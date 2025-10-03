La giacca scamosciata è il capo sofisticato e cool che indossi tutto l’autunno

123RF
La giacca scamosciata (nelle sue varianti) è il capo cool dell'autunno

Versatile, chic, oppure capace di diventare il capo casual da sfoggiare anche per una passeggiata in città e – senza alcun dubbio – di tendenza: è la giacca scamosciata ed è tutto ciò che serve per affrontare l’autunno 2025 con le vibes giuste.

I colori? Tutti quelli che desideriamo, ma con una particolare attenzione alle declinazioni del marrone: quindi che spaziano dal cioccolato più scuro, per poi dirigersi verso cappuccino e caramello. Ma senza dimenticare anche nuance più particolari come nero, verde oliva o crema.

E le giacche scamosciate si possono indossare davvero con tutto: da una camicia bianca con jeans per essere davvero chic, sino a varianti con gonna e stivali, quando vogliamo dare un tocco di carattere e di sensualità al nostro outfit, oppure optando per capi più particolari per un mix and mantch pensato per chi non ha paura di osare.

I modelli di giacche scamosciate da provare per seguire la tendenza di stagione.

Giacche scamosciate: i capi di cui non potrai più fare a meno

Modelli super comodi, adattabili a look diversi, ma che regalano uno sprint unico al nostro outfit: sono le giacche scamosciate nei modelli più sofisticati e cool di stagione. Le troviamo abbastanza lunghe e ampie, oppure super corte e slim, sono versatili, stanno benissimo insieme a jeans e camicia (se la si sceglie bianca o azzurra si crea un look super chic), oppure con un abito da mezza stagione.

Idealsanxun la propone oversize con le maniche lunghe, tasche laterali e il colletto con risvolto. Arriva a metà coscia, circa, ed è in ecopelle. È il capo giusto per vestirsi a strati e, in caso di freddo, si può portare un maglione sulle spalle. Per essere al tempo stesso casual e chic.

Yexpine, invece, propone un modello con bottoni a pressione, colletto rovesciato e che arriva ai fianchi. Le maniche sono lunghe, il tessuto in finta pelle scamosciata risulta morbido e leggero e si adatta alla perfezione a un look boho chic: magari con un abito impalpabile e romantico, da finire con accessori più grintosi come stivaletti e borsa maxi da tenere sotto il braccio.

Bellissima e dalle vibes eleganti anche la versione verde oliva di Allegra K, con bottoni a pressione e tasche applicate sul petto. È corta e sta benissimo con jeans extra larghi e un body.

Infine, Only che propone una giacca nera, corta, con chiusura laterale grazie a una cerniera e modello biker. Davvero grintosa e morbida, sta benissimo con un look total black.

Offerta
Giacche scamosciate chic, per un boost di eleganza

Ci sono giornate (o serate) che necessitano di un tocco di eleganza in più. Ed è proprio in quelle occasioni che abbiamo bisogno di sfoggiare capi che sappiano farci sentire a nostro agio e alla moda. Quest’autunno vale la pena puntare su giacche scamosciate lunghe, da abbinare con completi o con abiti minimal e di classe.

Vero Moda propone un modello che arriva a metà coscia, dalle linee decise e semplici. Ideale con un pantalone elegante e un maglioncino, magari dando un tocco al tutto giocando con gli accessori (anche nei capelli).

Allegra K, invece, propone un cappotto doppio petto con cintura sulla vita (removibile), bottoni sulle spalle e comode tasche. La pelle scamosciata è sintetica. Perfetto per il giorno, si può abbinare con sneakers alla moda, jeans chiari e felpa pesante.

Offerta
Dello stesso brand anche il blazer doppio petto in finta pelle scamosciata, collo con revers, maniche lunghe e due tasche. Con pantaloni e camicia è perfetto per una giornata in ufficio.

Offerta
Giacche con frange: per look pazzeschi

Vogliamo osare? La giacca scamosciata con le frange è la soluzione giusta per farlo con stile. Bibowa la propone corta, in stile biker, con tantissime frange e in pelle scamosciata sintetica. Ovviamente l’abbinamento perfetto non può che essere con stivali, jeans skinny e un maglione a collo alto.

In alternativa c’è quella di Gacaky, oversize e a maniche lunghe, ha delle belle frange ma non troppo ingombranti. A questo si aggiungono gli spacchi laterali. Sta bene anche con un vestito lungo (o una gonna) aderente.

