Contouring: vizi e virtù della tecnica del momento

Ispirato alle tecniche di trucco teatrali, il con Touring è entrato relativamente recente nella vita di noi comuni mortali, ma è utilizzato da sempre dai make parti professionisti per realizzare la base viso perfetta delle dive.grazie all’avvento di e soprattutto della nascita di una beauty community attiva nello scambio di suggerimenti e metodi diversi, ha fatto sì che tutti noi potessimo venire a conoscenza di quello che letteralmente significa ridefinizione dei contorni del viso.a dare il definitivo alla diffusione del con conto è stato ovviamente Kim Kardashian, che ha tra le prime condiviso proprio su Instagram le foto del del work in progress del suo make-up realizzato da Mario de Jovanovic, oggi ormai è diventato famosissimo nonché proprietario del brand makeup vai Mario.il con Touring ultra affilato è diventato il marchio di fabbrica della più famosa delle Kardashian e ancora oggi è uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la realizzazione di questa tecnica alla perfezione.si tratta però, come dicevamo all’inizio, di Di una tecnica professionale che quindi va maneggiata con cura per evitare di creare macchie o un effetto eccessivamente artificiale.vediamo insieme step by step come realizzare il con Touring sul nostro viso.

Come realizzare il con Touring

Differenza tra Kontor e terra

Come prima cosa bisogna fare chiarezza su cosa effettivamente sia il Contu ring: si tratta di un metodo per evidenziare le ombre del nostro viso.può essere correttivo, ovvero attraverso di esso possiamo ridisegnare la forma del nostro viso, ovviamente non eccessivamente altrimenti si tratterebbe di trucco teatrale, oppure per andare a enfatizzare le nostre caratteristiche naturali.per questo motivo per realizzarlo alla perfezione bisogna utili utilizzare prodotti specifici, ovvero il cosiddetto conto, che non ha una traduzione in italiano ma che si riconosce dal colore: è un marrone più o meno chiaro a seconda della carnagione e a un sottotono tra il neutro e il freddo, ovvero può essere leggermente grigiastro, questo perché deve andare a ricreare le nostre ombre naturali.va da sé che quindi si differenzia dalla terra chiamata anche bronzer.quest’ultima ha il compito infatti di riscaldare l’incarnato nelle zone dove è naturalmente colpita dal sole, quindi ha un’altra funzione rispetto al Contour.esiste anche la tecnica del Brawn Turing, ovvero quella che mescola i due prodotti per scolpire in maniera più delicata il viso.

Crema o polvere?

I professionisti tendono a preferire il con Turing in crema poiché è più facile da sfumare e da fondere con la pelle e si fa subito dopo aver applicato il fondotinta. I più pratici e diffusi sono quelli in stick che consentono l’applicazione direttamente sul viso per poi essere sfumati con un pennello e rifiniti, ma esistono anche i con Thor in polvere, che invece si utilizzano dopo la dopo aver settato il fondotinta con la cipria per evitare macchie e possono essere utilizzati sia da soli che in combinazione con quello in crema per fissarlo Sono più indicati quest’ultimi in polvere per le pelli grasse ma vanno maneggiati con ancora più attenzione per evitare di fare macchia.

Ordine di applicazione

Il con Touring in crema si fa dopo aver applicato il fondotinta, dopodiché si applicherà eventualmente la terra in crema, quindi il correttore e poi le polveri.

Dove si fa il Con Touring

Ora che abbiamo capito di che prodotto si tratta e qual è il colore più più adatto, passiamo a all’atto pratico come si fa il con Turing.per prima cosa dobbiamo studiare la struttura del nostro viso: prima di truccarci utilizziamo i nostri polpastrelli per Toe toccare le nostre ossa e capire dove sono le sporgenze e le rientranze, ed è proprio dove si trovano quest’ultime che dovremmo posizionare il prodotto, che ricordiamo ancora una volta non deve essere troppo grigio o comunque ingrigire il nostro viso ma simulare un’ombra naturale. Prendiamo il nostro stick e mettiamone un po’ sulla mano per in modo da scaldarlo e rendere più facile da sfumare e preleviamolo con un pennello oppure utilizziamolo direttamente sul viso posizionando il prodotto dove vogliamo andare a scavare, quindi sotto all’osso zigomatico, lungo l’attaccatura di capelli se vogliamo rimpicciolire la nostra fronte, e lungo i bordi del ponte del naso, ovvero una sorta di linea parallela lungo la parte su più superiore.è importante se scegliamo di fare il conto al naso di collegare queste sorta di parallele anche all’arcata sopraccigliare, seguendo perciò le linee del viso naturali e non creare non spezzandole dando così le illusione che il naso non sia connesso col resto del viso.seguendo le tecniche dei professionisti, l’applicazione prosegue anche definendo la tempia. Il conto può essere utilizzato anche per definire la mascella ed eliminare il doppiomento: in questo caso è davvero importante utilizzare pochissimo prodotto e sfumarlo molto bene per evitare che si crei una sorta di ombra troppo scura quasi da sembrare barba.

Per un look da tutti i giorni, il con Touring può bastare solo sulle sugli zigomi e la fronte, mentre se si più tempo o si vuole un trucco più glamour e completo allora prendetevi il vostro tempo e completate tutto il viso.

Come sfumarlo

L’ideale per sfumare il Contour è utilizzare pennelli apposta che hanno setole fitte ma morbide che quindi consentono di mantenere concentrato il prodotto ma non di creare delle strisce.per quanto riguarda il naso e le zone dove è necessario essere più precisi, si possono utilizzare pennelli da assuma Tura per gli occhi che consentono un maggiore controllo e più precisione.

Non c’è ombra senza

Il con Touring però non è completo se poi non si vanno a definire le parti più luminose, ovvero ad applicare il correttore, fondamentale in particolare nella zona del contorno occhi per andare a ridurre le occhiaie in generale il senso di stanchezza.se siete soliti fare color correct, ovvero andare a correggere le discromie sul vostro viso comprese le la zona del contorno occhi più scura, questa va sempre fatta prima dell’applicazione del fondotinta, perciò dopo il con Turing tocca ai correttori illuminanti, ovvero quelle leggermente più chiari della nostra pelle e andremo a posizionarlo oltre che nella zona sotto sotto gli occhi anche eventualmente sotto al gli zigomi per ripulire il nostro Contour. L’illuminante va a rifinire il tutto e enfatizzando il concetto di chiaroscuro e il suo posizionamento sulla parte superiore degli zigomi, del naso completano al massimo la definizione del nostro viso.

I filtri di TikTok servono davvero ?

Su TikTok spopolano i filtri che promettono di aiutarci ad applicare il make-up alla perfezione, che sia l’eye-liner oppure appunto il con Touring, la terra e il blush e l’illuminante. Possono darci un’indicazione generale, ma per quanto siano studiati per adattarsi alle diverse forme del viso, non saranno mai estremamente precisi poiché non possono essere ad adattarsi in maniera precisa alla fisionomia di ciascuno di noi.il consiglio è quello di utilizzarli come guida generale ma non prenderli comeguida definitiva: sempre meglio studiare il nostro viso e seguire le nostre caratteristiche uniche ed enfatizzarle piuttosto piuttosto che volerli ad ogni costo omologarle.