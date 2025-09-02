Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Chanel Haute Couture Fall/Winter 2025/2026 show

C’è qualcosa di amaramente dolce nel fare ritorno nei propri luoghi dopo aver vissuto momenti speciali vista mare, quando il tempo sembra fermarsi per un po’ o, quantomeno, scorrere diversamente. Le cose di sempre si guardano con occhi diversi e, con la nostalgia a fare da motore, l’avvicinarsi della nuova stagione porta con sé un forte desiderio di novità: è il momento di voltare pagina, e da dove partire se non dal guardaroba?

L’autunno 2025 incombe ma si sa, la moda ama giocare d’anticipo: sotto la giusta guida raggiungere il passo delle tendenze diventa un gioco da ragazzi, e si dà il caso essere snocciolata nelle prossime righe.

Tendenze moda autunno/inverno 2025: svelati i 5 must-have anti-nostalgia da avere nell’armadio per ricominciare

Condito di gradite new entry e grandi classici, il panorama fashion pronto ad accoglierci per la stagione fredda si preannuncia come la perfetta fusione di glamour e comfort.

Plasmata ad immagine e somiglianza di un mondo sempre più veloce, complesso e variegato, scandito da stagioni indefinite, dove standard ed etichette sono abbattuti di continuo in nome di nuovi valori più aderenti quali diversità, inclusione e individualità, la moda del periodo si trova a dover esaudire altissime aspettative. E ce la fa.

I grandi protagonisti sono tutta una serie di capi essenziali, che si distinguono ricerca formale, attenzione ai dettagli e qualità dei materiali. Si spazia dalla maglieria statement ai seducenti tailleur con gonna, il tutto scortato ad accessori da urlo che recuperano silhouette d’archivio. Largo spazio è dato ai pantaloni ed ai jeans dal taglio bootcut, confortevoli e svasati, ai cardigan in cashmere ed ai pullover di medio peso contrassegnati da righe Breton.

Ma andiamo con ordine: ecco di seguito svelati i 5 grandi must-have da collezionare per vincere la nostalgia, ed addentrarsi così nel nuovo capitolo con lo spirito giusto.

Il tailleur con gonna

Incarnazione perfetta dello spirito da fiera business woman, all’interno di un guardaroba completo per l’autunno 2025 non può assolutamente mancare il tailleur, ma con gonna: l’intramontabile completo formale si è visto imperversare sulle passerelle dedicate alla stagione fredda in mille declinazioni, da quelle più tradizionali a quelle più contemporanee, sino a lampanti rievocazioni anni Sessanta.

Insomma, qualsiasi modello si scelga saprà senz’altro elevare il look da ufficio arricchendolo con un pizzico di fascino d’altri tempi.

Patrizia Pepe

Trovi qui il blazer doppiopetto di Patrizia Pepe – Qui, invece, la longuette

Il maxi cardigan

Al centro della scena vedremo la caldissima e confortevole maglia, una coccola per la pelle e anche lo spirito. A ripararci dai primi accenni di gelo saranno soprattutto i maxi cardigan, colpo di coda di quell’agrodolce estetica già popolare un anno fa e conosciuta al mondo come Granny Style: non vi è davvero miglior strategia per abbracciare l’arrivo dell’autunno se non quella di lasciarsi avvolgere dalle soffici fibre di un pullover in filato prezioso. In garza o cashmere leggero, questi saranno il perfetto punto di partenza per look da giorno come da sera.

Da sempre immenso protagonista della stagione fredda, lo knitwear sembra infatti quest’anno particolarmente motivato a conquistare il nostro cuore: durante le passate settimane della moda si sono visti sfilare pezzi statement che hanno condotto a un livello superiore la più tradizionale lavorazione a maglia.

Onnipresenti erano abiti midi o lunghissimi dalla consistenza di una nuvola, come visto da Prada, dolcevita oversize da sostituire al capospalla, cardigan mini e maxi, anche in charmante declinazione twin-set, e persino maglioni con il cappuccio. Insomma, si preannuncia un inverno più che mai nel segno del comfort.

Michael Kors

Prova il cardigan in cashmere (in offerta) di Michael Kors, te ne innamorerai

Jeans bootcut

I jeans skinny sono già stati dimenticati? Pare proprio di sì: a tenere banco saranno ancora i più comodi pantaloni flared e bootcut, e cioè con la gamba che si allarga gradualmente verso il fondo nel primo caso, mentre equamente larghi da cima a fondo nel secondo.

A farli risultare vincenti è soprattutto la silhouette slanciata ed elegante — d’ispirazione Seventies — che regalano: se nella evoluzione in denim uniscono coolness e versatilità in uno solo, perfetti da abbinare ad un dolcevita leggero sotto ad un blazer XXL, in tessuto sartoriale conferiscono un’aura chic senza eguali.

Zara

Clicca qui per acquistare i jeans bootcut di Zara

La tote bag

Dopo averci accompagnato saldamente ancorate ai nostri avambracci dal centro città sino al bagnasciuga, le maxi bag cambiano pelle — spesso anche letteralmente — e tornano ufficialmente in cima alle tendenze della fredda stagione per contenere tutto il necessario alla sopravvivenza fuori casa, e anche di più.

Le più popolari saranno le versioni soft e slouchy: oversize ma raffinate, queste grandissime alleate fashion sono pensate per essere sfoggiate dalle prime ore del mattino sino al rientro, senza per questo perdere in fascino.

Vicino a quelle di pelle trionfano le borse in suede o in materiali lavorati, morbidi e avvolgenti, l’ideale per addizionare un non so che di caldo e sofisticato ad ogni mise autunnale. Non mancano i bauletti, pronti a sedurre con la loro allure retrò unita a grande funzionalità, ma nemmeno i modelli in chiave boho, dai dettagli artigianali in un richiamo perfetto allo stile anni Duemila, le predilette per coloro che sono alla ricerca di un tocco più personale e creativo per la tenuta di tutti i giorni.

A far brillare le nuove It-bag XXL in passerella sono stati poi inediti dettagli gioiello: lassù a spiccare erano cinture incorporate, chiusure prettamente decorative ma soprattutto charms (sì, letteralmente accessori per gli accessori) a trasformarli in veri e propri statement piece, ora realtà. Un investimento, questo, senza dubbio da affrontare perché, si sa, che sia per fare ritorno in ufficio oppure per concedersi un weekend fuori porta, la borsa giusta sa sempre fare la differenza.

Scaglione Ischia

Regalati la maxi borsa in suede in Pinko (te la meriti)

L’abito semitrasparente

Quale prospettiva migliore esiste per annientare la nostalgia da mare se non quella di darsi a pazze serate in città con le amiche di sempre? Proprio nessuna, ecco perché urge già pensare a quali seducenti look indosseremo: a contrassegnare gli abiti della fredda stagione 2025 sono nuance neutre ed impalpabili, tra il cipria ed il nude, evoluzione ultima, forse estrema ma ultra ricercata, al classico vedo-non vedo.

Giorgio Armani, Ferragamo, Dsquared2, Victoria Beckham e Roberto Cavalli sembrano essere tutti d’accordo sulla sensualità della donna contemporanea. E chi siamo noi per contraddirli?

Zara

Clicca per acquistare l’abito trasparente in tulle marrone di Zara