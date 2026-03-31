Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Le sneakers slim sono il must have per la primavera 2026

C’è stato un tempo in cui le suole platform vertiginose, i volumi esagerati e l’estetica “chunky” dominavano lo street style nelle scorse stagioni. Ma la moda, nella sua ciclica e affascinante evoluzione, ha deciso di fare un passo indietro per compierne due in avanti verso la pura eleganza. Questa primavera esige leggerezza, e il nostro guardaroba è finalmente pronto a risponderle sussurrando, non gridando. Benvenute nell’era delle slimline trainers: sneakers dal profilo bassissimo, aerodinamiche, quasi rasoterra. Sono calzature che abbracciano il piede assecondandone la forma naturale, restituendo alla caviglia tutta la sua grazia e bilanciando magistralmente i pantaloni a gamba larga e le gonne midi che domineranno i mesi più caldi. La regola d’oro per questa stagione diventa sottrarre volume per aggiungere un’innegabile dose di sofisticata nonchalance, lasciando che siano le linee pulite e minimaliste a definire la silhouette.

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La selezione: i modelli imperdibili della stagione

Superga 2750 Cotu Classic

Con la loro inconfondibile tela e la suola essenziale, rappresentano il grado zero del design calzaturiero. Sono la scelta d’elezione per chi ama un’estetica effortless chic, caldamente consigliate a chi desidera una scarpa versatile da abbinare a completi in lino sartoriale o abiti impalpabili senza mai risultare fuori luogo.

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Adidas Tokyo

Se la vostra anima guarda al fascino dell’abbigliamento sportivo d’archivio, questo è il pezzo statement da non lasciarsi sfuggire. Perfette per la trendsetter che vuole spezzare la monotonia cromatica di un classico trench beige con un tocco di colore vibrante e morbidamente sofisticato, grazie alla pregiata tomaia in suede.

Adidas Adidas Tokyo Bluette Bianco Suede

Keds Champion Cvo Core Canvas

C’è un fascino poetico e quasi cinematografico in questa calzatura, minimalista fino all’estremo. È la sneaker consigliata alla romantica contemporanea, colei che fonda la propria divisa quotidiana sulla semplicità assoluta di un jeans dritto e una camicia bianca in popeline, cercando linee che non sovrastino mai la figura.

Keds Champion Cvo Core Canvas

Geox D Vega

Per la donna metropolitana, costantemente in movimento tra un appuntamento e l’altro, l’esigenza di unire design affusolato e comfort assoluto trova qui la sua risposta. Si rivelano l’alleata perfetta per le professioniste dall’agenda fitta che non vogliono assolutamente rinunciare a un aspetto curato, snello ed elegante.

Geox Geox D Vega Rosa

Converse Scarpe Chuck Taylor all Star Ox

Nella loro iconica versione bassa, si spogliano della connotazione puramente sportiva per diventare una vera e propria tela bianca. Sono dedicate alle eterne ribelli dello stile, caldamente consigliate a chi non ha paura di giocare con i contrasti indossandole sotto un tailleur pantalone dal taglio maschile per sdrammatizzarne il rigore.

Converse Chuck Taylor all Star Ox

Onitsuka Tiger

Per le vere pioniere delle tendenze che si lasciano sedurre dalle influenze Y2K, queste calzature rappresentano l’apice del design slimline. Rasoterra, taglienti e inconfondibili, sono la dichiarazione di stile per eccellenza per le fashionista avanguardiste, rivelandosi magistrali nel bilanciare visivamente gonne cargo o pantaloni dai volumi over.

Onitsuka Onitsuka Tiger