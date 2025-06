Pelle glowy e bellissima per tutta l’estate con l’illuminante viso più amato (anche dalle celeb) ora in offerta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Illumina, uniforma e rende la pelle semplicemente favolosa! È il potere dell’illuminante più amato dalle celebrity! Disponibile in tante sfumature con un effetto glow che non passa inosservato e che lo renderà il tuo prodotto preferito per affrontare l’estate.

Il bello è che ora lo trovi in offerta su Sephora ad un prezzo conveniente (insieme a tanti altri prodotti).

Qual è il migliore illuminante liquido

Le star non hanno alcun dubbio, il migliore illuminante viso liquido è quello firmato da Charlotte Tilbury ora in offerta su Sephora a soli 31,50 euro.

Le Beauty Light Wands di Charlotte Tilbury d’altronde sono famose in tutto il mondo, utilizzate da star della portata di Kate Moss, per rendere l’incarnato luminosissimo e brillare sotto i riflettori (e non solo).

Il segreto di questo prodotto sta nella sua composizione. Il glow gel infatti aumenta la luminosità della pelle, donando shadow intense e riflessi che giocano con la luce. Si asciuga velocemente, ma dona freschezza per tutto il giorno.

La silice satinata aiuta a nascondere i difetti, mentre l’olio sensoriale rende la pelle setosa e morbidissima, con un finish ultra liscio. Inoltre la presenza di pigmenti illuminanti regala un finish trasparente e radioso. Infine l’estratto di Lindera riproduce gli effetti della luce, rendendo l’incarnato giovane e radioso.

In particolare la tonalità Goldgasm è la preferita delle celeb: un illuminante dorato che replica gli effetti speciali dei film di Hollywood, regalando zigomi radiosi!

I migliori illuminante viso (in offerta)

Non solo Charlotte Tilbury, su Sephora si possono trovare tantissimi illuminanti da utilizzare per brillare e illuminare l’incarnato alla perfezione.

Prezzo piccolo e super risultati per l’illuminante liquido di Benefit Cosmetics High Beam che costa solamente 21,37 euro. Rosa perlato e dalla texture leggerissima, permette di mettere in risalto gli zigomi e sottolineare l’arcata sopraccigliare, regalando un look glam.

Scontatissimo (e amato dalle celeb) anche l’illuminante di Yves Saint Laurent, un prodotto ibrido fra correttore e illuminante. Dona un tocco di luce alla pelle, garantendo una tenuta sino a 12 ore, corregge le imperfezioni, illumina il contorno occhi e regala uno sguardo riposato. Il costo? Su Sephora lo trovi a soli 33 euro con uno sconto del 25%.

Che dire invece dell’illuminante liquido di Armani? Si tratta di un vero e proprio un must have fra i professionisti del settore, l’ideale per creare una lucentezza perfetta e una pelle che ricorda l’organza. Le shades a disposizione sono una più bella dell’altra e il prezzo davvero piccolo per un prodotto top di gamma.

Fra i prodotti da non perdere per far brillare l’incarnato c’è l’illuminante di Rare Beauty. Dalla texture setosa, si fonde come una seconda pelle, regalando un finish morbido e luminoso. La formulazione è realizzata con particelle di perle che aiutano a riflettere la luce ed estratti botanici che idratano il viso.

Infine troviamo in offerta su Sephora un illuminante divenuto super virale. Si tratta del Nabla Skin Glazing, in palette e con una formula sublime che illumina e leviga la pelle. Senza considerare il pack davvero favoloso! Costa solo 18,75 euro ed è un prodotto assolutamente da avere!

