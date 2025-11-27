Mai tenuta anti-gelo fu più glamour: tra gusto e funzionalità, tutto sulla maglieria della stagione fredda alle porte. Coprirsi non è mai stato tanto aesthetic

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Balmain Womenswear Fall/Winter 2025-2026 show

Semplicemente coprirsi, o coprirsi di brividi? Potrebbe sembrare, a primo acchito, che la fredda stagione non incontri l’urgenza estetica degli amanti della moda, spingendo a ripararsi dalle temperature poco indulgenti che la caratterizzano. Ebbene, crederlo sarebbe un grande errore: la maglieria dell’autunno-inverno 2025/26 è più glamour che mai, una seconda pelle haute couture dai volumi ora minimal ora scultorei, che si indossa volentieri come un caldo abbraccio.

Tra raffinatissimo minimalismo, strutture scenografiche e morbidezze che rassicurano, lo knitwear è di nuovo protagonista: a sferruzzare capi in lana sono state le grandi maison in primis, sfornando outfit caldi ed accoglienti che promettono di proiettare le sfilate lungo i marciapiedi innevati. Mini dress, maxi abiti, cardigan a trecce e ampi pullover sono prontissimi ora a coprirci, sì, ma di stile.

L’abito in lana (lungo o corto)

Non c’è clima che tenga, dinanzi ad una ferrea volontà: nemmeno quando le temperature calano rovinosamente si placa la smania di una fashionista di esprimere sé stessa e così il proprio stile attraverso i capi scelti, che si tratti di contesti diurni o serali.

Così, quando né il glamour né tantomeno l’eleganza possono scendere a compromessi, ecco farsi avanti come provvidenziale soluzione gli abiti in lana. Un filo sottile, ma neanche così tanto, da riuscire a coniugare comfort e moda in uno solo, intrecciando le nuove proposte delle passerelle con il panorama urban.

Soffici, caldi, avvolgenti ma sopra ogni altra cosa incredibilmente versatili, gli knitted dress in questo periodo dell’anno assediano il guardaroba d’ogni donna in mille e più varianti, dalle declinazioni a maniche lunghe con texture a costine, come quelli di Max Mara, perfetti per il tempo libero quanto per l’ufficio, sino alle alternative più corte per chi vanta uno charme sbarazzino e contemporaneo, come secondo la visione completa di fiocchi e perle di Chanel o quella strutturata di Michael Kors.

Sopra a stivali alti, mocassini o ankle boots, sotto a cardigan oversize o cappotti, il risultato è sempre lo stesso: chic senza sforzo. Di che colore sceglierli? La palette cromatica da puntare abbraccia la profondità del nero ma preferisce la calma del grigio o del marrone, approdando volentieri verso sfumature vivaci — quali il rosso ed il rosa — e fantasie allegre, a rombi o righe.

Patrizia Pepe

Clicca qui per acquistare l’abito lungo in maglia di Patrizia Pepe

Il maglione a rombi

È uno schema ciclico, ripetuto, quello della moda: tutto cambia ma al contempo tutto torna continuamente, sotto ai nostri sguardi attoniti: stagione dopo stagione scopriamo nuovamente indumenti e tendenze che credevamo oramai sorpassati, sempre con un pizzico di fascino in più rispetto all’ultima volta in cui li avevamo visti e grazie al quale, puntualmente, ribaltare le opinioni diventa semplice.

Non ha stupito poi così tanto, dunque, vedere la stampa argyle risorgere dalle proprie ceneri e riproporsi come clamoroso must-have. Sì, perché se vi è un capo su cui puntare adesso è proprio lui, quel buon vecchio maglione a rombi che fodera da anni il fondo dell’armadio.

In equilibrio impeccabile fra tradizione e contemporaneità, con le sue radici affondate nel tartan scozzese del diciottesimo secolo, tale controverso motivo geometrico è stato per lungo tempo associato all’abbigliamento da golf per poi trasformarsi in un pezzo iconico in passerella, trascinato al centro della maglieria di stagione.

Le proposte avvistate in pedana e per le strade spaziano dai pullover oversize con scollo a “V”, una presenza imprescindibile nell’ideale tenuta invernale rilassata ma trendy, sino ai cardigan girocollo dall’eleganza discreta. Le nuances favorite si muovono dalle più vivaci a quelle più sobrie, dando vita talvolta a combinazioni inattese ma interessanti che si prestano volentieri all’ostico mix and match.

Inaspettatamente, inoltre, il classico maglione a losanghe si è rivelato un alleato di stile davvero facile da gestire: accanto a minigonne a pieghe e mocassini incarna il perfetto look preppy, mentre in combo a jeans e sneakers assume un’aria casual ma curata al tempo stesso.

Zara

Trovi a questo link il maglione a rombi di Zara

Il cardigan chunky

La stagione invernale sta ufficialmente entrando nel vivo e con essa si fa sempre più impellente il bisogno di creare outfit cozy e avvolgenti che possano mixare armoniosamente funzionalità e coolness. Il comune obiettivo di noi tutte è proteggersi dal freddo ma con un occhio costantemente puntato allo stile, è innegabile. E cosa c’è di meglio che rifugiarsi in un maxi cardigan alla prospettiva di dover obbligatoriamente mettere il naso fuori casa?

Ricamato o in tonalità neon, in pieno linguaggio granny chic, oppure minimal e indossato in total look monocromatico, liscio o con trame trompe l’oeil da scegliere tra colori e forme stravaganti, il cardigan chunky è attualmente il massimo della moda e sono state le passerelle dell’autunno-inverno 2025/2026 a confermarcelo.

Da Gucci a Max Mara, il suo punto di forza si è dimostrato certo la multifunzionalità: capace di elevare la più semplice delle uniformi da giorno, questo capo chiude bene anche le mise da sera svelandosi un degno accompagnatore per gonne midi, slip dress e scarpe con il tacco. Il segreto si cela nella sua anima camaleontica, cocoon ma sofisticata.

Zara

Un click per il cardigan con sciarpa di Zara

Il pullover oversize

Caldi e morbidissimi — alcuni più di altri — i pullover oversize sono senza ombra di dubbio il mai senza della fredda stagione. Anche quest’anno, come tutto il resto d’altronde, le loro proporzioni si sono evolute e le lunghezze estese, facendosi garanzia di calore e attitude.

Dalle proposte a collo alto fino alle alternative minimali, passando per modelli particolareggiati da texture e materiali ultra soffici, la moda del momento si intreccia tra lana e cachemire. Semplici, a tinta unita o impreziositi da dettagli tridimensionali, i maxi maglioni dell’autunno-inverno 2025/26 si sfoggiano di giorno come di sera vicino a jeans baggy e scarpe da ginnastica, gonne in pelle e stivali slouchy, pantaloni sartoriali e tacchi a spillo.

In quali colori sceglierli? In quelli che vuoi. Cioccolato, cammello, nocciola, crema o grigio, come visto in pedana da Khaite, o ancora bordeaux, viola, rosso o verde come da Balmain, ma anche uno per ognuno di questi andrà benissimo.

Patrizia Pepe

Trovi qui il maxi maglione a fantasia di Patrizia Pepe

Il gilet

A metà strada tra il guardaroba grandpa style e quello preppy, ma con quel non so che di corporate: vedremo il gilet in maglia occupare ancora il centro della scena in questo gelido inverno, specie accanto alla sua inseparabile compagna, la camicia. Così antico da risultare moderno, da Tory Burch a Momonì, dalla lana al suede, questi maglioni senza maniche si propongono come protagonisti del layering nel segno della creatività e della fantasia.

Color biscotto, cioccolato, nocciola, blu, ciliegia o a fantasia, in passerella si coordinavano alla parte inferiore del look oppure si indossavano come puro elemento di stacco, restituendo otticamente tridimensionalità. Semplici oppure resi preziosi da bottoni a contrasto, maxi tasche, trame finemente lavorate o ricami boho chic, essi promettono di far capitolare chiunque.

Zara

Clicca qui per poter acquistare il gilet in maglia Zara x Disney

Vuoi scoprire ogni giorno nuove offerte Moda & Beauty? Per restare sempre aggiornata iscriviti al nostro canale WhatsApp!