Adatti a tutte le occasioni, eleganti e discreti, sono quel tipo di accessorio che riesce a dare una svolta a ogni look: i modelli da provare

Getty Mocassini scamosciati, l'accessorio chic e di tendenza per l'autunno

Semplici, chic, che si fanno notare, ma regalando a ogni look quell’allure di eleganza discreta: sono i mocassini, in particolare quelli di camoscio, uno degli accessori di tendenza da sfoggiare questo autunno.

Si possono abbinare a capi diversissimi tra loro, andando a costruire outfit alla moda e di carattere. Da quelli più minimal, fino ai modelli con dettagli più particolari, sono le scarpe perfette con pantaloni e completi, ma anche con abiti e capi più audaci.

I modelli da provare questo autunno, per sfoggiare uno stile elegante e chic, senza alcuno sforzo.

Mocassini di camoscio: i modelli più classici

Ci sono accessori che fanno la magia a ogni look: basta indossarli per cambiare completamente un outfit. Proprio come fanno i mocassini, di tendenza per l’autunno 2025, sono effortless e chic. Infatti, ci permettono di essere eleganti e di classe senza alcuno sforzo, regalando anche una dose in più di comodità.

Adatti alle situazioni più formali, si possono sfoggiare con completi giacca e pantalone, con camicia e gonna, oppure con un abito da ufficio, diventando l’accessorio immancabile per le giornate di lavoro. Ma si adattano perfettamente anche a un look da sera, per chi non ha voglia di indossare tacchi alti. E sono favolosi con jeans e maglia leggera, un look casual in cui spiccano per la loro eleganza discreta.

Tra i modelli più classici c’è quello di Geox D Kosmopolis + Grip: questi mocassini hanno la suola in gomma piatta e il materiale esterno sintetico. Sono super minimal e, proprio per questa ragione, stanno bene con tutto. Perfetti con un pantalone a sigaretta e una camicia morbida e dal tessuto impalpabile.

If Fashion propone dei mocassini bellissimi: sono slip on, morbidi e in camoscio sintetico. Non hanno tacco e sono l’ideale con una gonna ampia e una maglia super basic.

If Fashion Mocassini in camoscio sintetico

Il modello di Jamron è dotato di tomaia in pelle scamosciata, fodera e soletta in vera pelle e la suola in gomma. Sono scarpe morbide e confortevoli, hanno un aspetto elegante e delle stringhe a impreziosire. Il mix and match perfetto è con jeans e felpa.

Jamron Mocassini con stringa

I modelli di carattere e più particolari di mocassini

Per chi cerca modelli più particolari, magari con suola più alta, oppure talmente basic da risultare extra chic, è bene sapere che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Amazon Essentials, ad esempio, propone dei mocassini bassi, leggermente a punta, con soletta imbottita con ammortizzazione ad alta densità. Estremamente confortevoli, danno un tocco moderno a ogni look. Con il classico tubino nero e un blazer ci permettono di fare un figurone da mattina a sera.

Amazon Essentials Mocassini leggermente a punta e minimal

I mocassini di camoscio di Dream Pairs hanno una fodera in ecopelle liscia con soletta imbottita, le cuciture sono a vista e la struttura robusta. Sono adatte a ogni look, anche preppy composto da giacca e gonna.

Dream Pairs Mocassini con cuciture a vista

Bellissime anche quelle di Geox con fibbia in metallo, dalla forma elegante e chic, sono da indossare con un completo da giorno in ufficio, o nel fine settimana con jeans scuri e camicia.

Offerta Geox Mocassini con fibbia in metallo

Del medesimo marchio il modello Spherica Ec1, più strutturato, con una suola leggermente più alta, si adatta alla perfezione a un vestito: magari un abito chemisier super chic, da rifinire con gli accessori giusti.

Offerta Geox Mocassini più strutturati e con suola leggermente più alta

