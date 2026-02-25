Per prepararsi al meglio al debutto al Festival di Sanremo, le cantanti hanno deciso di affidarsi alla skincare coreana e a una maschera viso idratante dall’effetto glow

GettyImages Arisa ed Elettra Lamborghini hanno sfoggiato una pelle luminosa sul palco dell'Ariston grazie a una maschera viso idratante

La competizione canora più famosa e attesa dell’anno è finalmente iniziata e il Festival di Sanremo ci ha regalato una carrellata di brani che ci accompagneranno nei prossimi mesi, ma anche look da cui prendere spunto. Tra paillettes, gioielli e gloss “indossati” strategicamente per brillare, bisogna aggiungere anche la pelle dall’effetto glow.

A stupirci piacevolmente in questo senso sono state Arisa ed Elettra Lamborghini sempre molto attive sui social. Anche questa volta hanno reso partecipi i loro fan coinvolgendoli nelle ore precedenti al debutto sul palco dell’Ariston, condividendo i loro segreti di bellezza in diverse storie Instagram. Entrambe hanno sfoggiato una pelle splendida e luminosa e a rendere possibile questo effetto ci ha pensato un prodotto must della skincare coreana, una maschera viso molto particolare: la Biodance.

Offerta Maschera viso Biodance La maschera viso realizzata in idrogel è idratante e levigante. Prezzo: 14,99€

Quello che ha colpito i follower osservando le stories delle cantanti è che a differenza delle classiche maschere realizzate in tessuto, questa sembra di plastica. Una caratteristica, insieme agli evidenti benefici per la pelle, che l’ha resa tra le più gettonate su internet. Il segreto di bellezza di Arisa ed Elettra Lamborghini, infatti non costa centinaia di euro, ma meno di 15 euro e la vostra pelle non sarà più la stessa.

La maschera viso idratante e anti-age è il must della skincare coreana

La skincare coreana ormai è entrata nella routine di bellezza di molte di noi e anche di Elettra Lamborghini e Arisa. La scelta di utilizzare la maschera viso Biodance ne è la conferma. Il prodotto che sembra realizzato in plastica, in realtà e a base di idrogel un materiale che consente agli ingredienti di penetrare a fondo nella cute.

A rendere la maschera viso super idratante ci pensa l’oligo-acido ialuronico che rispetto al classico acido ialuronico, regala un boost di idratazione extra perché penetra nella cute con risultati immediati e duraturi.

Se l’oligo-acido ialuronico va a nutrire la pelle, il collagene a peso molecolare basso, invece ha il compito di rendere la cute molto più tonica ed elastica. Il risultato finale è un viso levigato perché va a perfezionare i pori dilatati e a eliminare le linee sottili.

La maschera che una volta indossata dimentichi di avere

La maschera viso Biodance non è solo efficace, ma è anche comoda da indossare e vi permettere di dividere il trattamento in più step. La maschera infatti è divisa in due, la parte superiore è pensata per la zona del contorno occhi e della fronte, mentre la parte inferiore si occupa del contorno labbra. Grazie al materiale in idrogel, poi, la maschera di adatta perfettamente al viso rimanendo aderente.

Un vantaggio non indifferente perché vi permette di vestirvi, farvi una piega e perfino viaggiare, come ci hanno dimostrato Elettra Lamborghini e Arisa. Il design della maschera, infatti è stato pensato proprio per consentirvi di muovervi liberamente mentre la indossate.

Perché? Perché per essere efficace la maschera deve essere lasciata agire per almeno tre ore, o fino a quando non diventa trasparente: ovvero fino a quando il siero non viene assorbito completamente della pelle. Un’attesa che vi ripagherà con una pelle splendente e luminosa per un effetto glow degno di una prima serata.

