Tra nuovi ingressi dal tocco esotico e grandi classici intramontabili, sono ancora i pantaloni il punto fermo del guardaroba invernale 2026: tutti i modelli di tendenza tra cui scegliere il paio perfetto

Nuovo anno, antiche certezze: anche nel 2026 i pantaloni si confermano il grande pilastro del guardaroba contemporaneo ma cambiando pelle, a volte letteralmente, per farsi più conformi alla direzione delle tendenze. A spopolare non sono più soltanto i modelli basici — da ritenersi dei salvagenti di stile a tutti gli effetti e che, proprio per questo, difficilmente si abbandoneranno — ma sorgono adesso pezzi statement pronti a catalizzare il focus del look, giocati su volumi ricalibrati, lavaggi studiati e nuove forme.

Nel fondere comfort, versatilità e stile le silhouette si ampliano, acquisendo volumi ariosi e linee sempre più morbide, persino quando si parla dei modelli più strutturati, maggiormente orientati per definizione su tagli precisi e geometrie pulite. Sono anche le lunghezze a variare, mentre i materiali spaziano dal morbido velluto a coste alle pelli più lucide. La vita si abbassa e le fantasie impazzano: insomma, ce n’è per tutti i gusti. Da dove iniziare, quali scegliere? Te lo diciamo nelle prossime righe.

Tutti i pantaloni dell’inverno 2026, i modelli su cui scommettere

Leggenda narra che trovare il pantalone perfetto a volte possa rivelarsi arduo molto più che stanare l’anima gemella. Insomma: meglio andare sul sicuro ed aggiungere alla già vasta collezione l’ennesimo paio di jeans nuovi oppure tentare la sorte, rivoluzionando lo stile di sempre con un modello inedito, da scegliere tra i tessuti di tendenza, in un ventaglio infinito di varianti che va dalla pelle al velluto?

Tra forme morbide di ispirazione lontana, tessuti pregiati e silhouette rigorose, senza tralasciare il clamoroso quanto discusso ritorno dello skinny anni Novanta, approcciarsi alla problematica con un velo di confusione a riguardo è del tutto normale.

La tensione cresce ulteriormente, poi, alla prospettiva di dover riuscire ad individuare un capo capace di accompagnarci in ogni occasione, dal colloquio di lavoro alla cena fuori, e il tutto senza che sottragga mai un grammo stile e personalità alla mise.

Ad accorrere in nostro aiuto sono come sempre le sfilate di stagione, da Etro a Givenchy, che in pedana hanno portato in scena le alternative più diverse. Vediamole insieme una ad una.

Pantaloni sartoriali

Restano in vetta, com’è ovvio, gli intramontabili pantaloni sartoriali. Ad essere nuove sono le loro fattezze, sempre più over e rilassate, probabilmente per rispondere alla comune esigenza di comfort nell’affrontare le sfide di ogni giorno.

Nella scelta si va dalle tonalità più classiche, dal nero (come quelli di Givenchy) al grigio, passando per i vari marroni e arrivando persino sino al verde scuro (alla Stella McCartney). Noiosi? Niente affatto, veri trasformisti, piuttosto. A dimostrarlo è la loro inattesa versatilità: come abbinarli? Accanto ad un blazer strutturato di giorno, in coordinato ma non per forza, mentre la sera sotto a top gioiello scintillanti, per un tocco di seduzione.

Harem pants

Per ogni grande classico confermato, ecco irrompere il corrispettivo all’avanguardia: nell’universo dei pantaloni alla moda nell’inverno 2026 c’è una novità, esotica quanto pratica. Stiamo parlando degli Harem pants, meglio noti come pantaloni alla turca, rinnovati oggi attraverso materiali inediti, palette profonde e silhouette riscritte.

Divenuto popolare negli anni Dieci del Novecento in Europa grazie al designer francese Paul Poiret, che volle introdurre un’alternativa per offrire alla donna disinvoltura e libertà di movimento, parliamo di quel modello caratterizzato da una forma ampia sulla gamba, che va via via restringendosi in prossimità della caviglia.

Simbolo di emancipazione in un primo momento e poi adottato come icona anticonvenzionale del movimento hippie, questo capo arriva a noi oggi in chiave glamour per conferire al guardaroba un accento straniero, sì elegante ma funzionale al contempo. Se Zimmermann lo ha portato in passerella in pelle marrone, Armani ce ne ha fornito la versione sartoriale.

Pantaloni di velluto (a coste o senza)

Dopo aver fatto furore durante tutta la Festive Season, i pantaloni in velluto hanno deciso di trattenersi ancora per un po’. Secondo le fashion addicted sarebbero loro il punto fermo del guardaroba invernale del momento, base perfetta per creare dei look semplici ma non troppo.

In pedana, da Dior a Schiaparelli, li abbiamo potuti ammirare in tutte le colorazioni di tenenza, dal rosso ciliegia allo champagne, passando per il verde bosco ed il gettonatissimo nero, spesso con giacche in coordinato. Lisci oppure a coste, la vestibilità da ricercare è quella anni Settanta, con fondo svasato, oppure baggy.

Pantaloni di pelle e camoscio

Come ogni inverno accade la pelle è tuttora tra i materiali di tendenza prediletti, dalla gonna al pantalone e, nei casi più coraggiosi, persino in total look. Sulle passerelle e per le strade si vedono sfilare pantaloni in tessuto spalmato in mille e una varianti, non solo nel classico nero ma anche color cioccolato, vinaccia, rossi fuoco e addirittura verdi acidi. Li si abbinano alla maglieria di stagione, oppure a capispalla, cappotti, borse e scarpe sempre rigorosamente en pendant.

Per quanto riguarda le silhouette non vi sono limiti: si spazia dai tagli a vita alta — a volte altissima — e gamba larga fino ai modelli svasati sul fondo, per sfiorare esperimenti stilistici nuovi nel caso del modello harem. La loro alternativa soft (touch), ma altrettanto popolare? I pantaloni in camoscio, amatissimi in ogni sfumatura della terra.

Skinny pants

Dopo aver trascorso lunghi anni confinati nel dimenticatoio, i pantaloni skinny sono tornati alla luce per far discutere e poi conquistare. Non leggings ma pantaloni veri e propri, costruiti e strutturati, che accarezzano le linee del corpo avvolgendole completamente, come si è potuto vedere in passerella da Balmain e Burberry.

Nell’inverno 2026 gli skinny pants si sfoggiano sotto a maglioni XXL, giacche bombate e stivali: slouchy o equestri poco importa, basta optare per il modello più conforme ai propri gusto e stile. Come non sbagliare? Avendo cura di mantenere equilibrio nei volumi e scegliendo materiali di qualità.

