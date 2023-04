Le acconciature semplici e veloci per nascondere i capelli bianchi

Beauty addicted, innamorata del makeup, ossessionata dai capelli, sempre alla ricerca del (nuovo) profumo preferito. A thing of beauty is a joy forever

Quando cominciano a comparire i primi capelli bianchi, spesso si cercano metodi per nasconderli o camuffarli senza doverne necessariamente ricorrere alla tinta: in questo caso arrivano il nostro aiuto acconciature e accessori, che soprattutto quando i capelli non sono perfettamente puliti, saranno di grande aiuto. Infatti, quando sono ancora pochi e distribuiti qua e là sulla chioma, è piuttosto facile renderli meno evidenti con questo metodo, che ritorna però molto utile anche in caso di ricrescita, mantenendo il look in ordine anche tra una tinta e l’altra.

Le acconciature strategiche per nascondere i capelli bianchi

Il segreto per nascondere i capelli bianchi con le acconciature è realizzarle troppo precise e tirate (super di tendenza, lo sappiamo), ma puntare sull’effetto spettinato. Anche “distrarre” con un dettaglio è davvero efficace, dato che si prenderà tutta l’attenzione del caso. Ovviamente, più un colore è scuro e più spiccheranno, ma si può comunque ottenere un buon camouflage.

Messy bun

Uno chignon altissimo e spettinato come quello di Matilde Gioli salva in look sempre e comunque. Portiamo i capelli verso l’altro senza stringerli eccessivamente, leghiamoli in una coda e cotoniamola leggermente per creare questi ciuffetti ribelli: nessuno noterà le prime canizie.

Onde e treccine

Charlize Theron ci dà una perfetta lezione su come nascondere i capelli bianchi e la ricrescita con stile: raccolto basso con ciuffo voluminoso da una parte e treccina alla francese dall’altra. A notarsi è l’acconciatura strutturata e soprattutto l’orecchino importante,

Maxi cerchietto

Questo look easy-chic di Kate Middleton è perfetto per mimetizzare i primi capelli bianchi: più il cerchietto è grande e più coprirà la chioma. Meno funzionale in caso di ricrescita, dato che andrà a sottolinearla.

Raccolto “a cascata”

Capelli ricci e mossi sono decisamente avvantaggiati quando si tratta di look morbidi e spettinati ad arte. Una pettinatura alta ma lasciata libera, dove i riccioli ricadono di qua e di là è semplicemente perfetta in ogni occasione, come insegna Tina Kunakey, che la indossa spesso e volentieri.

Fascia+chignon

Questo hairstyle di Bella Hadid è a prova di qualsiasi imprevisto, intemperia o attività sportiva: i capelli sono disciplinati in uno chignon legato con uno scrunchie, più elegante di un classico elastico, mentre a bloccare la parte davanti ci pensa una classica fascia, oggi molto di tendenza. Capelli bianchi e soprattutto la ricrescita sono completamente nascosti.

Frangia a tendina e raccolto morbido

Non c’è niente di meglio che una frangia voluminosa e morbida per rendere meno evidenti capelli bianchi e ricrescite. Quella di Selena Gomez è l’ideale per dare maggiore lunghezza a un viso tondo e contemporaneamente dare dinamismo al colore, dove gli stacchi sono ridotti. Lei sceglie un raccolto alto vintage, ma anche quelli bassi molto cool fanno il loro dovere.

Rimedi veloci per nascondere la ricrescita in attesa della prossima visita dal parrucchiere

La ricrescita è il problema principale quando si tingono i capelli e soprattutto se ne hanno parecchi bianchi. Per renderla meno evidente, il primo consiglio è quello di scegliere un colore non omogeneo e non troppo scuro. Per esempio, puntando su un balayage o sui babylight, che possono essere creati poco più chiari della nostra base fino ad arrivare a un biondo freddissimo, ma in ogni caso hanno la capacità di allungare i tempi tra una seduta dal parrucchiere e l’altra senza rendere evidenti i capelli bianchi. Se desideriamo però nascondere il più possibile la ricrescita, possiamo ricorrere agli spray e ai mascara pensati proprio per i ritocchi veloci durante questa fase di transizione: solitamente si eliminano con uno semplice shampoo e sono funzionali e facili da utilizzare, anche solo su alcune ciocche mirate.