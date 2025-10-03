Versatile, chic, oppure capace di diventare il capo casual da sfoggiare anche per una passeggiata in città e – senza alcun dubbio – di tendenza: è la giacca scamosciata ed è tutto ciò che serve per affrontare l’autunno 2025 con le vibes giuste.
I colori? Tutti quelli che desideriamo, ma con una particolare attenzione alle declinazioni del marrone: quindi che spaziano dal cioccolato più scuro, per poi dirigersi verso cappuccino e caramello. Ma senza dimenticare anche nuance più particolari come nero, verde oliva o crema.
E le giacche scamosciate si possono indossare davvero con tutto: da una camicia bianca con jeans per essere davvero chic, sino a varianti con gonna e stivali, quando vogliamo dare un tocco di carattere e di sensualità al nostro outfit, oppure optando per capi più particolari per un mix and mantch pensato per chi non ha paura di osare.
I modelli di giacche scamosciate da provare per seguire la tendenza di stagione.
Giacche scamosciate: i capi di cui non potrai più fare a meno
Modelli super comodi, adattabili a look diversi, ma che regalano uno sprint unico al nostro outfit: sono le giacche scamosciate nei modelli più sofisticati e cool di stagione. Le troviamo abbastanza lunghe e ampie, oppure super corte e slim, sono versatili, stanno benissimo insieme a jeans e camicia (se la si sceglie bianca o azzurra si crea un look super chic), oppure con un abito da mezza stagione.
Idealsanxun la propone oversize con le maniche lunghe, tasche laterali e il colletto con risvolto. Arriva a metà coscia, circa, ed è in ecopelle. È il capo giusto per vestirsi a strati e, in caso di freddo, si può portare un maglione sulle spalle. Per essere al tempo stesso casual e chic.
Yexpine, invece, propone un modello con bottoni a pressione, colletto rovesciato e che arriva ai fianchi. Le maniche sono lunghe, il tessuto in finta pelle scamosciata risulta morbido e leggero e si adatta alla perfezione a un look boho chic: magari con un abito impalpabile e romantico, da finire con accessori più grintosi come stivaletti e borsa maxi da tenere sotto il braccio.
Bellissima e dalle vibes eleganti anche la versione verde oliva di Allegra K, con bottoni a pressione e tasche applicate sul petto. È corta e sta benissimo con jeans extra larghi e un body.
Infine, Only che propone una giacca nera, corta, con chiusura laterale grazie a una cerniera e modello biker. Davvero grintosa e morbida, sta benissimo con un look total black.
Giacche scamosciate chic, per un boost di eleganza
Ci sono giornate (o serate) che necessitano di un tocco di eleganza in più. Ed è proprio in quelle occasioni che abbiamo bisogno di sfoggiare capi che sappiano farci sentire a nostro agio e alla moda. Quest’autunno vale la pena puntare su giacche scamosciate lunghe, da abbinare con completi o con abiti minimal e di classe.
Vero Moda propone un modello che arriva a metà coscia, dalle linee decise e semplici. Ideale con un pantalone elegante e un maglioncino, magari dando un tocco al tutto giocando con gli accessori (anche nei capelli).
Allegra K, invece, propone un cappotto doppio petto con cintura sulla vita (removibile), bottoni sulle spalle e comode tasche. La pelle scamosciata è sintetica. Perfetto per il giorno, si può abbinare con sneakers alla moda, jeans chiari e felpa pesante.
Dello stesso brand anche il blazer doppio petto in finta pelle scamosciata, collo con revers, maniche lunghe e due tasche. Con pantaloni e camicia è perfetto per una giornata in ufficio.
Giacche con frange: per look pazzeschi
Vogliamo osare? La giacca scamosciata con le frange è la soluzione giusta per farlo con stile. Bibowa la propone corta, in stile biker, con tantissime frange e in pelle scamosciata sintetica. Ovviamente l’abbinamento perfetto non può che essere con stivali, jeans skinny e un maglione a collo alto.
In alternativa c’è quella di Gacaky, oversize e a maniche lunghe, ha delle belle frange ma non troppo ingombranti. A questo si aggiungono gli spacchi laterali. Sta bene anche con un vestito lungo (o una gonna) aderente.
