Semplici, chic, che si fanno notare, ma regalando a ogni look quell’allure di eleganza discreta: sono i mocassini, in particolare quelli di camoscio, uno degli accessori di tendenza da sfoggiare questo autunno.
Si possono abbinare a capi diversissimi tra loro, andando a costruire outfit alla moda e di carattere. Da quelli più minimal, fino ai modelli con dettagli più particolari, sono le scarpe perfette con pantaloni e completi, ma anche con abiti e capi più audaci.
I modelli da provare questo autunno, per sfoggiare uno stile elegante e chic, senza alcuno sforzo.
Mocassini di camoscio: i modelli più classici
Ci sono accessori che fanno la magia a ogni look: basta indossarli per cambiare completamente un outfit. Proprio come fanno i mocassini, di tendenza per l’autunno 2025, sono effortless e chic. Infatti, ci permettono di essere eleganti e di classe senza alcuno sforzo, regalando anche una dose in più di comodità.
Adatti alle situazioni più formali, si possono sfoggiare con completi giacca e pantalone, con camicia e gonna, oppure con un abito da ufficio, diventando l’accessorio immancabile per le giornate di lavoro. Ma si adattano perfettamente anche a un look da sera, per chi non ha voglia di indossare tacchi alti. E sono favolosi con jeans e maglia leggera, un look casual in cui spiccano per la loro eleganza discreta.
Tra i modelli più classici c’è quello di Geox D Kosmopolis + Grip: questi mocassini hanno la suola in gomma piatta e il materiale esterno sintetico. Sono super minimal e, proprio per questa ragione, stanno bene con tutto. Perfetti con un pantalone a sigaretta e una camicia morbida e dal tessuto impalpabile.
If Fashion propone dei mocassini bellissimi: sono slip on, morbidi e in camoscio sintetico. Non hanno tacco e sono l’ideale con una gonna ampia e una maglia super basic.
Il modello di Jamron è dotato di tomaia in pelle scamosciata, fodera e soletta in vera pelle e la suola in gomma. Sono scarpe morbide e confortevoli, hanno un aspetto elegante e delle stringhe a impreziosire. Il mix and match perfetto è con jeans e felpa.
I modelli di carattere e più particolari di mocassini
Per chi cerca modelli più particolari, magari con suola più alta, oppure talmente basic da risultare extra chic, è bene sapere che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.
Amazon Essentials, ad esempio, propone dei mocassini bassi, leggermente a punta, con soletta imbottita con ammortizzazione ad alta densità. Estremamente confortevoli, danno un tocco moderno a ogni look. Con il classico tubino nero e un blazer ci permettono di fare un figurone da mattina a sera.
I mocassini di camoscio di Dream Pairs hanno una fodera in ecopelle liscia con soletta imbottita, le cuciture sono a vista e la struttura robusta. Sono adatte a ogni look, anche preppy composto da giacca e gonna.
Bellissime anche quelle di Geox con fibbia in metallo, dalla forma elegante e chic, sono da indossare con un completo da giorno in ufficio, o nel fine settimana con jeans scuri e camicia.
Del medesimo marchio il modello Spherica Ec1, più strutturato, con una suola leggermente più alta, si adatta alla perfezione a un vestito: magari un abito chemisier super chic, da rifinire con gli accessori giusti.
