoroso: “Se il passato sentimentale di Giulio è stato un freno nella conoscenza? Di quell’aspetto non mi è mai interessato niente, però inizialmente ho pensato di essere troppo piccola per lui a livello di età, dal momento che ha sempre frequentato donne molto più grandi. Se con la sua ex Elisabetta Gregoraci ho fatto pace? Preferisco non parlarne, ma diciamo che io non la sento e nemmeno lui. Ognuno per la sua strada.”

Una risposta che non lascia spazio a dubbi, e che ha tradito un certo risentimento nella ragazza. Torneremo a sentirne parlare? Abbiamo ragione di credere di sì.

