Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

iStock La maschera viso illuminante ti regala una pelle glow anche il giorno delle nozze

Il giorno del matrimonio vogliamo tutte essere impeccabili e non si tratta solo del vestito e del trucco. In passato sottovalutata e raramente presa in considerazione, la pelle è una componente fondamentale del bridal look.

È da una cute sana che parte un make-up che dura tutto il giorno ed è per questo che la skincare durante i mesi che precedono le nozze deve essere attenta e mirata. Se c’è uno step della beauty routine che permette di avere un risultato luminoso è proprio la maschera viso. Quella che il più delle volte consideriamo semplicemente una coccola extra, in realtà fa la differenza perché è un modo per ritagliarci del tempo tutto per noi – lontano dai preparativi delle nozze – e che agisce su diversi aspetti della pelle.

Un piccolo rituale che ti accompagnerà nei mesi precedenti al giorno del sì e che si evolve per assecondare le tue esigenze. L’obiettivo delle maschere è regalarti una pelle luminosa. Per ottenere il massimo dalla face mask abbiamo selezionato online le maschere viso da inserire nella tua beauty routine.

Le maschere viso esfolianti e illuminanti

Stress e ansia dei preparativi possono riversarsi anche sulla pelle facendola apparire più grigia e spenta, in alcuni casi poi potrebbe anche risultare più secca. La soluzione è la maschera viso esfoliante che va a eliminare le cellule morte favorendo il turnover cellulare.

Adatte a ogni tipologia di pelle, anche quelle più delicate e sensibili, restituiscono al volto un aspetto molto più radioso. Per approfittare dei benefici di questa maschera inizia a utilizzarla nei mesi precedenti al matrimonio.

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Una pelle idratata e subito più luminosa

Non è importante se hai la pelle secca, grassa o sensibile, la cosa certa è che per avere un effetto glow il giorno delle nozze, la cute deve essere idratata e le maschere viso sono pronte a fare il loro dovere. Questa tipologia di face mask va inserita nella tua routine di bellezza alternandola a quella esfoliante così da contrastare anche possibili rossori prevenendo le linee sottili causate da disidratazione e stress.

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Le maschere purificanti riducono le imperfezioni

Quando si organizza un matrimonio i preparativi possono essere impegnativi e può succedere che la pelle ne risenta facendo apparire delle piccole imperfezioni. Per correre ai ripari alla prima comparsa di brufoletti puoi inserire nella bridal skincare la maschera viso purificante. In un attimo la cute sarà più fresca e avrà un aspetto molto più luminoso.

Inoltre se hai la pelle grassa o mista o semplicemente vuoi depurare la cute, il nostro consiglio è di utilizzare la maschera viso purificante qualche giorno prima delle nozze per riequilibrare la produzione di sebo perché va bene brillare, ma quello che cerchiamo è un effetto glow e non lucido.

La maschera viso illuminate per brillare il giorno delle nozze

Con il giorno del sì sempre più vicino è facile guardarsi allo specchio e vedere la pelle spenta. Per dargli un boost di idratazione extra anche a poche ore dalle nozze ci sono le maschere viso illuminanti con ingredienti mirati che agiscono immediatamente e ti liberano dal grigiore. Accanto a quelle da tenere in posa tutta la notte troviamo anche quelle che impiegano solo pochi minuti, perfette per regalarti un momento di tranquillità e una pelle luminosa.

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