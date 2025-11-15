Capispalla in suede mania: come li scelgono le star, da Dakota Johnson a Emily Ratajkowski
In mezzo alla nutrita schiera di tendenze dell'autunno-inverno 2025/26 una ed una sola sembra mettere d’accordo tutte, comuni mortali e celebrities senza distinzione alcuna: stiamo parlando dei sofficissimi capispalla in suede, eroi dall'irresistibile anima — vellutata — retrò. Non si può certo negare, d'altronde: che ricopra giacche, scarpe, borse o gonne il camoscio è l'assoluto protagonista della stagione di transizione in corso, simbolo di nuova eleganza disinvolta ma con uno sguardo nostalgico rivolto al panorama moda anni Settanta, incarnazione del rumoroso ritorno dello stile boho chic. Raffinata ma casual al tempo stesso, la giacca scamosciata è tornata a noi passando velocemente dalle passerelle alle strade con la medesima nonchalance di chi la indossa. Tra gli outfit stellari di maggior spicco ricordiamo ad esempio quello di Dakota Johnson dove era il blazer giallo senape di Khaite a rubare la scena. Il capo, tratto dalla resort collection 2026 della maison newyorkese, è molto amato per la sua linea sartoriale decisa e vagamente vintage, con bottoni neri a contrasto e taglio aderente a valorizzare con garbo la figura.