Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Ecco come si indossa la camicia con bracciali bold

Per decenni abbiamo ubbidito a una regola non scritta della gioielleria: per farsi notare, un bracciale ha bisogno della pelle nuda. Ma lo stile, si sa, dà il meglio di sé proprio quando decide di disubbidire. Possiamo ufficialmente dire addio ai polsini arrotolati; il vero gesto sovversivo di stagione, quello capace di infondere un’attitude sartoriale a un look basico in tre netti secondi, è stringere un bracciale cuff rigido e scultoreo direttamente sopra la manica della camicia.

L’ascesa (e grande ritorno) del bracciale cuff

Il bracciale cuff (o bracciale a fascia rigida) non è una novità assoluta, ma il modo in cui lo stiamo re-immaginando oggi gli conferisce un’allure tutta nuova. Che sia in oro giallo fuso, in argento specchiato o caratterizzato da forme organiche e irregolari, questo accessorio si trasforma in un punto focale capace di stringere il tessuto, creare nuovi volumi e regalare immediatamente un’aria sofisticata e “pensata” anche all’outfit più essenziale. La parte più divertente è mescolare il rigore sartoriale (spesso di derivazione maschile) della camicia con la femminilità audace di un gioiello statement. È un rimando agli anni ’80, all’estetica del power dressing, ma rivisitato con la lente del minimalismo contemporaneo.

L’effetto visivo è immediato: il bracciale blocca dolcemente il tessuto, creando un elegante drappeggio lungo l’avambraccio e spostando l’attenzione sui polsi, una delle zone più sensuali e delicate del corpo.

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La wishlist di primavera: 4 modelli su cui puntare

Per trasformare la manica della tua camicia nel palcoscenico perfetto, non serve un bracciale qualsiasi: serve un pezzo che abbia carattere, volume e una personalità ben definita. Ecco i 5 modelli di bracciale cuff da inserire subito nella tua radar-list primaverile.

L’organico scultoreo

Ispirato alle forme dell’anatomia o ai fluidi in movimento (impossibile non pensare all’iconico Bone Cuff di Elsa Peretti), questo modello in metallo liscio e sinuoso sembra fondersi con il braccio. Perfetto per “strizzare” morbidamente camicie in seta o viscosa, creando panneggi sensuali.

Milakoo Chunky Bangle Irregolare Minimalista

Fomies 2 bracciali argento e oro lisci

Lilie&White Bracciale liscio intrecciato

Il maxi martellato dalle vibe anni ’80

Superfici irregolari, metallo grezzo e bagliori caldi che sanno di sole e di vacanze nel Mediterraneo. Un cuff in oro o in argento martellato dal sapore vintage è l’alleato assoluto della camicia in denim o in lino grezzo, creando un contrasto materico da manuale.

Bracciale Bracciale argento donna 925 cuff largo martellato vintage

Tovaba Bracciale donna con fintura martellata

Canevinka Bracciale donna cuff oro con fintura martellata

Il minimalista affilato

Linee affilate, tubolari netti e simmetrie perfette, rigorosamente in argento specchiato o rutenio. È il bracciale per chi ama l’estetica nordica e il rigore: indossalo sopra il polsino abbottonato della più severa delle camicie in popeline bianco per un look da ufficio affilato e contemporaneo.

Milakaoo Chunky Bangle Irregolare Minimalista

Bracciale Bracciale Argento Donna 925 Cuff Largo Martellato Vintage

In resina colorata

Chi l’ha detto che il cuff debba essere solo in metallo? Forme chunky in resina o acetato trasparente portano un’immediata iniezione di colore pop e un sapore anni ’70. La scelta ideale per sdrammatizzare una camicia a righe maschile o per giocare con il color block.

Lilie&White Set 3 bracciali resinati

HolidayQbee Set 3 bracciali rigidi colorati resina

Woworama Bracciale in resina acrilica screziato