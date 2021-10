Pennelli trucco viso: 5 must have di cui non fare a meno

I pennelli trucco viso sono alleati preziosi ed essenziali per applicare il fondotinta ma, in generale, per ottenere una base viso levigata e perfetta per tutto il giorno. C’è chi preferisce le spugnette trucco o le dita per la stesura di fondotinta e correttore, ma per la cipria e il contouring non c’è dubbio, i pennelli trucco viso sono indispensabili. Qui vi sveliamo i 5 pennelli trucco da inserire nel beauty e da portare sempre con sé (anche se, diciamocelo, un paio potrebbero anche essere facoltativi se proprio vi sembrano troppi)

Il pennello fondotinta per una base viso levigata

Uno dei primi pennelli trucco viso da avere nel proprio beauty è senza dubbio un pennello fondotinta. C’è chi preferisce usare le mani e chi proprio non sopporta l’idea di sporcarle, chi ormai è un fan affezionato delle spugnette trucco beauty blender e chi ancora non ha provato a stendere il fondotinta con un pennello. Con la spugnetta si ha sicuramente un’applicazione più naturale perché una parte di prodotto viene assorbita da questa. Con il pennello fondotinta, invece, si può scegliere il tipo di finish da ottenere proprio in base alla scelta del pennello.

I pennelli fondotinta a lingua di gatto sono ormai sempre meno usati, ma sono perfetti per le texture di fondotinta molto liquidi e leggeri perché assorbono poco prodotto e consentono di lavorarlo fino a che non si è perfettamente amalgamato alla pelle. Sono invece da evitare con fondotinta molto corposi perché il rischio è quello di intravedere le pennellate. Le altre tipologie di pennello fondotinta più comuni sono i cosiddetti buffing brush, come quello proposto qui sotto.

Luvia Essential 110 Prime Buffer Pennello Fondotinta. Prezzo: 12,99€ su douglas.it

Possono avere setole più o meno dense e una forma più tondeggiante o piatta, come in questo caso. Per una coprenza alta o media scegliete i pennelli a sezione piatta, che garantiscono una stesura più precisa, se invece volete una coprenza molto naturale e, nel caso, intensificare in più step il fondotinta, scegliete pennelli trucco viso per fondotinta con setole meno compatte e più morbidi, per ottenere un effetto airbrush, invisibile sulla pelle.

Per non sporcarti le mani e nascondere le occhiaie usa il pennello correttore

Anche il correttore c’è chi lo applica con la spugnetta ma la maggior parte delle persone lo sfuma con il dito. Anche se rimane un ottimo strumento per diffonderlo al meglio, provate a utilizzare un pennello da correttore. Anche in questo caso la scelta ricade su un pennello buffer, come quello per il fondotinta ma di dimensioni ridotte e dalle setole molto compatte. Garantisce un’ottima coprenza perfetta per chi ha molte occhiaie da nascondere ma, al tempo stesso, sfuma bene il prodotto senza fare spessore, per un risultato coprente ma naturale. In alternativa potete utilizzare un pennello da sfumatura dalle dimensioni ridotte e setole non troppo lunghe per ottenere un effetto naturalissimo, ottimo se non avete molte occhiaie da coprire o se volete realizzare una base viso leggera.

Zoeva Cosmetics 142 Concealer Buffer Rose Golden. Prezzo: 11,90€ su sephora.it

Per opacizzare il fondotinta l’ideale è il pennello cipria

Pelli miste e grasse a rapporto: non può mancare un ottimo pennello cipria da inserire nel beauty trai 5 pennelli trucco viso da avere nel kit. Se avete la pelle molto secca potete farne a meno se non sentite il bisogno di fissare la base viso, ma la maggior parte delle pelli si lucida nella zona T e quindi una spolverata di cipria è ciò che ci vuole per far durare il trucco a lungo.

Se preferite un fissaggio molto leggero scegliete pennelli cipria ampi, con setole lunghe e morbide, in modo da applicare meno prodotto e soprattutto diffonderlo su una zona più ampia del viso. Se preferite un fissaggio e una tenuta maggiore, scegliete invece un pennello di dimensioni medie, in modo da ripetere l’applicazione più volte, insistendo nelle zone che si lucidano maggiormente, come la zona T. I pennelli ovali risultano molto versatili perché, grazie alla loro forma, permettono di raggiungere anche zone più piccole del viso come ad esempio i lati del naso o sotto gli occhi, per fissare il correttore.

Mulac Cosmetics Ovally Brush Pennello Viso. Prezzo: 14,50€ su pinalli.it

L’alleato per zigomi scolpiti: il pennello contouring

Una base viso completa non può definirsi tale senza un po’ di contouring, per ridare i giusti volumi al viso e scolpirlo per affinarlo o correggere qualche leggera asimmetria. Un pennello da contouring è quindi essenziale da inserire trai 5 pennelli trucco viso da avere nel beauty. Ne esistono davvero di tante tipologie, sperimentate e scegliete quello più adatto alla vostra forma del viso. Un pennello piccolo e ovale per un contouring molto definito, un pennello diagonale per un contouring più leggero o un pennello piatto e compatto come quello che vi proponiamo, forse il più versatile.

Mesauda Milano Cream Contour Pennello Contouring. Prezzo: 15,99€ su douglas.it

Ha tante setole corte e compatte per sfumare al meglio i prodotti in crema, per chi preferisce questa tipologia di contouring ma, al tempo stesso, è perfetto anche per applicare le polveri. Attenzione però a non scegliere terre in polvere troppo pigmentate perché, con questa tipologia di pennello c’è il rischio di applicare troppo prodotto e fare macchia. In tal caso, applicate pochissimo prodotto e, se necessario, sfumatelo con il pennello da cipria.

Per un effetto fresco e in salute, scegli il pennello blush

L’ultimo dei 5, ma non per importanza, è il pennello blush, ideale per dare un tocco di colore al viso e farlo apparire subito sano, il cosiddetto effetto “bonne mine”. Il più classico, adatto anche per realizzare il contouring a patto che ne usiate due diversi, è il pennello angolato, con setole di diversa lunghezza ma molto morbido. La forma fa tutto da sola, consentendovi di applicare il blush in maggior quantità nella zona delle gote, diminuendo mano a mano che si sale verso l’orecchio. Ovviamente seguite sempre la forma del vostro viso per applicare il blush, non esagerate sulle guance se avete il viso tondeggiante e non scendete troppo in basso se lo avete ovale.

Real Techniques Easy as 1-2-3 Blush Brush Pennello Blush. Prezzo: 9,45€ su lookfantastic.it

Il pennello extra per brillare: il pennello illuminante

Non poteva però mancare un extra, da aggiungere qualora vi siate appassionati alla questione pennelli trucco viso. L’illuminante, si sa, si applica facilmente anche con il dito, ma se volete un effetto delicato, che non crei spessore e illumini gli zigomi in modo naturale o più marcato a seconda di quanto prodotto applicate o dei vostri gusti, non lasciatevi scappare il pennello illuminante a fiamma. Di piccole dimensioni, allungato ma che si restringe alla fine, ha proprio la classica forma della fiamma di una candela. Fidatevi, una volta provato non tornerete più indietro per applicare l’illuminante sugli zigomi.

Nabla Cosmetics Highlighter Brush Pennello Illuminante. Prezzo: 11,50€ su pinalli.it