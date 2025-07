La maschera viso che regala un boost di luminosità in pochi minuti è il colpo di fulmine beauty di luglio

iStock Pelle luminosa con questa maschera

Se sogni una pelle luminosa, uniforme e visibilmente più sana, Rilastil D-Clar Maschera Intensiva Illuminante è il trattamento che non può mancare nella tua beauty routine. Pensata per contrastare discromie, macchie scure e incarnato spento, questa maschera è il perfetto alleato per una luminosità immediata e una pelle visibilmente rigenerata.

Tutto su Rilastil D-Clar Maschera Intensiva Illuminante

È una maschera viso ad azione intensiva, formulata dai laboratori Rilastil per illuminare l’incarnato e uniformare il colorito, riducendo le imperfezioni pigmentarie causate da sole, invecchiamento o alterazioni ormonali.

Una vera e propria alleata contro le macchie scure, tono irregolare, incarnato spento o non omogeneo.

In particolare, è indicata per macchie da fotoesposizione (sole), iperpigmentazioni post-infiammatorie (ad esempio da acne), macchie ormonali (come melasma), tono grigio o spento tipico di stress, smog o mancanza di sonno.

La forza di questa maschera risiede nei suoi ingredienti attivi mirati, selezionati per la loro efficacia dermatologica:

Niacinamide (Vitamina B3) – Potente illuminante e antiossidante, aiuta a schiarire le macchie scure e a migliorare la texture della pelle.

Acido Tranexamico – Ingrediente chiave nel trattamento delle discromie, agisce in modo delicato ma efficace sulle zone iperpigmentate.

Complesso D-Clar – Una sinergia esclusiva di attivi sviluppata da Rilastil per riequilibrare la produzione di melanina e prevenire la formazione di nuove macchie.

La sua texture cremosa ma non grassa, è confortevole e lascia la pelle morbida, idratata e visibilmente più luminosa già dalla prima applicazione.

I benefici in breve:

Illumina immediatamente l’incarnato

Attenua macchie scure e discromie

Uniforma il tono della pelle

Adatta a tutti i tipi di pelle, anche sensibili

Con attivi dermatologicamente avanzati

Come tutti i prodotti Rilastil, brand che da sempre è sinonimo di innovazione dermatologica made in Italy, con formulazioni efficaci, sicure e studiate per rispettare l’equilibrio naturale della pelle, anche la D-Clar Maschera è clinicamente testata per garantire massima tollerabilità, anche sulle pelli sensibili o reattive. Non comedogena, senza profumo, parabeni o derivati del grano.

Come si usa

Applicare uno strato uniforme su viso deterso, evitando il contorno occhi. Lasciare in posa 10–15 minuti, quindi rimuovere l’eccesso con un dischetto o risciacquare delicatamente. Utilizzare 2–3 volte a settimana, o secondo necessità.

Idealmente, dopo la maschera, il trattamento dovrebbe proseguire con:

Rilastil D-Clar Gocce Depigmentanti o siero uniformante

o siero uniformante Crema D-Clar come idratante quotidiano

come idratante quotidiano Protezione solare alta (SPF 50+) ogni giorno, fondamentale per evitare nuove macchie

Con questa routine completa, potrai tenere sotto controllo le macchie e ottenere una pelle luminosa, sana e compatta.

Approfitta subito dello sconto su Amazon per acquistare Rilastil D-Clar Maschera Intensiva Illuminante al miglior prezzo!

