French Balayage: il trend dell’estate per capelli sunkissed

Il French Balayage è un evoluzione del Balayage classico, una tecnica inventata da L’Oréal Professionel Paris per ottenere una chioma chic, raffinata e glamour grazie ad un gioco di schiariture naturalissime. L’idea alla base è quella di ricreare un effetto naturale, proprio come le schiariture che vengono ai capelli in estate con il sole e i bagni in mare, senza doversi preoccupare della tanto odiata ricrescita.

Sta bene su tutti i tipi di capelli, lunghezze e colori, non solo sul classico biondo ed è quindi una tendenza colore capelli estate 2022 davvero perfetta e che richiede anche poco mantenimento a casa. Se vuoi essere davvero très chic non ti resta che provare questa tecnica di schiaritura, il French Balayage di ispirazione tipicamente francese, come dice il nome.

French Balayage VS Balayage: ecco le differenze

Se si parla di French Balayage non si parla del classico Balayage che ormai spopola da anni, complici le star che spesso lo scelgono per il loro cambio look ma soprattutto diventato famoso perché ha una gestione della ricrescita praticamente inesistente. Il French Balayage consiste nello schiarire ciocche di capelli di varie dimensioni, da più piccole a più grandi, a mano libera, che poi vengono tonalizzate in modo da ottenere un effetto estremamente naturale che, se eseguito correttamente, si fa fatica a pensare che non siano riflessi naturali dei propri capelli.

Il Balayage, invece, nasce per prendere il posto di un’altra tecnica, lo Shatush, per il quale era necessario cotonare i capelli per schiarirli, rischiando però di rovinarli e spezzarli. Il Balayage però è nettamente diverso dal French Balayage, perché le schiariture sono spesso posizionate più in basso, praticamente a schiarire le punte, anche se in maniera graduale e senza stacchi di colore e le schiariture si possono realizzare a mano libera o con un pettine.

Un’altra differenza fondamentale tra le due tecniche è che con il French Balayage si possono schiarire i capelli di 1 o massimo due toni dal proprio colore naturale, mentre il Balayage consente schiariture anche più importanti e, prima o poi, tutte siamo passate da un castano abbastanza scuro a schiariture che gradatamente puntavano al biondo chiarissimo. Quindi il French Balayage fa per te se ami un effetto naturale, se non hai mai tinto i capelli e vuoi cominciare con qualcosa di soft, se non vuoi diventare schiava della ricrescita e se vuoi che il colore risulti luminoso e brillante anche con il passare dei mesi.

Come ottenere un perfetto French Balyage biondo per chi ha i capelli naturalmente chiari

La tecnica del French Balayage è sicuramente da realizzare in salone, perché in casa sarebbe impossibile gestire le schiariture e ottenere un effetto davvero naturale. Sicuramente è una tecnica perfetta per chi ha i capelli chiari, per creare riflessi e giochi di luce tono su tono e schiarire leggermente la chioma. Come prima cosa si devono schiarire le ciocche di capelli con il decolorante, a mano libera per posizionare le schiariture in modo personalizzato anche a seconda dell’effetto finale o la tipologia di viso, andando ad illuminare l’ovale o utilizzando le ciocche più chiare come face framing, cioè ricreando una sorta di contouring con i capelli.

Dopo aver schiarito i capelli vanno però tonalizzati, ad esempio per ottenere un French Balayage biondo freddo o comunque per rendere i capelli ancora più lucidi e creare un effetto omogeneo, creando nuovi riflessi anche sui capelli naturali non schiariti. In questo caso i riflessanti o gloss usati, pur modificando leggermente il colore della base o delle lunghezze, scaricano nel tempo e non sono permamenti, ecco perché la manutenzione di questa tecnica è davvero bassa. Basterà andare dal tuo hair stylist preferito per rinfrescare il tonalizzante e controllare che le schiariture non si abbassino troppo, soprattutto se hai una crescita molto veloce.

L’unica cosa a cui devi prestare attenzione, se hai un French Balayage biondo, è di evitare i riflessi indesiderati e quindi utilizzare uno shampoo blu antigiallo per neutralizzare l’effetto paglierino ed avere sempre un biondo super. Per capire se il tuo parrucchiere ha realizzato un perfetto French Balayage 2022, quindi, non deve esserci nessun contrasto netto, ma le schiariture devono fondersi con il resto dei capelli e soprattutto non devi scegliere più di 1 o 2 toni di differenza dal tuo colore di partenza, altrimenti si parla più di Balayage classico.

Non solo biondo: prova il French Balayage su capelli castani o rossi

Chi l’ha detto che il French Balayage si può fare solo sui capelli biondi? Non è assolutamente così, chi lo pensa forse è rimasto indietro al Balayage, che era sconsigliato sui capelli molto scuri per non creare stacco tra la base scura e le punte molto chiare.

Il French Balayage su capelli castani, ma anche più scuri, regala sfumature delicate che possono scaldare leggermente il colore o, al contrario, rendere il tono scuro leggermente più neutro, perché si sa che i capelli scuri tendono ad ossidare verso il rosso (anche se naturali). Se quindi vuoi un biondo più freddo senza essere schiava della tinta, realizzare delle schiariture fredde soft tono su tono consente di ribilanciare il colore dei capelli.

Il French Balayage caramello, poi, è davvero sofisticato e glam, sfumature perfette per i capelli molto scuri, castani o castani chiari. Non dimentichiamoci poi delle nostre amiche rosse, perché il French Balayage su capelli rossi è davvero incredibile e si può spaziare davvero con un’infinità di schiariture e toni, a seconda del rosso di partenza. Schiariture color cannella, rame chiaro, biondo fragola e, perché no, un rosso più intenso e corposo.