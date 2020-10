Ricette per maschere viso al miele fai da te

editato in: da

La pelle è un organo molto importante e, come tale, va curato e nutrito il più possibile, ogni giorno. Quando parliamo di skincare, non ci riferiamo soltanto alla cura della pelle di gambe, braccia, glutei, bensì anche a quella del viso. Soprattutto a quella del viso! Sono le donne, in particolar modo, a tenere molto alla cura della pelle del viso, preoccupandosi di utilizzare quanti più mezzi possibili: scrub, creme, sieri e maschere viso.

La maschera viso pulisce, idrata e nutre la pelle dal profondo e, proprio per questa ragione, è parte integrante e fondamentale della routine di skincare di una donna. Dunque, parliamo di un passaggio molto importante, un trattamento vero e proprio che rinfresca la cute lasciandola molto liscia e luminosa. Una buona maschera viso contiene solitamente ingredienti dalle molteplici proprietà benefiche: argilla, vitamine, erbe, oli essenziali, miele e molto altro. I minerali contenuti nelle maschere viso, fai da te e non, eliminano la sporcizia che si accumula durante il giorno, riducono il sebo in eccesso e, per ultimo ma non meno importante, nutrono la pelle dal profondo. Vediamo ora in particolare i benefici di una maschera viso al miele e come farla in casa.

Come riconoscere una buona maschera per il viso

Negli ultimi anni le maschere per il viso sono diventate una vera e propria tendenza: il must have di ogni donna che si rispetti. È importante, però, saper scegliere la maschera viso ideale per il proprio tipo di pelle; una maschera che nutra ed idrati al meglio. Non si tratta di una scelta troppo difficile, ma è fondamentale prestare una certa attenzione a determinati requisiti. Infatti, una maschera viso che si rispetti deve rispondere a determinati requisiti che analizzeremo a breve.

Per prima cosa, una maschera viso completamente naturale e fai da te, deve idratare e nutrire la pelle e questo è quasi scontato: la pelle secca dopo il trattamento deve apparire luminosa e fresca, nonché morbidissima. Ovviamente, è anche molto importante che la maschera viso scelta doni tono ed elasticità, che purifichi la cute e che favorisca la penetrazione di ingredienti funzionali attivi.

Infine, una maschera viso davvero efficace è in grado di ripristinare l’equilibrio idrolipidico, nonché il pH fisiologico della pelle. Un vero e proprio toccasana! Un ultimo aspetto che teniamo molto a ricordare è che una buona maschera viso deve sapersi adattare ad ogni tipo di pelle. Contrariamente, c’è qualcosa che non va.

Tipi di maschere: in tessuto, a due corpi, masche-creme e quelle fai da te

Le maschere in tessuto sono l’ultima novità direttamente dal mondo beauty: efficaci e sempre pronte all’uso. Questo tipo di maschera idrata profondamente la pelle equivalendo quasi ad un siero. L’idratazione immediata di questo tipo di maschera è garantita dalla presenza dell’acido ialuronico, il quale rimpolpa e rinvigorisce la pelle. Inoltre, questo tipo di maschera agisce attraverso un principio semplice e ben preciso: la rapida capacità di assorbimento, abbinata ad una formula ricca di associati attivi. Che bomba!

Ottima è anche la maschera a due corpi, costituita da un veicolo base, all’interno del quale è presente un mix di ingredienti fondamentali e di attivi funzionali. Il veicolo, dunque, è composto da betonite, ovvero un materiale che deriva dalla roccia vulcanica. Questi principi arrivano addirittura a trasformarsi in una miscela molto densa: es agevola l’applicazione sulla pelle.

E di maschere-creme ne hai già sentito parlare? Si tratta di preparazioni cosmetiche meno complesse, ma comunque efficaci. Questo tipo di maschera va semplicemente applicato sulla pelle, senza alcuna particolare preparazione e dona alla pelle freschezza e luminosità.

Ma eccoci, infine, alla parte preferita da tutte: le maschere fai da te al miele. Questo tipo di trattamento, purtroppo, viene troppo spesso messo in secondo piano, anche se si tratta in realtà di un passaggio molto importante, nonché fondamentale e che richiede solo pochi minuti alla settimana. Il miele non è un ingrediente utilizzato solo in cucina, bensì anche in ambito beauty: davvero fantastiche, infatti, sono le maschere fai da te al miele.

Questo nettare naturale è molto speciale, in quanto vanta molteplici proprietà benefiche: è nutriente, prima di tutto, antibatterico e antiossidante. Inoltre, aiuta a stimolare la produzione di collagene e a ridurre la presenza di rughe. Dunque, un’ottima maschera a base di miele sarà perfetta per qualsiasi tipo di pelle: grassa, secca o mista. Ma la vera forza è individuare la ricetta perfetta a base di miele. Vediamo adesso tutte le maschere a base di miele che è possibile creare a casa in poche e semplici mosse.

I benefici del miele

Il miele è un ingrediente molto prezioso ed apprezzato, soprattutto in ambito culinario. In pochi sanno, però, che si tratta di un alimento utilizzato anche per correggere inestetismi della pelle.

Il miele vanta una miriade di benefici, primo tra i quali l’azione anti-age: parliamo di un effetto che aiuta a migliorare visibilmente l’aspetto della pelle. Da molto tempo, infatti, il miele viene usato in ambito cosmetico per aiutare a combattere i segni dell’invecchiamento, poco graditi dalle donne. Tendenzialmente, i prodotti naturali a base di miele sono tra i primi rimedi utilizzati per combattere rughe, inestetismi della pelle, acne, brufoli, punti neri. Questo proprio perché il miele presenta una serie di benefici per la cura della pelle.

Il miele, appunto, costituisce anche un ottimo alleato contro acne e brufoli, grazie alle sue preziosissime proprietà emollienti. Poi, è l’ideale per purificare la pelle dal profondo, senza seccarla e mantenendo l’idratazione costante. Hai la pelle grassa? Bene, questo non sarà più un problema! Ora sai che il miele potrebbe costituire il tuo più fidato alleato di bellezza contro qualsiasi impurità: pelle giovane e levigata in ogni istante con la tua maschera viso home made.

L’ideale è inserire nella propria routine di bellezza una maschera viso a base di miele ed altri ingredienti dalle molteplici proprietà benefiche. Ti suggeriamo di creare un composto “fai da te”, con gli ingredienti che più preferisci e che ritieni adatti al tuo tipo di pelle.

Maschera a base di miele e limone

Miele e limone: un’accoppiata geniale e scoppiettante per essere bella come la regina Cleopatra! Per rendere la pelle sana e brillante basta davvero poco: un cucchiaio argilla bianca, uno di latte, mezzo limone spremuto e, ovviamente, un dolcissimo cucchiaino di miele. Ecco il segreto di bellezza più antico della storia, direttamente dall’afoso Egitto. Infatti, questa era la ricetta utilizzata dalla regina Cleopatra per rendere la pelle sempre morbida e nutrita, nonché mantenerla giovane. Ecco qui una maschera completamente naturale dalle proprietà antisettiche e a base di miele, perfetta soprattutto per le pelli grasse.

Realizzarla è molto semplice e veloce: è sufficiente mescolare un cucchiaio di succo di limone con uno di miele e da qui si otterrà un composto omogeneo da applicare sul viso. Dopo aver lasciato la maschera in posa per 15 minuti, bisognerà risciacquare abbondantemente. Noterai che la pelle sarà luminosa ed idratata sin da subito. Facile, vero?

Maschera a base di miele e bicarbonato

Il bicarbonato ha un effetto scrub notevole, ilo quale può essere comodamente sfruttato attraverso l’utilizzo di una maschera viso. Infatti, parliamo ora di come creare una buonissima maschera viso a base di miele e bicarbonato: il duo perfetto per levigare la pelle e renderla ogni giorno sempre più luminosa. Con la ricetta che stiamo per presentare, infatti, potrai sfruttare tutti i principi del bicarbonato unito alla dolcezza del miele: un segreto di bellezza davvero unico nel suo genere.

Procurati una ciotola di vetro e mescola bicarbonato e miele insieme in modo da ottenere un impasto sostanzioso. A questo punto lascia in posa sul viso il composto per circa 15 minuti evitando, ovviamente, il contorno occhi. Questo perché si tratta di una zona molto delicata! Scaduto il tempo e, dopo aver massaggiato delicatamente, risciacquare con dell’acqua. Cosa aspetti? Prova subito questa ricetta sensazionale!

Maschera a base di miele e caffè

Desideri una pelle brillante e morbida? Allora una buona maschera viso a base di miele e caffè è proprio ciò che fa al caso tuo. Una pelle sana e luminosa è il desiderio di ogni donna e le maschere viso fai da te sono un vero e proprio alleato di bellezza. Preparare una maschera fai da te a base di miele e caffè è un vero e proprio gioco da ragazzi che richiede solo pochi minuti. Se sei una beauty addicted, allora, saprai sicuramente che questo è un trattamento davvero irrinunciabile, dagli incredibili benefici: il miele con le sue proprietà emollienti è l’ingrediente ideale che, unito al caffè, rigenererà la pelle.

Prepararla è davvero molto facile: basterà miscelare un cucchiaio di miele con due di caffè e lasciare riposare il tutto per qualche minuto. Come per le maschere precedenti, sarà sufficiente applicare il prodotto sul viso e massaggiare dolcemente. Dopo circa 15 minuti, risciacquare. Il risultato dopo il trattamento è davvero eccezionale: pelle liscia e levigata, senza alcuna impurità. Ecco qui una ricetta facile e veloce!