Capelli Face Framing: la nuova tecnica di schiaritura che incornicia il volto

Sono tante le tecniche per schiarire i capelli, la più famosa negli ultimi anni è forse il balayage. Ed è proprio da lì che parte il trend del Face Framing, una schiaritura che, letteralmente, incornicia il viso. Proprio come il contouring realizzato con il makeup, questa tecnica consente di valorizzare ogni volto grazie al posizionamento di ciocche più chiare rispetto al proprio colore di base.

Illumina il viso con ciocche posizionate ad arte per incorniciare il viso, appunto, qualsiasi sia la sua forma. È una tecnica molto amata dalle star, perché regala morbidezza e dolcezza ai tratti, ma mette in risalto gli occhi e le labbra. Da Beyoncé a Kylie Jenner, passando per Dua Lipa, che ripropone il look con ciocche schiarite in maniera più netta, le Chunky Streaks, in perfetto stile anni ’90. Sì, perché con questa tecnica è possibile delineare il viso non solo con colori naturali, ma anche più particolari, come baby pink, lilla o azzurro pastello, tra i più quotati.

Per mettere in risalto i lineamenti basta studiare la forma del viso e da lì posizionare le schiariture. Su un viso lungo, ad esempio, meglio schiarire le ciocche in maniera naturale dalla radice fino agli zigomi, per accorciarlo otticamente. Al contrario, su un viso tondo meglio optare per schiariture a partire dal mento e scendendo su tutte le lunghezze e punte. Per i visi squadrati meglio optare per la versione più naturale delle schiaritura, per ammorbidire i tratti spigolosi, concentrandosi dalla radice alle punte.

Si tratta quindi di una tecnica di contouring vera e propria, esattamente come si può scolpire il viso con bronzer e terre per ribilanciarlo. L’effetto può essere molto naturale, scegliendo un colore di poco più chiaro del proprio naturale ed accompagnandolo da meches e colpi di sole su tutta la testa, per armonizzarle al meglio. O, come vuole il trend del momento, si può concentrarle solo lateralmente, schiarendo solo due ciocche ai lati del volto, pur mantenendo una sfumatura naturale. O ancora, a contrasto, scegliendo ciocche platino un po’ in stile Geri Haliwell delle Spice Girls.

Non solo biondi e dorati, anche i capelli scuri possono utilizzare la tecnica del Face Framing per mettere in risalto i propri lineamenti. Basta infatti scegliere un colore che si armonizzi con il proprio naturale, ad esempio un rame chiaro sui capelli rossi, un color cioccolato sui capelli più scuri o un castano rosso.

Il giusto taglio, poi, può valorizzare ancora di più questa tecnica, aggiungendo scalature, frangia o ciuffi per ribilanciare ancora di più ogni tratto, per un look personalizzato e sempre perfetto.