L'accessorio giusto può fare la differenza, anche indossato per acconciare la chioma: gli elastici preziosi da provare

Foto di Virginia Leoni

Virginia Leoni

Giornalista e Lifestyle Editor

Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Pubblicato: 19 Settembre 2025 09:00

Pony cuff, l’accessorio per capelli che, da solo, ti permette un acconciatura chic e inconfondibile
Getty
Pony cuff: l'accessorio chic per i capelli è quwsto

A volte basta un semplice tocco per modificare completamente un look. Un dettaglio, un piccolo elemento che si fa distinguere, un accessorio: sono i mezzi attraverso i quali possiamo regalare carattere al nostro aspetto.

Lo stesso, ovviamente, vale per i capelli.  Spesso – ad esempio – non abbiamo modo di farci un’acconciatura o non abbiamo tempo per la piega perfetta. Ed è in queste occasioni che l’accessorio giusto può aiutarci a rendere anche una semplicissima coda, uno chignon o una treccia, incredibilmente chic. Basta un pony cuff gioiello a rendere ogni hairlook elegante e inconfondibile.

In commercio se ne trovano di diverse fogge e dimensioni e nella nostra chioma diventano come gioielli preziosi in grado di farci brillare. E distinguere.

Pony cuff, l’accessorio dorato che ti svolta il look della chioma

Chignon, code, trecce: quante volte scegliamo di acconciarci i capelli così, ma temiamo di risultare banali o troppo basic? Senza dubbio si tratta di rimedi veloci – e che possiamo fare in pochi minuti anche da sole – per risultare perfette. E che possiamo personalizzare utilizzando accessori per capelli che ci regalano un tocco di stile. Come i puny cuff: si tratta di elastici impreziositi da dettagli chic, che ci cambiano in un attimo l’aspetto dei capelli.

Dorati, poi, sono il tocco glamour da indossare dalla mattina alla sera.

Woxjena propone un set composto da 4 pezzi diversi: c’è quello più particolare, quello super minimal, ma anche i due elastici con dettaglio prezioso dalle forme sinuose. Si possono abbinare a qualsiasi situazione o look.

Set Woxjena
Set Woxjena
Quattro elastici con dettagli glamour
17,98 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Aabdtyyd, invece, propone 5 modelli differenti, con la parte in metallo che presenta diverse tipologie di design, ma tutte molto minimal. Lucidi, resistenti e durevoli, sono semplici ed eleganti e si possono indossare anche più elastici insieme.

Offerta
Set Aabdtyyd
Set Aabdtyyd
Cinque elastici con design minimal e chic
10,49 EUR −5% 9,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Non passano inosservati i tre elastici in metallo dorato di Peovlvn: hanno forme rotonde e morbide, regalano un tocco elegante e sofisticato ad acconciature e code di cavallo. Anche questi si possono indossare tutti insieme, creando una coda strutturata e che cattura l’attenzione.

Offerta
Set Peovlvn
Set Peovlvn
Tre elastici sofisticati e da usare anche tutti insieme
7,97 EUR −3% 7,77 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

È composto da sei pezzi il set di Krieg: semplici e versatili, si possono accoppiare tra loro scegliendo la medesima forma, oppure mescolandoli. Non spezzano e non tirano.

Set di Krieg
Set di Krieg
Sei elastici con design a coppie
7,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Argentati, con forme particolari o strass: i pony cuff che si fanno notare

Non solo minimal e dorati, i pony cuff si trovano anche in diverse forme, dimensioni, colori e materiali. Ovviamente se si scelgono modelli più particolari e che si fanno notare sarebbe bene non eccedere con altri accessori o nella scelta dei capi da indossare. Infatti, saranno proprio quelli a catturare l’attenzione e a rendere speciale il nostro look.

E proprio parlando di forme più particolari, che spaziano da quelle futuriste, alle farfalle e fino a un cuore, ci sono i tre elastici gioiello di WO2409Y1faquan06: super intriganti, riescono a dare un tocco sofisticato o romantico al nostro look.

Set di WO2409Y1faquan06
Set di WO2409Y1faquan06
Tre elastici con design moderno o romantico
7,79 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Coyun mette in vendita sei elastici, tre modelli rispettivamente in colore argento e in color oro: per fare un mix and match delle due tipologie, o per abbinarli tra loro. Naturalmente si possono usare anche singolarmente, magari scegliendoli in modo che stiano bene con i gioielli.

Offerta
Set di Coyun
Set di Coyun
Sei elastici in color oro e color argento
9,69 EUR −10% 8,69 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Sempre dello stesso brand, si possono scegliere elastici con la parte in metallo a forma di fiocco o nodo, anche questi in color oro o in color argento.

Offerta
Set di Coyun
Set di Coyun
Quattro elastici color oro o argento a nodo o fiocco
8,59 EUR −8% 7,89 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

Super eleganti e che si fanno notare le tre proposte di Yaomiao: sono a forma di anello e tengono la coda con classe e carattere. Gli stili sono diversi e sono disponibili in color argento.

Set di Yaomiao
Set di Yaomiao
Tre elastici color argento a forma di anello
14,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

E per chi ama gli strass, e avere tanta scelta, ci sono i sei pezzi di Muyapay, con stili e carattere diversi: regalano un punto luce alla nostra chioma.

Set di Muyapay
Set di Muyapay
Sei elastici ricoperti di glitter
11,99 EUR Amazon Prime
Acquista su Amazon

