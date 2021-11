I pennelli maschera viso sono l’ideale per ricreare quella gestuelle di applicazione come al centro estetico. Prendersi del tempo per sé e dedicarsi alla cura del proprio viso e corpo è un gesto di amore verso se stessi, un momento di relax da poter eseguire anche a casa ogni volta che se ne sente il bisogno. Ecco quindi i migliori pennelli per maschera viso e come applicarla correttamente, per dei benefici non solo estetici per la pelle, ma anche per lo spirito.

Come scegliere i migliori pennelli per stendere la maschera viso

Esistono principalmente due categorie di pennelli maschere viso: i pennelli classici a lingua di gatto e i pennelli in silicone per maschera viso. Ci sono delle differenze sostanziali soprattutto per quanto riguarda il materiale e il tipo di stesura che si ottiene, infatti per alcune tipologie di maschere viso è meglio utilizzare l’uno o l’altro.

Il pennello maschera viso classico, piatto a lingua di gatto

Il pennello maschera viso più classico e facile da reperire è quello piatto a lingua di gatto, che solitamente si utilizza per stendere il fondotinta. In commercio se ne trovano diversi e di tanti prezzi, l’importante è scegliere quelli in fibra sintetica e non in setole naturali. Un pennello in setola naturale, infatti, assorbe più prodotto e non è l’ideale per le creme, anche perché se non risciacquato correttamente rischia di creare muffe, germi e batteri in grande quantità.

Il pennello piatto a lingua di gatto è l’ideale per maschere da più liquide a cremose, proprio come le texture dei fondotinta. Avendo setole compatte e non in grande quantità, infatti, non trattiene molto prodotto che quindi viene quasi completamente steso sulla pelle del viso. Per maschere più dense invece potrebbe risultare un’applicazione più difficile, perché il prodotto tenderebbe ad incastrarsi tra le setole e non stendersi sul viso in maniera omogenea, rischiando che parti di maschera cadano e vadano così sprecati.

Il pennello in silicone per maschera viso

Il pennello maschera viso in silicone è un vero e proprio pennello dedicato per la stesura di queste. È in silicone, quindi non presenta setole ma una superficie unica e compatta, anche se può avere diverse forme. Alcuni hanno una sezione tagliata in diagonale, altri la forma di una spatolina e altri ancora la stessa forma di un pennello piatto a lingua di gatto. Questa tipologia di pennello è perfetta per stendere maschere molto dense e corpose, perché si riesce a lavorarle senza che il prodotto si incastri tra le setole, ma anzi si stende e si modella sul viso grazie alla parte piatta del pennello.

Meglio non utilizzarlo invece con maschere troppo liquide perché tenderebbero a scivolare o cadere dal pennello, cosa che invece non accade con quelli in setole che assorbono e trattengono il prodotto. Un altro punto a favore dei pennelli maschera viso in silicone è che sono facilissimi da pulire e lavare: basta sciacquarli sotto l’acqua con un po’ di sapone delicato e dopo pochi minuti saranno già asciutti oppure si possono asciugare con un panno e riutilizzarli subito.

Miglior pennello per maschera viso Amazon secondo il web

Se parliamo di pennello per maschera viso Amazon, il migliore secondo il web è senza dubbio il set di due pennelli viso Opiqcey. Infatti, questi pennelli contano più di 57.000 recensioni e 4,6 stelle su 5. Sono due pennelli maschera viso in silicone dalla forma classica a spatolina, ma girando su Amazon se ne trovano davvero tanti, anche in combinazione o in set con tanto di fascia per tenere indietro i capelli. Non vi resta che buttare un occhio e scegliere il più votato o quello che fa al caso vostro.

Opiqcey, pennelli in silicone maschera viso set 2 pezzi. Prezzo: 6,59€ su Amazon.it

Il pennello per maschera viso di Douglas si fa doppio

Il pennello per maschera viso Douglas che vi consigliamo, invece, unisce in un unico prodotto entrambe le tipologie di pennello che abbiamo visto. Da un lato il pennello maschera viso in silicone, dall’altro il più classico piatto a lingua di gatto. Il pennello per maschere Revolution Skincare a doppia punta, peraltro, ha un prezzo davvero invitante: 6,99€, spesso scontato. Così con un unico pennello potrete applicare qualsiasi tipologia di maschera viso, sia dalla texture liquida, che cremosa che più densa.

Revolution Skincare, Pennello Per Maschere A Doppia Punta. Prezzo: 6,99€ (spesso scontato) su Duoglas.it

Come applicare la maschera viso correttamente

Una volta scelto il pennello è il momento di capire come applicare correttamente la maschera viso. Come prima cosa è importante detergere la pelle da ogni impurità, sporcizia e residuo di trucco. Utilizzate un detergente adeguato alla vostra pelle e poi un tonico viso. Se volete riprodurre l’effetto del centro estetico, prima di applicare la maschera poggiate un panno caldo sul viso per aprire i pori o tenete il viso per qualche minuto su una pentola di acqua calda per sfruttare il calore del vapore, ma attenzione a non scottarvi e che non sia troppo caldo.

A questo punto applicate la maschera che avete scelto o la maschera viso fai da te da realizzare a casa, con il pennello più adeguato. Applicate la maggior parte del prodotto sulla zona T e poi il rimanente sul contorno del viso. Prima di applicarla, prelevate la giusta quantità di maschera con una spatola e poggiatela sul dorso della mano, così non dovrete immergere ogni volta il pennello che andrà a contatto con la pelle, evitando di contaminare la maschera viso. Una volta applicata lasciatela in posa il tempo indicato, poi rimuovetela con un panno in microfibra e dell’acqua tiepida.

Non dimentichiamo i peeling con un pennello dedicato

Un altro pennello maschera viso da citare è quello che serve per applicare i peeling viso. Spesso sono prodotti molto liquidi, da stendere in strato molto sottile per non irritare la pelle ed è meglio non utilizzare le dita proprio per questo motivo. Una volta scelto il proprio peeling, utilizzate il pennello maschera viso Sephora a ventaglio n. 65. È l’ideale perché piatto, sottile, con le setole distribuite in larghezza e non a creare spessore. In questo modo sarà facile applicare la giusta quantità di peeling, ma una volta lavato e asciugato potrete usare questo pennello anche per eliminare l’eccesso di cipria da sotto gli occhi, il fall-out degli ombretti o applicare un velo di illuminante.

Sephora Collection, Pennello A Ventaglio N.65. Prezzo: 22,99€ su Sephora.it