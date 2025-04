Tendenze colori capelli della primavera 2025, copia le star: da Anne Hathaway a Elisabetta Canalis

Per mettere a tacere la smania di cambiamento che immancabilmente sorge ai primi accenni di brezza primaverile, a volte, è sufficiente appena. Biondi multisfaccettati, castani golosi, rossi brillanti e grigi gelidi: sono queste le nuance cardine a definire la moda. Se per gli incarnati mediterranei la metamorfosi verte su tonalità neutre, per le carnagioni più chiare si vira verso sfumature calde e avvolgenti. La vera novità di questa stagione? Il prevalere delle ombre sulla luce, in maniera tale da far spiccare quest'ultima in maniera ancora più evidente. L'effetto a cui tendere è una, frutto di highlights abilmente posizionati atti ad enfatizzare persino l'intensità delle chiome più scure. Confuse? Sono gli hairlook dellea venirci in aiuto. Trattasi di uno schema ripetuto, dopotutto: i colpi di testa delle star , puntuali, coincidono con l’apertura della primavera, con ogni probabilità la prima responsabile di tale dilagante voglia di rivoluzione a sancire le: d’altronde è risaputo quanto i capelli giochino un ruolo fondamentale nel processo di rinnovamento, aspetto di forte impatto nell'ottica di stravolgere l’immagine.