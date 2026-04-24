Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Gettymages I mocassini con tacco sono l'unica scarpa che vorrai indossare

Se pensavate che il trend del fascino preppy fosse giunto al capolinea, la moda di questa stagione è pronta a smentirvi. Dimenticate per un attimo le classiche calzature rasoterra: la vera ossessione della Primavera 2026 ha guadagnato qualche centimetro in più. I mocassini con tacco sono tornati, più audaci, strutturati e irresistibili che mai. Che siate fan dello stile college o amanti del minimalismo anni ’90, c’è un modello che aspetta solo di entrare nella vostra scarpiera. Scommettiamo che, arrivati alla fine di questo articolo, avrete già voglia di fare shopping?

Scegliere il mocassino con tacco ideale richiede un po’ di attenzione alle proporzioni e al proprio stile di vita. Il primo dettaglio da valutare è la forma della punta. Quest’anno la fa da padrona la punta squadrata, perfetta per un look contemporaneo e d’ispirazione retrò, ma se preferite uno stile più romantico e senza tempo, la classica punta a mandorla rimane una scelta sicura. Anche la struttura del tacco gioca un ruolo fondamentale: il tacco a blocco (block heel) è il re indiscusso per la sua incredibile stabilità, mentre per un tocco più eccentrico o lezioso potete orientarvi su forme svasate o geometriche. Infine, non sottovalutate i dettagli hardware, come morsetti dorati, catene chunky o classiche mascherine penny. Il trucco in più? Scegliete le finiture metalliche della scarpa in base ai gioielli che indossate di solito, oro o argento, per assicurarvi un look sempre impeccabile e coeso.

Come abbinarli: le regole di styling

Il segreto del successo di queste calzature è la loro estrema versatilità, capace di adattarsi a diverse estetiche con grande naturalezza. Per abbracciare appieno l’attitudine “College-Core”, l’abbinamento più trendy in assoluto è con il calzino bianco a coste, da sfoggiare sotto una minigonna a pieghe e un blazer over per un risultato sbarazzino ma incredibilmente chic. Se invece cercate la combinazione perfetta per un office wear contemporaneo, provateli sotto un paio di pantaloni sartoriali palazzo o wide-leg: il tacco slancerà la figura scomparendo sotto l’orlo ampio, lasciando spuntare solo la punta elegante della scarpa. Infine, per un look casual chic e vagamente parigino da sfoggiare da mattina a sera, vi basterà abbinarli al vostro paio di jeans dritti preferiti, una t-shirt bianca essenziale e un morbido trench fluido.

I 5 modelli imperdibili da puntare ora

Non sapete da dove iniziare? Abbiamo selezionato per voi le cinque declinazioni su cui investire ad occhi chiusi questa stagione.

Il must-have assoluto, neri passe-partout con tacco medio: se dovete acquistarne solo un paio, che sia questo. Un mocassino nero in pelle liscia, con un comodo tacco a blocco di 5 centimetri e un piccolo dettaglio metallico sulla tomaia. È il vero asso nella manica che vi salverà in ogni occasione, dal meeting mattutino all’aperitivo serale.

Camper Mocassino classico tacco alto in pelle

Lucidi in vernice: ideali per chi vuole farsi notare. La vernice lucida aggiunge un tocco glam e vagamente anni ’60 a qualsiasi outfit. Perfetti in colori audaci come il rosso ciliegia (burgundy) o il classico nero, riflettono la luce primaverile e trasformano anche un semplice look jeans-e-maglietta in uno statement di stile.

Queen Helena Mocassino in vernice tacco alto largo

Tacco basso ma cool: chi ha detto che per avere stile servano le vertigini? I modelli con un micro-tacco largo (tra i 3 e i 4 centimetri) offrono quel leggero rialzo che migliora la postura, mantenendo un’allure effortlessly cool. Sono la scelta ideale per le giornate in cui dovete correre da un appuntamento all’altro senza mai rinunciare all’eleganza.

Gioseppo Modello Imlay - tacco basso

Tacco alto elegante e classico: l’alternativa perfetta alle classiche décolleté per la sera o per le occasioni formali. Con la loro silhouette affusolata, il tacco a colonna slanciato e i pellami pregiati e opachi, questi mocassini si sposano divinamente con tailleur pantalone affilati o abiti midi in seta fluida.

Bata Mocassino tacco medio pelle marrone

Anima bold con tacco in legno grintoso: l’influenza Seventies si fa sentire forte e chiara in questa versione. Il contrasto tra la tomaia in morbida pelle, magari scamosciata in tonalità caramello o testa di moro, e il tacco in legno massiccio a vista dona alla scarpa un carattere forte e deciso, da provare assolutamente con denim bootcut o abiti boho-chic.

Nero Giardini Mocassino in Pelle con Morsetto e Tacco in legno

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