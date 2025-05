I jeans skinny sono tornati: come li indossano le star, da Kate Middleton a Victoria Beckham

Peccato (modaiolo) capitale a polarizzare i gusti di un’intera generazione, quello dei jeans skinny è ritorno che proprio non pareva possibile: dopo lungo tempo confinati negli abissi dell’armadio, adombrati dall’ascesa di pantaloni dal taglio ampio e la semisconosciuta allure rilassata, giunta laqualcosa sembra essere inaspettatamente cambiato. Basta osservare le passerelle per notare le linee morbide degli ultimi anni cedere il passo a leggings e pantaloni affusolati. Come di consueto, sono le celebrities a farsi portavoce delle nuove tendenze e sì, anche di quelle più ostiche. Chi guida il movimento? Kate Middleton : è stato durante il viaggio in Scozia per l’anniversario con il Principe William che la principessa, insieme ad un nuovo colore di capelli , ha indossato dei, valorizzati da una cintura sottile ed infilati negli anfibi, aprendo un varco persino nel velo di scetticismo delle fashionista più incallite.