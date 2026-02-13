Elettra Lamborghini ci svela la moda del momento su Instagram: i pois sono (di nuovo) super trendy ed è arrivato il momento di sfoggiarli.

IPA Come copiare il look pois di Elettra Lamborghini in versione low cost

I pois sono tornati di moda, su camicie, mini dress e abiti lunghi. A svelarlo è Elettra Lamborghini, regina di tendenze e cantante di gara a Sanremo 2026. Sul palco con Voilà, l’artista porta sul palco dell’Ariston il suo stile unico e sempre al passo coi tempi. E su Instagram si mostra insieme alle Las Ketchup, il trio spagnolo, diventato celebre per la canzone Aserejé, eseguita nella serata dei duetti proprio insieme ad Elettra.

Nello scatto postato sui social le cantanti indossano tutte…i pois! Ma declinati in modo diverso. Dalle camicie ai dress, con il contrasto black&white sono i grandi protagonisti del look della Lamborghini e delle Las Ketchup.

Raffinati, sempre attuali e perfetti per portare allegria in qualsiasi look, i pois sono un vero e proprio cult che stregato intere generazioni. Perfetti per regalare un tocco retrò, ma anche per rendere un outfit più chic e dinamico.

Come indossare i pois

Il look puntinato è una certezza di questa e della prossima stagione dunque, ma come indossare i pois nel modo giusto? Ciò che li rende speciali è la capacità di abbinarli in tanti modi differenti. Sono l’ideale per completare gli outfit più eleganti o per dare un twist ad un look contemporaneo. Puoi indossarli da soli – scegliendo come Elettra un abito – oppure abbinarli a capi con colori neutri come il giallo burro oppure il beige. Ovviamente il look più semplice (e più cool) è quello total pois perché, diciamocelo, gli abiti con i pois sono sempre favolosi!

Su Amazon puoi trovare tantissimi modelli a prezzi davvero convenienti, da quelli con scollo all’americana, elegantissimi, a quelli più basic, da indossare tutti i giorni, abbinandoli a sneakers o stivali alti. Da provare anche la versione in chiffon, a maniche lunghe, perfetta per ogni stagione, e quella vintage.

Abito a pois Rifuli Abito a pois con scollo all'americana. Prezzo: 25 euro

Abito a pois Dawwoti Abito a pois in chiffon. Prezzo: 35,99 euro

Abito a pois Dressystar Abito a pois anni 50. Prezzo: 37,99 euro

Preferisci una camicia? In questo caso puoi abbinarla ad una gonna corta oppure lunga, ma anche a jeans, per un look più casual, oppure a pantaloni o leggings. L’importante è optare per capi basic che non mettano in ombra i pois e siano in grado di esaltarli al massimo. In questo caso puoi scegliere il contrasto fra bianco e nero, ma anche puntare sui colori, come il verde, e sui dettagli, come un colletto di una nuance diversa.

Infine non potevano mancare in questa selezione le gonne. A ruota, mini, lunghe oppure con lo spacco. E ancora, corte, in tessuto leggero oppure pesante. Scegli il modello che preferisci e quello che si adatta di più al tuo stile e alle tue esigenze. L’importante è che ci siano dei pois per rendere il capo davvero unico. Hai davvero l’imbarazzo della scelta! Divertiti a provarle tutte e a lasciati conquistare dal trend dei puntini che ha già contagiato tutti!

