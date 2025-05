Kate Middleton brilla in Scozia grazie al nuovo look, il colore luminoso per la primavera

Quattordici anni dopo il sì, i Principi di Galles sono tornati in Scozia per il loro anniversario e per l'occasione Kate Middleton ha brillato con un nuovo colore di capelli

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Kate Middleton in Scozia

Pare che la dilagante smania di cambiamento ad aleggiare nell’atmosfera primaverile abbia avuto la meglio anche su Kate Middleton: la principessa, in occasione della recente visita presso l’Isola di Mull, in Scozia, ha esordito con un nuovo look. Il focus? Un’inedito colore di capelli, a renderla se possibile ancor più radiosa del solito.

Kate Middleton, il nuovo look primaverile è ultra luminoso

Prima colpevole dei più clamorosi cambi look delle star in onore della primavera 2025, la leggera brezza di rinnovamento ha preso ora a virare verso il mondo dei reali: è tempo di cambiamenti anche per Kate Middleton, la quale per il periodo ha scelto di optare per un colore di capelli nettamente più chiaro e luminoso rispetto a quello a cui ci ha abituati.

Ebbene, la summenzionata rivoluzione cromatica è stata il bersaglio principale del flash dei fotografi durante la sua più recente uscita pubblica, coincisa poco casualmente con l’anniversario di nozze condiviso con il Principe William: in data 29 aprile, infatti, la coppia reale per eccellenza ha festeggiato ben quattordici anni di matrimonio e per farlo ha scelto come location la splendida isola di Mull, in Scozia, cogliendo l’occasione per una visita ufficiale.

Con la medesima complicità a renderli due romantici novelli sposi tempo addietro, i due hanno fatto ritorno lì dopo il sì all’Abbazia di Westminster, luogo in cui tutto ebbe inizio, per salutare mano nella mano il loro anno più difficile. Fortunatamente la favola dei principi di Galles continua, e per coronare questo nuovo inizio la bella Kate ha adottato una precisa strategia: quella di ogni donna alle prese con un capitolo ancora inesplorato.

Fonte: IPA

Al posto del classico ed invidiabile castano mocha della principessa inglese, intenso, profondo ed avvolgente per definizione, ora spiccano dei caldissimi riflessi dorati a ricordare il colore del grano al sole, a dir poco perfetti per enfatizzare il suo incarnato radioso naturale regalando luce extra all’intera immagine, oltre che alla chioma.

Trattasi di quello che gli esperti identificano come bronde, quella accattivante miscela di castano e biondo ad effetto tridimensionale attualmente richiestissima tra le tendenze colore capelli di stagione. La sposa di William Mountbatten-Windsor ha poi destinato a delle onde morbide, libere di scendere lungo la schiena, il compito di valorizzare la tinta con un risultato a dir poco splendido.

Caratterizzato da assoluta armonia, in totale assenza di stacchi netti o striature artificiali, il gioco di riflessi dorati della nuova Kate Middleton ha tutte le carte in regola per divenire il più richiesto nei saloni di tutto il mondo, ne siamo più che sicuri. Perché? Il merito sarebbe da imputare senza dubbio alla sua foggia elegante e sofisticata, come baciata dal sole, a renderlo il colore perfetto per la stagione estiva alle porte.

William e Kate innamoratissimi tornano sull’isola di Mull, in Scozia

A quattordici anni dal loro sì, William e Kate hanno scelto di fare ritorno alla loro amata isola di Mull, situata al largo della costa occidentale della Scozia, per un soggiorno di due giorni.

Una sorta di ritorno alle origini, per la coppia reale: proprio lì, venti anni prima, da giovani universitari innamoratissimi, i due avevano trascorso una vacanza memorabile in compagnia dei loro amici, lontano da guardie e protocollo. Per celebrare il loro anniversario, i Principi di Galles sono voluti tornare sull’isola da titolati, ma con il medesimo spirito semplice e genuino di allora rimasto intatto.

“Bellissimo tornare sull’isola di Mull. Grazie a tutti per la calorosa accoglienza” hanno scritto marito e moglie sul proprio profilo Instagram, a corredo di un tenero scatto a ritrarli abbracciati vista mare, proprio come nelle fiabe.