Getty Borse scamosciate: 5 modelli per l'autunno

A volte basta un tocco, un elemento che ci fa distinguere, per dare carattere a un look. Infatti sono gli accessori a fare la differenza, a permetterci di distinguerci, ma anche come li abbiniamo al resto dei capi.

Tra quelli maggiormente amati ci sono le borse e uno dei trend dell’autunno ci dice che le dobbiamo sfoggiare scamosciate: perfette da mattina a sera, sono versatili, morbide, si adattano a tutti i colori e a ogni outfit. Cinque modelli di borse scamosciate da sfoggiare: da quelli più minimal, agli accessori morbidi, fino a praticità o un tocco di stile.

La borsa in camoscio da portare a spalla

La porti a spalla, oppure la tieni sul gomito o – ancora – come se fosse una pochette di grandi dimensioni: è la borsa di Gluckstar, realizzata in suede finto di alta qualità e molto morbida. Ha un design minimal ed elegante a cui coniuga la praticità: è infatti molto spaziosa e può contenere anche un laptop da 13 pollici, il che la rende adatta per l’università, il lavoro, lo shopping ma anche in viaggio.

È favolosa con un look casual, composto da jeans e maglioncino, ma si può abbinare anche a un vestito o a un completo da ufficio. E fa la sua figura se si sta fuori da mattina a sera, diventando adatta per un aperitivo o una cena.

La borsa chic che ti svolta il look

Super chic, grazie alla trama intrecciata, la borsa di Tndckp ha il vantaggio di essere realizzata con materiali di alta qualità, ma anche di essere morbida e resistente. Lo spallaccio è regolabile e si può portare a mano, oppure a spalla. Ed è anche capiente. L’ideale per un pranzo elegante o per una cena, ma nulla ci vieta di abbinarla a uno outfit casual per regalargli un tocco di carattere. E se le temperature sono ancora gradevoli si può osare e indossare accompagnata da sandali mules.

Borsa intrecciata Di Tndckp è un accessorio super chic

Il classico modello a secchiello di cui non possiamo fare a meno

La borsa a secchiello è un grande classico: non passa mai di moda, è pratica, spaziosa e si fa notare. Questa di Afkomst – in pelle liscia vegana e fodera di tessuto – è adatta in particolare a un look da giorno, ad esempio pantaloni e camicia e sta benissimo anche con un abito corto. Ha due tracolle: una corta per portarla su una spalla e una lunga e regolabile per chi desidera indossarla crossbody. Sono entrambe removibili. È dotata di cordoncino e chiusura magnetica.

Borsa a secchiello Ha il cordoncino, la chiusura magnetica e due tracolle

La borsa a mano, super minimal

Realizzata in vera pelle scamosciata, la borsa a mano di Donnain Fashion è una chicca per tutte coloro che amano gli accessori minimal, ma che si fanno notare. Regala a ogni stile un’eleganza discreta che si adatta al giorno e alla sera. Basta sperimentare: si può abbinare a pantaloni scuri e camicetta, oppure a una gonna con una t-shirt basic, ma anche a un abito con stivaletti.

Borsa a mano Di Donnain Fashion è super minimal ed elegante

Frange che passione: il dettaglio sbarazzino

La borsa in ecopelle scamosciata e con le frange è uno di quegli accessori che regalano un tocco sbarazzino a ogni look. Come quella di Lui Sui, con chiusura in cerniera, fodera in tessuto e un ampio scomparto interno. È dotata di una tasca con zip.

Come abbinarla: ovviamente sta benissimo con i jeans e una giacca leggera, oppure una camicia da indossare sopra una maglietta. Ma si può osare anche con un vestito corto. Perfetta di giorno, per una passeggiata o una seduta di shopping.

Borsa con frange L’accessorio sbarazzino di Lui Sui

